Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek: „nibyuchwałą” nie można uzdrowić wadliwych rozstrzygnięć dublerów z TK ani podważać statusu prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK.
„Neosędziowie w Sądzie Najwyższym podjęli nibyuchwałę połączonych trzech izb (III CZP 41/26), uznając, że nieopublikowane rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą, a za wyrok TK można uznać tylko taki wydany przez osoby, które złożyły ślubowanie w obecności Prezydenta RP” - napisał szef resortu sprawiedliwości.
Odniósł się do uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego, która stwierdza, że wyroki TK obowiązują niezależnie od tego, czy zostały wydrukowane we właściwym urzędowym dzienniku, a przez orzeczenie TK rozumie rozstrzygnięcie wydane „przez skład orzekający złożony wyłącznie z osób, które nawiązały stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego po wyborze przez Sejm i złożeniu ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w jego obecności”.
Żurek przywołał uchwałę składu siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 24 września 2025 r. (III PZP 1/25), z nadaną mocą zasady prawnej, w której poruszono kwestie związane z orzeczeniami Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wydanymi z udziałem tzw. neosędziów. Zgodnie z nią, rozstrzygnięcie wydane z udziałem choćby jednej osoby powołanej na wniosek upolitycznionej KRS po 2017 r. należy traktować jako niebyłe, nieistniejące, ponieważ taki skład nie tworzy sądu w rozumieniu Konstytucji i orzeczeń europejskich trybunałów.
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W ocenie Żurka zgromadzenie neosędziów nie może „nibyuchwałą” uzdrowić „wadliwych rozstrzygnięć dublerów z TK” ani podważać statusu sędziów TK prawidłowo wybranych przez Sejm, którzy nie zostali zaproszeni przez prezydenta do złożenia ślubowania w jego obecności.
„Nie-sąd nie ma kompetencji, by nadawać innemu nie-sądowi moc powszechnie obowiązującą. Dzisiejsza nibyuchwała połączonych izb z udziałem neosędziów od momentu jej podjęcia nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie wiąże żadnego sądu w Polsce. Kurtyna. Dziękuję i pozdrawiam” - napisał Żurek.
Do środowej uchwały trzech połączonych izb SN odniósł się także wiceszef MS Dariusz Mazur. „Proszę nie wierzyć w dezinformację. Zebranie w budynku Sądu Najwyższego osób nieuprawnionych do sprawowania urzędu sędziego SN nie zmienia stanu prawa w Polsce. Tak więc nic się nie zmieniło - »wobec« dalej nie oznacza »w obecności«” - czytamy w jego wpisie na X.
Przypomnijmy, że przywołana przez ministra Żurka uchwała siedmiu sędziów z 24 września 2025 r. wywołała kontrowersje w środowisku prawniczym. Część prawników kojarzona z obozem rządzącym wskazywała, że uchwała jest prawidłową transpozycją standardów europejskich. Krytycy (w tym tzw. neosędziowie w SN) uznali uchwałę z „eksces orzeczniczy” i atak na ustrój sądownictwa.
W grudniu Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, odstąpił od zasady prawnej wyrażonej w uchwale III PZP 1/25. W orzeczeniu wskazano m.in., że żaden organ krajowy nie może uznawać orzeczeń SN za nieistniejące w oparciu o prawo UE, a model KRS pozostaje konstytucyjny (sygn. I NZP 7/25).
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