Źródeł zaistniałego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego nie należy poszukiwać w rzekomo rodzących poważne trudności z wykładnią rozwiązaniach prawnych przyjętych przez prawodawcę konstytucyjnego w zakresie wyborów sędziów Trybunału. Ustrojodawca – kierując się tradycją prymatu „władzy” sejmowej nad wykonawczą – powierzył właśnie Sejmowi RP kreacyjną rolę kadencyjnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Objęcie funkcji sędziego – wolą już ustawodawcy zwykłego – możliwe jest po odebraniu przez Prezydenta RP ślubowania.