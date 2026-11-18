Szymon Hołownia zareagował na doniesienia „Rzeczpospolitej” o pozytywnym zaopiniowaniu jego kandydatury na ambasadora RP w Watykanie. Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że nie ma zapewnienia, iż prezydent podpisze jego nominację.

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Do tych doniesień polityk odniósł się za pośrednictwem platformy X. Jak przekazał, z posiadanych przez niego informacji wynika, że przedstawiciel prezydenta nie zagłosował na Konwencie Służby Zagranicznej za jego kandydaturą, lecz wstrzymał się od głosu.

Hołownia o nominacji na ambasadora. „Decyzja jest jego”

Wicemarszałek Sejmu zaznaczył również, że nie otrzymał żadnej deklaracji ze strony prezydenta dotyczącej podpisania nominacji.

„Nie znam żadnego zapewnienia ze strony prezydenta, że tę nominację podpisze, decyzja jest jego i jak rozumiem podejmie ją, gdy wniosek znajdzie się na jego biurku, obok wielu innych czekających tam wniosków” – podkreślił Hołownia.

Pozytywna opinia Konwentu Służby Zagranicznej jest jednym z etapów procedury związanej z wyznaczeniem nowego ambasadora. Kolejnym krokiem jest między innymi stanowisko sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

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Hołownia wcześniej mówił o możliwości pracy w Watykanie

Pod koniec października Szymon Hołownia był pytany w rozmowie z Kanałem Zero o rozmowy z szefem MSZ Radosławem Sikorskim dotyczące ewentualnego objęcia funkcji ambasadora w Watykanie.

Polityk potwierdził wówczas, że rozmawiał z ministrem o różnych sprawach związanych z polskimi placówkami dyplomatycznymi. Wśród poruszanych tematów wymienił między innymi sytuację w ambasadach w Waszyngtonie i Watykanie, a także w placówkach państw G20.

Hołownia zaznaczył jednak, że w tamtym momencie nie uczestniczył w żadnym formalnym procesie ubiegania się o stanowisko ambasadora.

– Natomiast nie jestem obecnie w żadnym procesie ubiegania się o to stanowisko, czy o tę zaszczytną funkcję. Natomiast, jeżeli pojawi się takie okno, to będę się nad tym poważnie zastanawiał, bo jak wiecie państwo, jestem z tej branży też kościelnej – mówił.

Dodał również, że jego zdaniem w polityce zrobił już tyle, ile mógł, biorąc pod uwagę swój charakter. Określił się przy tym jako osoba bardziej dyplomatyczna niż nastawiona na partyjną rywalizację.

Kończy się kadencja ambasadora RP w Watykanie

Kontekstem dla dyskusji o obsadzie stanowiska jest kończąca się misja obecnego ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego.

Pod koniec lipca rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował PAP, że ambasador kończy swoją czteroletnią kadencję. Podkreślił, że nie chodzi o wcześniejsze odwołanie dyplomaty, lecz o zakończenie standardowego okresu jego pracy na placówce.

– Naszym celem oczywiście jest, żeby na placówce był nowy ambasador – zaznaczył wówczas rzecznik MSZ.