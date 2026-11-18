Ustawa jest częścią rządowego pakietu zmian przygotowanego po ujawnieniu nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym i innych placówkach. Jej celem jest ograniczenie nadmiernych wynagrodzeń oraz fikcyjnych harmonogramów pracy.

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Podczas prac sejmowych przyjęto poprawkę Rozwoju Plus, przewidującą zakaz pracy w publicznym systemie ochrony zdrowia dla lekarzy fałszujących dokumentację, recepty lub zwolnienia. Sankcja mogłaby obowiązywać do ośmiu lat, a w przypadku ponownego naruszenia przepisów – dożywotnio.

Senat usunął jednak te regulacje, uznane przez senackich legislatorów za niekonstytucyjne. Jak przypomina Rynek Zdrowia, wcześniej za ich wprowadzeniem opowiedziało się 416 posłów.

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– Większość Sejmu była za takimi rozwiązaniami, ale musimy brać pod uwagę, że gdy wrócimy do pierwotnej wersji z karami, istnieje ryzyko zawetowania całej ustawy – powiedziała portalowi Rynek Zdrowia Marta Golbik (KO), przewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia.

Przeciwko rezygnacji z sankcji opowiada się Marcelina Zawisza (Razem), według której ich brak podważa sens proponowanych zmian.

Z kolei była minister zdrowia Katarzyna Sójka (PiS) ocenia, że ustawa nie rozwiąże problemów ujawnionych w szpitalach. Jej zdaniem źródłem nieprawidłowości były przede wszystkim decyzje dyrekcji placówek. – Niczego nie naprawi, a wprowadzi jeszcze większy chaos – stwierdziła.

Krytycznie projekt ocenia również Marek Sawicki (PSL), który zapowiedział ponowne głosowanie przeciwko ustawie.

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Projekt przewiduje maksymalną stawkę godzinową na poziomie około 247 zł brutto w 2027 roku. Wynagrodzenie za jeden etat miałoby wynosić maksymalnie 39 600 zł miesięcznie, a z dodatkami – 59 400 zł.

Łączne zarobki medyka w publicznym systemie nie mogłyby przekroczyć około 79 200 zł brutto miesięcznie, przy limicie 320 godzin pracy.

Senat zaproponował również obniżenie minimalnego wymiaru zatrudnienia z połowy do ćwierci etatu. Ustawa zakłada ponadto zakaz wynagradzania medyków w zależności od liczby wykonanych świadczeń.

Jak podaje Rynek Zdrowia, 18 listopada poprawkami Senatu zajmie się sejmowa Komisja Zdrowia, a ostateczne głosowanie zaplanowano na 19 listopada.

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