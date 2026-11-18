Jak poinformował UOKiK, zakwestionowane praktyki dotyczyły dwóch kwestii. Pierwsza polegała na sugerowaniu, że odebranie dziesięciu przesyłek w ramach Allegro One automatycznie oznacza posadzenie nowego drzewa. Druga dotyczyła niepełnego informowania o dodatkowych warunkach udziału w akcji.

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Za pierwszą praktykę Allegro otrzymało karę w wysokości 29,85 mln zł, a za drugą – 24,88 mln zł. Łącznie spółka ma zapłacić 54,73 mln zł.

Drzewa sadzone według prognoz

Allegro przekonywało klientów, że za każde dziesięć odebranych przesyłek sfinansuje posadzenie drzewa. Tymczasem według ustaleń UOKiK liczba nasadzeń była jednak planowana na podstawie prognoz przygotowywanych przez spółkę już w poprzednim roku. W efekcie część drzew posadzono, zanim konsumenci zebrali wymaganą liczbę przesyłek, a później przypisywano je do konkretnych użytkowników. UOKiK wskazał również, że kilku milionów drzew, czyli ponad połowy deklarowanych przez Allegro, nie posadzono w ogóle.

– Jeżeli konsument słyszy: odbierz 10 przesyłek, a posadzimy drzewo, ma prawo rozumieć to dosłownie. Tymczasem liczba nasadzeń opierała się na wcześniejszych planach spółki, część drzew była już wcześniej posadzona, a kilku milionów drzew – ponad połowy deklarowanych przez Allegro – nie posadzono w ogóle. Zielone deklaracje muszą być prawdziwe, konkretne i weryfikowalne, inaczej mogą wprowadzać konsumentów w błąd stanowiąc przykład greenwashingu – wskazał cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Bez dedykacji nie było drzewa

Drugie naruszenie dotyczyło warunków akcji. Jak ustalił UOKiK, samo odebranie dziesięciu przesyłek w ciągu roku kalendarzowego nie wystarczało. Od stycznia 2024 r. konsument musiał dodatkowo złożyć dedykację dla drzewa w określonym terminie.

Jednocześnie funkcja umożliwiająca wpisanie dedykacji w panelu Allegro One przez długi czas była niedostępna. Od 6 marca do 25 listopada 2024 r. nie można było z niej skorzystać łącznie przez 264 dni. UOKiK zwrócił uwagę, że klienci nie byli informowani o przerwach ani o terminie ponownego uruchomienia tej możliwości. W konsekwencji konsumenci, mimo odebrania wymaganej liczby przesyłek, mogli nie spełnić dodatkowego warunku i nie otrzymać przypisanego im drzewa.

– Pełne warunki promocji mają znaczenie szczególnie wtedy, gdy ekologiczna obietnica może wpływać na wybór określonej metody dostawy. Konsument powinien od razu wiedzieć nie tylko co firma obiecuje, lecz także co dokładnie musi zrobić, aby deklarowana korzyść dla środowiska rzeczywiście powstała – powiedział cytowany w komunikacie Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.