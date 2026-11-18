Seniorzy otrzymują świadczenia w stałych terminach. Standardowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty emerytur w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia każdego miesiąca.

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Dlaczego ZUS przyspiesza grudniowe wypłaty?

Świadczenia nie mogą dotrzeć do seniorów z opóźnieniem. Jeśli zatem wyznaczony dzień przypada na sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy, ZUS realizuje wypłatę do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten termin.

„Środki przekazujemy na pocztę zawsze trzy dni robocze przed terminem wypłaty, natomiast do banku – jeden dzień roboczy przed tym terminem” – informuje na swojej stronie ZUS.

W grudniu 2026 r. taka sytuacja wystąpi aż trzykrotnie. 6 grudnia oraz 20 grudnia wypadają w niedziele, dlatego przelewy zostaną zrealizowane w poprzedzające je piątki – odpowiednio 4 oraz 18 grudnia.

25 grudnia to pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (piątek). Ponieważ poprzedzająca go Wigilia (24 grudnia) również jest dniem wolnym od pracy, pieniądze trafią na konta seniorów już w środę 23 grudnia.

Harmonogram wypłat emerytur w grudniu 2026

Kalendarz wypłat świadczeń z ZUS w grudniu 2026 r. przedstawia się następująco:

1 grudnia (wtorek) - wypłata bez zmian,

6 grudnia (niedziela) – zmiana terminu wypłaty na piątek 4 grudnia,

10 grudnia (czwartek) – wypłata bez zmian,

15 grudnia (wtorek) – wypłata bez zmian,

20 grudnia (niedziela) – zmiana terminu wypłaty na piątek 18 grudnia,

25 grudnia (piątek, Boże Narodzenie) – zmiana terminu wypłaty na środę 23 grudnia.

Dwie emerytury w grudniu i przesunięcia w styczniu 2027

Na tym zmiany się nie kończą. Ponieważ 1 stycznia 2027 r. (Nowy Rok) jest dniem ustawowo wolnym od pracy, seniorom otrzymującym świadczenia pierwszego dnia miesiąca styczniowe emerytury zostaną wypłacone jeszcze przed końcem 2026 r. – w czwartek 31 grudnia. Oznacza to, że w grudniu otrzymają oni z ZUS dwa przelewy.

Przyspieszone wypłaty czekają również dwie kolejne grupy seniorów na początku nowego roku. Świadczenia z 6 stycznia (Święto Trzech Króli) zostaną wypłacone we wtorek 5 stycznia, a przelewy świadczeń z 10 stycznia (niedziela) zostaną zrealizowane w piątek 8 stycznia.

Czy senior może samodzielnie zmienić termin wypłaty?

Termin przekazywania emerytury lub renty jest ustalany indywidualnie podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie świadczenia – ZUS bierze wówczas pod uwagę liczbę wypłat przypadających na dany dzień oraz tempo napływu składek. Raz wyznaczona data zostaje przypisana świadczeniobiorcy na stałe.

Zmiana terminu jest możliwa wyłącznie w wyjątkowych, dobrze uzasadnionych przypadkach na oficjalny wniosek zainteresowanego. ZUS przychyla się do takich próśb tylko wtedy, gdy senior musi regularnie regulować urzędowe lub stałe zobowiązania finansowe przed dniem wypłaty emerytury i nie ma możliwości przesunięcia terminów tych płatności.