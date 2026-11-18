24 listopada zostanie otwarta pierwsza w Polsce restauracja Taco Bell
Pierwsza restauracja Taco Bell powstała w 1962 r. w kalifornijskim Downey. Dzisiaj w ramach sieci działa ponad 8 tys. lokali na całym świecie. Marka próbowała podbić polski rynek już w 1993 r., gdy otwarto lokal przy ul. Widok w Warszawie. Restauracja działała jednak zaledwie kilka miesięcy. Po 33 latach sieć wraca do stolicy, tym razem na Bielany.
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Oficjalne otwarcie restauracji jest planowane na godzinę 16, jednak klienci będą mogli ustawiać się w kolejce już od 14. Oprócz darmowych burrito przygotowano także szereg innych atrakcji. Na miejscu zagra DJ, a na poziomie 0 galerii pojawi się strefa Pepsi ze stanowiskiem do gier. Goście będą mogli również odwiedzić strefę personalizacji stylu. W dniu otwarcia nastąpi też uroczyste przecięcie wstęgi.
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Taco Bell słynie z dań kuchni meksykańskiej o wyrazistym smaku. Największą popularnością cieszą się klasyki takie jak Crunchy Taco, Crunchwrap Supreme, quesadilla i burrito. Wszystkie z nich będą serwowane w warszawskiej galerii. Ceny tacos zaczynają się od 6,99 zł. Za Crunchwrap Supreme zapłacimy od 19,99 zł, za quesadillę z kurczakiem od 19,49 zł, a za najtańsze burrito od 18,99 zł. W menu znajdują się również dania wegetariańskie i desery.
Za powrót marki odpowiada spółka AmRest. Poza lokalem na Młocinach operator planuje w Warszawie jeszcze dwie restauracje. W grudniu ma ruszyć punkt w strefie gastronomicznej na drugim piętrze Blue City. Kolejną warszawską lokalizacją będzie Westfield Mokotów, a poza stolicą Taco Bell pojawi się we wrocławskim centrum Westfield Wroclavia.
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