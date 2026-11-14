Napis „Slava UPA” został umieszczony na pomniku żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Warszawie. Hasło nawiązuje do Ukraińskiej Powstańczej Armii, której oddziały odpowiadały za masowe zbrodnie na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej podczas II wojny światowej.

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Nie wiadomo, kto i kiedy umieścił napis na monumencie. Nie ma również potwierdzonych informacji, czy dewastacja ma związek z podobnymi zdarzeniami, do których doszło w ostatnich dniach w innych polskich miastach.

Seria dewastacji pomników w Polsce. Napisy „Sława UPA” w kilku miastach

Do podobnego zdarzenia doszło już 10 listopada w parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie. Na pomniku Chwała Saperom, znajdującym się w pobliżu Wisłostrady, nieznany sprawca umieścił napis „Sława UPA”.

O dewastacji poinformował policję przechodzień. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy.

Czytaj więcej Przestępczość Napisy „Sława UPA” na pomnikach w kilku miastach Na pomniku Chwała Saperom w centrum Warszawy pojawił się napis „Sława UPA”. Podobne akty wandalizmu odnotowano w Gdyni i Poznaniu. Sprawą zajmuje s...

– Dzisiaj otrzymaliśmy informację od jednego z przechodniów, że na pomniku widoczny jest napis. Policjanci przybyli na miejsce, wykonali czynności i na ten moment procedujemy to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – powiedział wówczas Wirtualnej Polsce aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Podobne napisy pojawiły się również na pomnikach w Poznaniu, Gdyni i Gdańsku. Wśród zdewastowanych miejsc znalazły się m.in. pomniki Armii Poznań, Żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego, Gdynian Wysiedlonych i Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.

Według dotychczasowych doniesień w kilku miastach zniszczono co najmniej 11 miejsc pamięci.

Kto stoi za napisami „Sława UPA”? Trop prowadzi do ogłoszeń na Telegramie

Sprawą zainteresowali się również niezależni białoruscy dziennikarze portalu MOST. Ustalili, że na jednym z kanałów komunikatora Telegram pojawiła się oferta zapłaty 500 dolarów za umieszczenie napisu „Sława UPA” na pomniku w Poznaniu.

Autor ogłoszenia przesłał zainteresowanej osobie fotografie wskazanych monumentów i instrukcje dotyczące wykonania zadania. Zalecał działanie nocą, z zakrytą twarzą. Wynagrodzenie miało zostać wypłacone gotówką lub w kryptowalutach.

Podobne zlecenia miały dotyczyć także Warszawy, Wrocławia i Lublina.

Przedstawiciel białoruskiej organizacji BELPOL Uładzimir Żyhar wskazywał, że taki sposób werbowania wykonawców może być charakterystyczny dla operacji rosyjskich lub białoruskich służb specjalnych. Nie ustalono jednak, czy ogłoszenia mają bezpośredni związek ze zniszczeniem pomników.

Polskie służby miały już do czynienia z podobnymi działaniami. W sierpniu 2025 r. ABW zatrzymała 17-letniego obywatela Ukrainy, któremu zarzucono wykonywanie na zlecenie obcego wywiadu napisów i symboli ukraińskich nacjonalistów. Według śledczych działania te miały prowadzić do wzrostu napięć między Polakami i Ukraińcami.