USA po raz pierwszy postawiły przed Ukrainą możliwość przystąpienia do NATO w zamian za wycofanie się z Donbasu – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraina omawia z partnerami kompleksowy pakiet gwarancji bezpieczeństwa, nie przedstawiono jednak konkretnej propozycji – dodał.

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Ukraina w NATO w zamian za rezygnację z Donbasu. Zełenski komentuje propozycję

„Wielokrotnie mówiłem, że Ukraina nie wycofuje się i nie oddaje swoich ziem terrorystom. Amerykanie postawili pytanie: »Czy jeśli Ukraina będzie w NATO, wycofa się z Donbasu?«. Taka propozycja pojawiła się po raz pierwszy” – powiedział Zełenski w piątek w rozmowie z dziennikarzami.

Media, w tym agencja Interfax-Ukraina, cytują jego wypowiedź w sobotę.

„Omawiamy z partnerami kompleksowy pakiet bezpieczeństwa, który może zostać nam zaoferowany podczas negocjacji: konkretne gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO i UE, silna ukraińska armia – czyli odpowiednia liczebność wojska, uzbrojenie i wsparcie finansowe przez określony czas – oraz »Prosperity Plan«, czyli plan odbudowy, poparty środkami finansowymi z jasno określonych źródeł” – zaznaczył prezydent.