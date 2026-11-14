Kandydat Partii Demokratycznej Jonathan Kreiss-Tomkins zwyciężył w wyborach na gubernatora na Alasce po raz pierwszy od 1998 roku – wynika z opublikowanych w sobotę prognoz AP i NBC News. Jeśli prognozy się potwierdzą, Alaska stanie się 30. stanem USA, w którym Demokraci będą mieć gubernatora.

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Alaska: Demokrata Jonathan Kreiss-Tomkins gubernatorem

Jonathan Kreiss-Tomkins pokonał troje republikańskich kandydatów: Dave'a Bronsona, Trega Taylora i Bernadette Wilson. Jego zwycięstwo oznacza koniec ośmiu lat rządów gubernatora Mike'a Dunleavy'ego z Partii Republikańskiej.

W kampanii wyborczej kandydat Demokratów opowiadał się m.in. za pełnym finansowaniem szkół publicznych ze środków stanowych, a także za nałożeniem podatku CIT na producentów ropy naftowej i paliw. Gospodarka Alaski opiera się w głównej mierze na przemyśle naftowo-paliwowym.

Polityk domagał się również wprowadzenia moratorium na budowę nowych centrów danych w stanie do czasu, aż tamtejsi deputowani opracują przepisy regulujące tę kwestię.

Kreiss-Tomkins zadeklarował również, że chce stworzyć stanową administrację z udziałem Demokratów, Republikanów i polityków niezależnych.

W wyniku wyborów z 3 listopada politycy Partii Demokratycznej będą sprawować urząd gubernatora w 30 z 50 stanów USA, w tym w Iowa, Ohio i Teksasie, gdzie większość wyborców od lat głosowała na Republikanów. W tym roku wybierano gubernatorów w 36 stanach.

Kreiss-Tomkins zostanie zaprzysiężony 7 grudnia.