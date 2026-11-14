W przyszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump weźmie udział w trójstronnym spotkaniu z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem – poinformował w nocy z piątku na sobotę Biały Dom. Będą to pierwsze w historii trójstronne rozmowy między przywódcami tych państw.

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Trump spotka się w Chinach z Xi i Putinem. Tematem rozmów broń jądrowa i Iran

Spotkanie odbędzie się przy okazji szczytu APEC w Chinach. Jego głównym tematem ma być kwestia nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Zdaniem Trumpa może to być okazja do zawarcia porozumienia w sprawie broni jądrowej przez największe państwa ją posiadające. Ostatnie tego typu porozumienie wygasło w lutym 2026 roku.

– Prezydent jasno dał do zrozumienia, że ​​– między innymi – będzie rozmawiał o redukcji broni jądrowej na świecie. Zdaniem prezydenta Trumpa, jej rozprzestrzenianie się jest bardzo niebezpieczne – przekazała cytowana przez CNN Olivia Wales, rzeczniczka Białego Domu.

Tymczasem Chiny według doniesień mają rozbudowywać swój arsenał atomowy .

Czy można spodziewać się atomowego porozumienia na linii Trump-Putin-Xi?

Pojawiają się jednak głosy bagatelizujące możliwość wypracowania porozumienia dotyczącego broni jądrowej między trzema państwami.

– Nie spodziewamy się osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia. Powiedziałbym raczej, że to pierwszy krok, pierwsza rozmowa – z pewnością na szczeblu przywódców – pomiędzy tymi krajami – powiedział cytowany przez CNN wysoki rangą amerykański urzędnik. – Jest to zatem początek, miejmy nadzieję, dialogu, który w przyszłości może okazać się owocny – dodał.

CNN dowiedział się także, że drugim tematem przyszłotygodniowych rozmów ma być wojna z Iranem. W podróż razem z Trumpem, jak przekazał rozmówca CNN, ma udać się m.in. Elon Musk. Nie przewiduje się jednak jego udziału w trójstronnym spotkaniu.

Pekin i Moskwa nie potwierdziły na ten moment udziału w szczycie.