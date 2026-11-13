Około godziny 12:30 tankowiec Atlantic Asphalt zderzył się ze statkiem American Heritage należącym do American Cruise Lines podczas postoju przy 1350 Port of New Orleans Place. Przedstawiciele firmy poinformowali, że na pokładzie znajdowało się około 129 pasażerów, oprócz członków załogi. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Reklama Reklama

Według doniesień statek American Heritage przybił do brzegu około dwie godziny wcześniej, aby rozpocząć wyokrętowanie.

Straż Pożarna Nowego Orleanu, Policja Portu NOLA, Departament Policji Nowego Orleanu i Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych biorą udział w akcji ratunkowej.

Planujemy kontynuację tematu