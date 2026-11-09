W poniedziałek, 9 listopada, doszło do eksplozji i pożaru w zakładzie hutniczym w mieście Aliaga, w prowincji Izmir na zachodzie Turcji.

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Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował w oświadczeniu po posiedzeniu rządu, że w wyniku zdarzenia śmierć poniosło 16 osób, a 13 zostało rannych, z czego dwie są w ciężkim stanie – cytuje agencja Anadolu. Wcześniejsze doniesienia tureckich mediów mówiły o sześciu ofiarach śmiertelnych.

Turcja. Potężny wybuch w hucie podczas odlewania stali

Tureckie władze przekazały, że do wybuchu doszło około południa czasu lokalnego. W trakcie odlewania płynnej stali suwnica przewróciła się do wnętrza pieca, co doprowadziło do eksplozji i pożaru.

Jak donosi turecka telewizja NTV, w związku z tragicznym zdarzeniem zatrzymano pięć osób.

Pożar, który wybuchł na terenie zakładu, był rozległy. W mediach społecznościowych opublikowano nagrania pokazujące płomienie oraz gęsty słup dymu unoszący się wysoko nad hutą.

Minister spraw wewnętrznych Turcji Mustafa Ciftci zapewnił, że od początku zdarzenia służby prowadzą skoordynowane działania ratunkowe i uczestniczą w gaszeniu pożaru.