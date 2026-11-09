Jean-Luc Mélenchon, lider skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej (LFI), wywołał spór swoimi wypowiedziami na temat możliwości przeprowadzenia referendum dotyczącego przyszłości Donbasu. Podczas sobotniego wiecu na przedmieściach Paryża przekonywał, że mieszkańcy tego regionu powinni mieć możliwość wypowiedzenia się na temat przynależności państwowej.

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– Nie akceptujemy rozważań na temat pokoju z ustępstwami terytorialnymi w Ukrainie bez zapytania mieszkańców, czy godzą się na życie po jednej albo drugiej stronie granicy – powiedział Mélenchon.

Dodał, że ludność Donbasu ma prawo zdecydować, czy chce być ukraińska, czy rosyjska.

Obecnie Ukraina kontroluje około 10 proc. Donbasu, obejmującego obwody doniecki i ługański. Pozostała część regionu znajduje się pod rosyjską okupacją, trwającą na części terytorium od 2014 roku, a na pozostałych obszarach od rozpoczętej w lutym 2022 roku pełnoskalowej inwazji Rosji.

Ukraińskie MSZ odpowiada Mélenchonowi. Przypomina referendum z 1991 roku

Do słów francuskiego polityka odniósł się w poniedziałek rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj. Przypomniał, że kwestia granic Ukrainy została już rozstrzygnięta w referendum niepodległościowym w 1991 roku.

„W referendum z 1991 r. ponad 90 proc. głosujących poparło niepodległość Ukrainy w ramach uznawanych na świecie granic. Większość zagłosowała na »tak« we wszystkich regionach kraju, w tym w Donbasie (83 proc.)” – napisał Tychyj na platformie X.

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Rzecznik podkreślił, że to Rosja zignorowała decyzję Ukraińców i próbowała zmienić granice siłą.

„Putin nie chce zakończyć tej wojny mimo konstruktywnych propozycji składanych przez Ukrainę i jej partnerów. Tylko dlatego wojna wciąż trwa” – oświadczył.

Tychyj odrzucił również możliwość przeprowadzania głosowań na terenach znajdujących się pod rosyjską kontrolą.

„»Referenda« są podczas okupacji narzędziami aneksji, a nie metodą wyrażania woli ludzi. Żadne cywilizowane i demokratyczne państwa nie zaakceptowałyby nigdy czegoś takiego w przypadku swoich granic, dlatego nie powinno się tego proponować Ukraińcom” – podkreślił rzecznik ukraińskiej dyplomacji.

Stanowisko Kijowa potwierdzają również doniesienia agencji Interfax-Ukraina i Euronews.

Francuski minister oskarża Mélenchona. „Rzecznik Kremla”

Wypowiedź lidera LFI spotkała się także z krytyką we Francji. Minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot nazwał Mélenchona „rzecznikiem Kremla”. Polityka skrytykował również socjaldemokratyczny kandydat na prezydenta Raphaël Glucksmann.

Mélenchon odpowiedział na zarzuty w mediach społecznościowych. Ostrzegł ukraiński rząd przed francuskimi mediami, które jego zdaniem zniekształciły sens wypowiedzi. Wyjaśnił, że proponowane referendum mogłoby się odbyć wyłącznie za zgodą Rosji i Ukrainy.

Powołał się przy tym na wcześniejsze wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego dotyczące możliwości przeprowadzenia referendum. Ukraiński prezydent mówił jednak o głosowaniu obejmującym cały kraj, a nie wyłącznie mieszkańców Donbasu.

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