– To jest bardzo skuteczna broń. Wypluwa 750 pocisków na sekundę – funkcjonariusz specjalnych jednostek policji CRS (Republikańskie Kompanie Bezpieczeństwa) nie zdejmuje ani na chwilę palca z cyngla szturmowego karabinka automatycznego HK G36. Jest lato 2025 roku, stoimy przed Synagogą Pokoju w Strasburgu, jednym z głównych ośrodków życia żydowskiego we Francji. Funkcjonariusze zostali wyposażeni w podobne uzbrojenie po zamachach terrorystycznych w Paryżu i Nicei w 2015 roku.

– Otwieram ogień wyłącznie wtedy, gdy jestem bezpośrednio zaatakowany. Pół biedy, jeżeli napastnik ma tylko nóż. Ale jeśli atakuje bronią palną? To jest kwestia ułamka sekundy: czy pierwszy będzie on, czy ja – funkcjonariusz tłumaczy mi zasady użycia broni. Stanowczo odmawia podania choćby swojego imienia. – Nie mamy prawa do błędu. Nienawidzą nas. Jeśli ktoś zginie przez pomyłkę, to będzie piekło – dodaje.