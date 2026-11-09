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We Francji istnieje lista „S”. 10 proc. potencjalnych zamachowców jest monitorowanych

Francuskie służby śledzą co dziesiątego spośród około 30 tysięcy potencjalnych zamachowców. Na więcej ani Paryż, ani inne stolice wolnej Europy nie mają środków.

Publikacja: 09.11.2026 17:59

We Francji istnieje lista „S”. 10 proc. potencjalnych zamachowców jest monitorowanych

Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaka jest skala i koszt francuskiego systemu ochrony antyterrorystycznej Vigipirate.
  • Dlaczego służby specjalne monitorują tylko niewielki ułamek osób z listy potencjalnych zagrożeń.
  • Jak ewoluowało zagrożenie terrorystyczne i dlaczego „samotne wilki” są dziś największym wyzwaniem.
  • Jakie nieprzewidziane konsekwencje dla bezpieczeństwa publicznego niesie walka z terroryzmem.
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– To jest bardzo skuteczna broń. Wypluwa 750 pocisków na sekundę – funkcjonariusz specjalnych jednostek policji CRS (Republikańskie Kompanie Bezpieczeństwa) nie zdejmuje ani na chwilę palca z cyngla szturmowego karabinka automatycznego HK G36. Jest lato 2025 roku, stoimy przed Synagogą Pokoju w Strasburgu, jednym z głównych ośrodków życia żydowskiego we Francji. Funkcjonariusze zostali wyposażeni w podobne uzbrojenie po zamachach terrorystycznych w Paryżu i Nicei w 2015 roku. 

– Otwieram ogień wyłącznie wtedy, gdy jestem bezpośrednio zaatakowany. Pół biedy, jeżeli napastnik ma tylko nóż. Ale jeśli atakuje bronią palną? To jest kwestia ułamka sekundy: czy pierwszy będzie on, czy ja – funkcjonariusz tłumaczy mi zasady użycia broni. Stanowczo odmawia podania choćby swojego imienia. – Nie mamy prawa do błędu. Nienawidzą nas. Jeśli ktoś zginie przez pomyłkę, to będzie piekło – dodaje. 

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