W trzecim kwartale 2026 roku odnotowano rekordową liczbę wyjazdów obywateli Rosji do Gruzji, Armenii i Serbii. Rosjanie coraz częściej poszukiwali też informacji o możliwości opuszczenia kraju bez konieczności uzyskiwania wizy. Zainteresowanie tym tematem wzrosło po pojawieniu się doniesień o planach nowej mobilizacji.

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Jak poinformował w poniedziałek niezależny portal Wiorstka, powołując się na statystyki Służby Granicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), od lipca do września do Gruzji wyjechało 660 tys. osób. To o 43 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy ustanowiono poprzedni rekord.

Rekordowa liczba wyjazdów z Rosji. Gruzja, Armenia i Serbia przyjmują tysiące podróżnych

Znacząco wzrosła także liczba Rosjan podróżujących do Armenii. W trzecim kwartale było ich 402 tys., podczas gdy rok wcześniej 344 tys. Jak podkreśla „The Moscow Times”, tak wysokiej liczby przyjazdów nie odnotowano w żadnym kwartale od 2010 roku.

Podobna sytuacja występuje w Serbii. Od lipca do września udało się tam ponad 64 tys. Rosjan, czyli o około 14 tys. więcej niż w tym samym okresie 2025 roku.

Statystyki FSB obejmują przekroczenia granicy, ale nie wskazują, jak długo podróżni zamierzali pozostać za granicą. Nie pozwalają więc ustalić, ilu Rosjan zdecydowało się na emigrację.

Rosjanie obawiają się mobilizacji. Zełenski mówił o nawet 500 tys. żołnierzy

Według „The Moscow Times” wzrost liczby wyjazdów może być związany z pogłoskami o przygotowaniach Kremla do kolejnej fali mobilizacji.

Już latem Rosjanie zaczęli intensywnie szukać informacji o możliwości opuszczenia kraju. W lipcu liczba zapytań dotyczących mobilizacji w rosyjskiej wyszukiwarce Yandex osiągnęła najwyższy poziom od początku 2023 roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się państwa umożliwiające obywatelom Rosji wjazd bez wizy.

Pod koniec lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że Kreml może przygotowywać drugą falę mobilizacji. Według jego oceny rosyjskie władze zamierzały powołać od 300 do 500 tys. żołnierzy.

Rosyjskie władze zaprzeczały jednak konieczności przeprowadzenia nowej mobilizacji.