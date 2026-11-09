W ubiegły czwartek sąd w Londynie ogłosił, że brytyjski aktor i komik Russell Brand został uznany za winnego gwałtu oraz trzech napaści na tle seksualnym. W poniedziałek ogłoszono zaś, ile czasu artysta spędzi za kratkami.

Reklama Reklama

Russell Brand skazany na 10,5 roku więzienia. Jest ostateczny wyrok sądu

51-letni brytyjski aktor, komik i były prezenter telewizyjny Russell Brand, który przez lata należał do najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiego show-biznesu, stanął przed sądem w Londynie. Artysta, będący także byłym mężem amerykańskiej piosenkarki Katy Perry, odpowiadał na zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych, których miał dopuścić się wobec sześciu kobiet w latach 1999–2009.

W ubiegły czwartek sąd Southwark Crown Court w Londynie uznał Branda za winnego jednego gwałtu oraz trzech napaści na tle seksualnym. Jednocześnie uniewinnił go od zarzutów dotyczących dwóch innych gwałtów oraz usiłowania popełnienia czynu nieprzyzwoitego o charakterze seksualnym. Mężczyznę poinformowano również, że grozi mu kara pozbawienia wolności.

51-latek nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów. Twierdził, że do kontaktów seksualnych dochodziło za obopólną zgodą, a pozostałe oskarżenia zostały zniekształcone lub oparte na wydarzeniach przedstawionych w sposób niezgodny z rzeczywistością.

Ława przysięgłych, składająca się z czterech kobiet i ośmiu mężczyzn, uznała jednak Branda za winnego czterech przestępstw. Narada nad werdyktem trwała osiem godzin i trzydzieści minut. Tuż przed ogłoszeniem decyzji Brand zwrócił się do swojej żony Laury słowami: „Laura, kocham cię”. Oczekując na werdykt, sprawiał wrażenie, jakby się modlił. Kiedy przysięgli ogłaszali decyzję, zamknął oczy.

Prokuratorzy określili wcześniej 51-letniego aktora, znanego między innymi z filmów „Idol z piekła rodem” („Get Him to the Greek”) i „Arthur”, mianem „bezwzględnego drapieżcy seksualnego”. Brandowi stawiano łącznie siedem zarzutów, w tym trzy dotyczące gwałtu, trzy napaści seksualnej oraz jeden czynu „o charakterze nieobyczajnym”.

Brytyjski komik uznany za winnego gwałtu i napaści. Przysięgli podjęli decyzję

Po ogłoszeniu werdyktu sędzia podziękował ławie przysięgłych za jej pracę i zwrócił się bezpośrednio do oskarżonego. – Został pan uznany za winnego szeregu przestępstw, w tym jednego gwałtu. Nieuchronną konsekwencją jest znaczna kara pozbawienia wolności. W związku z tym obecnie uważam, że muszę zarządzić pańskie tymczasowe aresztowanie – mówił.

Jak przekazano w poniedziałek, Brand został skazany na 10 lat i sześć miesięcy więzienia za gwałt i napaści seksualne.

Sąd ujawnił szczegóły wyroku. Najsurowszą karę – dziewięciu lat więzienia – wymierzono mężczyźnie za gwałt. Za pozostałe przestępstwa aktor otrzymał dziewięć, 18 i osiem miesięcy pozbawienia wolności.

Kara dziewięciu miesięcy dotyczy napaści seksualnej na kobietę, której Brand dotykał piersi w jednym z londyńskich barów w 2004 r. Na 18 miesięcy więzienia skazano go za napaść na kobietę w studiu radiowym Choice FM w Londynie w 2004 lub 2005 r. Aktor chwycił ją wówczas za twarz i pocałował, a następnie dotykał jej piersi i pośladków. Ostatni zarzut dotyczył zdarzenia z 2009 r., do którego doszło podczas pracy nad projektem dla stacji Channel 4. Brand bez zgody współpracowniczki przyłożył głowę do okolic jej krocza. Za ten czyn wymierzono mu karę ośmiu miesięcy więzienia.

Trzy kary za napaści seksualne będą odbywane równocześnie, natomiast kara za gwałt zostanie wykonana osobno. Oznacza to, że łączny wymiar kary wynosi 10 lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności.

Brand spędzi w więzieniu dwie trzecie zasądzonej kary?

Jak informuje BBC, powołując się na brytyjską Radę ds. Wymiaru Kar (Sentencing Council), Russell Brand prawdopodobnie spędzi w więzieniu dwie trzecie zasądzonej kary.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami osoby skazane na co najmniej cztery lata pozbawienia wolności za niektóre poważne przestępstwa z użyciem przemocy lub przestępstwa seksualne mogą zostać zwolnione po odbyciu dwóch trzecich kary.

Po opuszczeniu więzienia Brand prawdopodobnie pozostanie pod nadzorem do końca okresu wynikającego z wyroku. Będzie również zobowiązany do przestrzegania określonych warunków, takich jak noszenie elektronicznej opaski monitorującej.

Aktor nie zostanie objęty nowym programem wcześniejszych zwolnień, z którego wyłączono osoby skazane za przestępstwa seksualne oraz zabójstwa.

Mroczne oblicze gwiazdora. Prokuratorzy nazwali go „bezwzględnym drapieżcą”

W październiku, podczas przedstawiania zarzutów, prokurator Riel Karmy-Jones stwierdziła, że Brand miał wykorzystywać kobiety do zaspokajania swoich potrzeb seksualnych, nie zważając na ich sprzeciw ani na to, czy wyrażały zgodę na kontakt fizyczny. Jak wyjaśniła, część pokrzywdzonych próbowała protestować, podczas gdy inne nie miały nawet możliwości zareagowania na zachowanie artysty.

– Jego pragnienie, silne pragnienie jakiejkolwiek formy kontaktu seksualnego, było niepohamowane i nie znało granic – powiedziała Karmy-Jones.

Prokurator podkreśliła również, że Brand potrafił być zabawny i czarujący, szczególnie gdy chciał coś osiągnąć. Jednocześnie, jak stwierdziła, miał wykazywać przekonanie, że każde jego życzenie powinno zostać spełnione. – Był bezwzględny, wyrachowany, manipulował innymi i, jak twierdzi prokuratura, był seksualnym drapieżcą – oświadczyła Karmy-Jones.

Według oskarżenia do przestępstw miało dochodzić na przestrzeni dekady, w której Brand przeszedł drogę od występów jako komik stand-upowy do kariery prezentera telewizyjnego, aktora i gwiazdy hollywoodzkich produkcji.