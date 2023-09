Russell Brand oskarżony o napaść seksualną. Brytyjski aktor zaprzecza

48-letni Russell Brand, były mąż amerykańskiej piosenkarki Katy Perry, zaprzeczył "bardzo poważnym zarzutom kryminalnym" na kilka godzin przed ich opublikowaniem przez gazetę "Sunday Times".

Dziennik nie podał, czy którakolwiek z kobiet złożyła doniesienie na policję.

Dziennikarze poinformowali, że do domniemanych przestępstw doszło w latach 2006-2013. Jedna z kobiet oskarżyła Branda o gwałt, a inna przekazała, że aktor napastował ją, gdy miała 16 lat i uczęszczała jeszcze do szkoły. Do zdarzeń miało dojść w Los Angeles.

W odpowiedzi Brand opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym stwierdził, że oskarżenia zawierały "litanię niezwykle rażących i agresywnych ataków, a także kilka całkiem głupich rzeczy".