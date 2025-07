Polscy uczniowie właśnie rozpoczynają letnie wakacje, które w tym roku trwać będą od 30 czerwca do 31 sierpnia. Nie jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym letnia przerwa trwa 9 tygodni – podobnie jest na przykład w Czechach. Niektórzy uczniowie na Starym Kontynencie odpoczywają znacznie krócej, ale na przykład mają więcej przerw w ciągu roku. Inni natomiast mają zdecydowanie więcej czasu na letni relaks.

Letnie wakacje w Europie. W tych krajach uczniowie odpoczywają krócej

EURYDICE – Sieć Informacji o Edukacji w Europie – przygotowała na swojej stronie szkolne kalendarze w Europie. Dzięki temu można sprawdzić dokładne daty trwania letnich wakacji we wszystkich krajach europejskich.

Według tego kalendarza wakacje krótsze niż w Polsce mają Francuzi. Trwają one w tym roku 8 tygodni – od 7 lipca do 31 sierpnia 2025 roku. Krócej odpoczywają także uczniowie z Austrii – tutaj daty różnią się w zależności od landów, ale przerwa trwa 8 tygodni – głównie od 30 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku, miejscami od 7 lipca do 7 września 2025 roku. W Niemczech również daty letnich wakacji zależą od landu, trwają jednak 6 tygodni – na przykład od 30 czerwca do 10 sierpnia, od 3 lipca do 13 sierpnia lub od 6 lipca do 17 sierpnia 2025 roku. Wyjątkowo krótko odpoczywa też Holandia – podobnie jak w Niemczech uczniowie mają wolne 6 tygodni. Konkretne daty są uzależnione od danej prowincji, na przykład od 14 lipca do 24 sierpnia lub od 7 lipca do 17 sierpnia.

Gdzie są najdłuższe wakacje w Europie? Foto: PAP

Najdłuższe wakacje szkolne w Europie

Dłużej od polskich uczniów odpoczywają uczniowie z Finlandii, jednak tylko o kilka dni – ich wakacje trwają w tym roku od 2 czerwca do 6 sierpnia. Chorwaci cieszą się letnią przerwą przez 11 tygodni – od 16 czerwca do 31 sierpnia. Podobnie wygląda to w Hiszpanii – w zależności od regionu wynosi ona średnio 11 tygodni. W tym roku obejmuje przykładowo takie daty jak: od 23 czerwca do 7 września, od 24 czerwca do 15 września lub od 23 czerwca do 8 września.