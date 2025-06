Dzisiaj jednak po pandemicznych stratach nie ma już śladu – miejsce zamkniętych lokali zajęły nowe (często z egzotyczną kuchnią i załogą), a w dużych miastach niemal na każdej większej ulicy jest jakiś bar albo restauracja. A nawet jeśli go nie ma, to nasz głód pomoże zaspokoić spopularyzowana w czasie pandemii usługa zamówień do domu, w którym okrojona do minimum kuchnia coraz częściej jest elementem salonu.

Danie z Instagrama

Rozwój gastronomii jest również jednym z przejawów rosnącej zamożności Polaków, których stać na więcej, w tym na droższe żywienie się poza domem.

Zdaniem ekonomistów sprzyja temu starzenie się społeczeństwa, bo – mając już urządzone mieszkania i przepełnione szafy – możemy więcej wydawać na usługi związane z gastronomią, turystyką czy zdrowiem i urodą (stąd ubiegłoroczny wysyp salonów beauty).

Liczą się też zmiany pokoleniowe – w tym popularna wśród młodych ludzi moda na dzielenie się przeżyciami gastronomicznymi (zdjęciami dań) w serwisach społecznościowych.

Jednak za dobrą koniunkturą w gastronomii może się też kryć mało pozytywne zjawisko opóźnionego startu w dorosłość, wzmacniane przez zaporowe ceny mieszkań i trudniejszy dla młodych rynek pracy. Młodzi ludzie „gniazdujący” u rodziców nie muszą zbierać na nowe meble, lodówki ani na przyszłość dzieci (których też często nie planują). Na własne mieszkanie ich nie stać, ale stać na gastronomiczne wypady z przyjaciółmi, nawet te, po których w social mediach pochwalą się „paragonem grozy”.