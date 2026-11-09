Poparcie dla Fideszu spadło do poziomu nienotowanego od trzech dekad. W najnowszym badaniu ugrupowanie Viktora Orbána straciło 6 pkt proc. w porównaniu z wrześniem, podczas gdy rządząca Tisza umocniła swoją pozycję.

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Jak wynika z sondażu instytutu Median, wśród osób deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane preferencje polityczne Tisza uzyskała 68 proc. poparcia, a Fidesz 20 proc. W porównaniu z wrześniem partia Petera Magyara zyskała w tej grupie 4 pkt proc., natomiast ugrupowanie Orbana straciło 7 pkt proc.

Fidesz traci wyborców. Największy spadek poparcia w Budapeszcie

Poparcie dla Tiszy wzrosło od września o 1 pkt proc. w całym społeczeństwie i o 3 pkt proc. wśród osób mających sprecyzowane preferencje polityczne. Fidesz stracił w obu tych grupach po 6 pkt proc.

Największe spadki poparcia dla ugrupowania byłego premiera odnotowano wśród osób z niższym wykształceniem, mieszkańców Budapesztu, mężczyzn oraz wyborców w wieku od 50 do 64 lat.

Badanie objęło również ocenę sytuacji w kraju. Według 59 proc. respondentów Węgry zmierzają zasadniczo w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest 32 proc. ankietowanych.

Peter Magyar komentuje sondaż. „Dziękuję za ogromne zaufanie”

Do wyników badania odniósł się premier Peter Magyar. W internetowym wpisie zwrócił uwagę, że poparcie dla Fideszu spadło do poziomu niewidzianego od 30 lat.

„Dziękuję za ogromne zaufanie! Będziemy kontynuować drogę przemian politycznych, dążąc do stworzenia Węgier, które funkcjonują efektywnie i traktują swoich obywateli w sposób humanitarny” – napisał premier.

Sondaż instytutu Median przeprowadzono od 29 października do 4 listopada metodą wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów. Maksymalny margines błędu wynosi 3,1 pkt proc.