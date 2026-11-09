Viktor Orbán
Poparcie dla Fideszu spadło do poziomu nienotowanego od trzech dekad. W najnowszym badaniu ugrupowanie Viktora Orbána straciło 6 pkt proc. w porównaniu z wrześniem, podczas gdy rządząca Tisza umocniła swoją pozycję.
Jak wynika z sondażu instytutu Median, wśród osób deklarujących udział w wyborach i mających sprecyzowane preferencje polityczne Tisza uzyskała 68 proc. poparcia, a Fidesz 20 proc. W porównaniu z wrześniem partia Petera Magyara zyskała w tej grupie 4 pkt proc., natomiast ugrupowanie Orbana straciło 7 pkt proc.
Poparcie dla Tiszy wzrosło od września o 1 pkt proc. w całym społeczeństwie i o 3 pkt proc. wśród osób mających sprecyzowane preferencje polityczne. Fidesz stracił w obu tych grupach po 6 pkt proc.
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Największe spadki poparcia dla ugrupowania byłego premiera odnotowano wśród osób z niższym wykształceniem, mieszkańców Budapesztu, mężczyzn oraz wyborców w wieku od 50 do 64 lat.
Badanie objęło również ocenę sytuacji w kraju. Według 59 proc. respondentów Węgry zmierzają zasadniczo w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest 32 proc. ankietowanych.
Do wyników badania odniósł się premier Peter Magyar. W internetowym wpisie zwrócił uwagę, że poparcie dla Fideszu spadło do poziomu niewidzianego od 30 lat.
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„Dziękuję za ogromne zaufanie! Będziemy kontynuować drogę przemian politycznych, dążąc do stworzenia Węgier, które funkcjonują efektywnie i traktują swoich obywateli w sposób humanitarny” – napisał premier.
Sondaż instytutu Median przeprowadzono od 29 października do 4 listopada metodą wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów. Maksymalny margines błędu wynosi 3,1 pkt proc.
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