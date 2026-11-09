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Michał Szułdrzyński: Zamach w Krakowie i wojna o narrację. Algorytmy X są silniejsze od faktów

Zamach w Krakowie mógł dać chwilę refleksji nad tragedią. Stał się jednak paliwem politycznej wojny, w której fakty przegrywały z budowanymi narracjami. W dodatku wojny napędzanej przez algorytmy, które wyraźnie faworyzują jedną stronę.

Publikacja: 09.11.2026 13:57

Po zamachu w Krakowie fakty przegrały z algorytmami

Po zamachu w Krakowie fakty przegrały z algorytmami

Foto: PAP

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Michał Szułdrzyński

Przeglądając po tragicznym zamachu w Krakowie platformy społecznościowe, miałem wrażenie, że był to moment, w którym projekcje wygrały z rzeczywistością. Obserwujący i komentujący nie widzieli wydarzeń, oni widzieli wyłącznie odzwierciedlenie własnych poglądów politycznych. I to dosłownie.

Do historii przejdzie komentarz prawicowego barona medialnego, który przekonywał, że na Rynku Głównym nie ma policji, bo Donald Tusk wysłał wszystkie siły pod Trybunał Konstytucyjny, nie widząc, że za nim stał właśnie… policjant.

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