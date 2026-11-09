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Po zamachu w Krakowie fakty przegrały z algorytmami
Przeglądając po tragicznym zamachu w Krakowie platformy społecznościowe, miałem wrażenie, że był to moment, w którym projekcje wygrały z rzeczywistością. Obserwujący i komentujący nie widzieli wydarzeń, oni widzieli wyłącznie odzwierciedlenie własnych poglądów politycznych. I to dosłownie.
Do historii przejdzie komentarz prawicowego barona medialnego, który przekonywał, że na Rynku Głównym nie ma policji, bo Donald Tusk wysłał wszystkie siły pod Trybunał Konstytucyjny, nie widząc, że za nim stał właśnie… policjant.
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