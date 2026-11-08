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Bogusław Chrabota: Polaryzacja hoduje polskich Breivików

Polaryzacja coraz mocniej huśta emocjami. W jej cieniu rodzą się brutalne i śmiertelnie niebezpieczne radykalizmy. Kraków pokazał, jak mogą być mordercze.

Publikacja: 08.11.2026 11:51

Bogusław Chrabota: Polaryzacja hoduje polskich Breivików

Foto: PAP/Art Service

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Bogusław Chrabota

Ten komentarz miał być o resecie. Konstytucyjnym. I będzie, choć dotknie tematu dużo poważniejszego. Bo dramat w moim rodzinnym Krakowie przysłaniał wszystkie inne sprawy.

Atak na niewinnych, na Polskę i nasz styl życia

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