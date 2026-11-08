Przypomnijmy: dyrektor Teatru im. Słowackiego w Krakowie Krzysztof Głuchowski planował zastępstwo za Jana Peszka w roli Senatora w „Dziadach” w reżyserii Mai Kleczewskiej. Bez tego zastępstwa spektakle nie będą grane, zaś teatr poniesie ogromne straty. Zgodnie z regulaminem wystąpił do zarządu Województwa Małopolskiego o zgodę na granie i honorarium.
Zarząd tworzą: marszałek województwa Łukasz Smółka (PiS), wicemarszałkowie Witold Kozłowski (startował z listy PiS), Ryszard Pagacz (PiS) oraz Iwona Gibas (PiS) i Marta Malec-Lech (PiS).
To zarząd Województwa Małopolskiego podjął specjalną Uchwałę nr 2447/26 3 listopada 2026 r. Czytamy w niej, że „nie wyraża zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – Dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie polegających na wzięciu udziału w próbach oraz artystycznym wykonaniu roli w przedstawieniu »Dziady«”.
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Jednocześnie Zarząd Województwa Małopolskiego nie miał nic przeciwko temu, by Krzysztof Głuchowski zagrał inne role w innych spektaklach. W uchwale czytamy: „Zarząd WM wyraża zgodę na podjęcie prac o charakterze twórczym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – Dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie polegających na wzięciu udziału w próbach oraz artystycznym wykonaniu roli w przedstawieniach: »Wesele« w reż. Mai Kleczewskiej oraz »Wyzwolenie« w reż. Mai Kleczewskiej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”.
Poprosiliśmy o komentarz do uchwały.
– Urząd Marszałkowski nie ingeruje i nigdy nie ingerował w zakres artystyczny i programowy Teatru im. Juliusza Słowackiego, nie ma więc mowy o żadnej cenzurze – odpowiedziała Magdalena Opyd, rzecznik prasowy.
Inaczej interpretuje uchwałę zarządu ministra kultury Marta Cienkowska.
„Brak zgody Zarządu Województwa Małopolskiego na udział Krzysztofa Głuchowskiego, dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, w próbach do spektaklu »Dziady« jest dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezrozumiały” – poinformował nas Piotr Jędrzejowski, zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego. – „Zarząd w żaden sposób nie uzasadnił tej odmowy, a jeszcze w 2023 r. podobną decyzję argumentował licznymi inwestycjami realizowanymi przez Teatr przy jednoczesnym braku zastępcy do spraw techniczno-administracyjnych. Teraz nie dość, że argumentacji zabrakło, to jeszcze Zarząd wyraził zgodę na udział dyrektora w próbach do spektaklu „Wesele”, które odbywają się w zbliżonym do „Dziadów” terminie. Pozwala to przypuszczać, że nie o troskę o możliwość realizowania bieżących obowiązków związanych z funkcją dyrektora tu chodzi.”
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Ministerstwo oświadczyło: „Próby wpływania na program artystyczny budzą nasz niepokój. Dyrektor powinien mieć prawo wyboru, w które tytuły chce się angażować artystycznie, jeśli tylko nie uniemożliwia to pracy instytucji. Zwrócimy się do Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Łukasza Smółki, o ponowne przeanalizowanie tej decyzji”.
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