



Reklama Reklama

Przypomnijmy: dyrektor Teatru im. Słowackiego w Krakowie Krzysztof Głuchowski planował zastępstwo za Jana Peszka w roli Senatora w „Dziadach” w reżyserii Mai Kleczewskiej. Bez tego zastępstwa spektakle nie będą grane, zaś teatr poniesie ogromne straty. Zgodnie z regulaminem wystąpił do zarządu Województwa Małopolskiego o zgodę na granie i honorarium.

Zarząd Małopolski zakazuje Głuchowskiemu grać roli Senatora

Zarząd tworzą: marszałek województwa Łukasz Smółka (PiS), wicemarszałkowie Witold Kozłowski (startował z listy PiS), Ryszard Pagacz (PiS) oraz Iwona Gibas (PiS) i Marta Malec-Lech (PiS).

To zarząd Województwa Małopolskiego podjął specjalną Uchwałę nr 2447/26 3 listopada 2026 r. Czytamy w niej, że „nie wyraża zgody na podjęcie prac o charakterze twórczym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – Dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie polegających na wzięciu udziału w próbach oraz artystycznym wykonaniu roli w przedstawieniu »Dziady«”.

Jednocześnie Zarząd Województwa Małopolskiego nie miał nic przeciwko temu, by Krzysztof Głuchowski zagrał inne role w innych spektaklach. W uchwale czytamy: „Zarząd WM wyraża zgodę na podjęcie prac o charakterze twórczym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przez Pana Krzysztofa Głuchowskiego – Dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie polegających na wzięciu udziału w próbach oraz artystycznym wykonaniu roli w przedstawieniach: »Wesele« w reż. Mai Kleczewskiej oraz »Wyzwolenie« w reż. Mai Kleczewskiej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie”.

Próby wpływania na program artystyczny budzą nasz niepokój. Dyrektor powinien mieć prawo wyboru, w które tytuły chce się angażować artystycznie, jeśli tylko nie uniemożliwia to pracy instytucji Ministerstwo Kultury Ministerstwo Kultury

Poprosiliśmy o komentarz do uchwały.

– Urząd Marszałkowski nie ingeruje i nigdy nie ingerował w zakres artystyczny i programowy Teatru im. Juliusza Słowackiego, nie ma więc mowy o żadnej cenzurze – odpowiedziała Magdalena Opyd, rzecznik prasowy.

Marta Cienkowska pisze do marszałka Łukasza Smółki

Inaczej interpretuje uchwałę zarządu ministra kultury Marta Cienkowska.

„Brak zgody Zarządu Województwa Małopolskiego na udział Krzysztofa Głuchowskiego, dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, w próbach do spektaklu »Dziady« jest dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezrozumiały” – poinformował nas Piotr Jędrzejowski, zastępca dyrektora Centrum Informacyjnego. – „Zarząd w żaden sposób nie uzasadnił tej odmowy, a jeszcze w 2023 r. podobną decyzję argumentował licznymi inwestycjami realizowanymi przez Teatr przy jednoczesnym braku zastępcy do spraw techniczno-administracyjnych. Teraz nie dość, że argumentacji zabrakło, to jeszcze Zarząd wyraził zgodę na udział dyrektora w próbach do spektaklu „Wesele”, które odbywają się w zbliżonym do „Dziadów” terminie. Pozwala to przypuszczać, że nie o troskę o możliwość realizowania bieżących obowiązków związanych z funkcją dyrektora tu chodzi.”

Ministerstwo oświadczyło: „Próby wpływania na program artystyczny budzą nasz niepokój. Dyrektor powinien mieć prawo wyboru, w które tytuły chce się angażować artystycznie, jeśli tylko nie uniemożliwia to pracy instytucji. Zwrócimy się do Marszałka Województwa Małopolskiego, pana Łukasza Smółki, o ponowne przeanalizowanie tej decyzji”.