Prezydium Młodzieżowej Rady Krakowa zaapelowało do redakcji lokalnych i ogólnopolskich o zamieszczanie informacji o telefonach zaufania w materiałach dotyczących ataku na Rynku Głównym w Krakowie. Młodzi radni wskazali, że po ataku wiele osób, zwłaszcza młodych, odczuwa lęk, smutek i bezsilność. Podkreślili, że media są dla nich pierwszym źródłem informacji, do którego sięgają zaraz po przebudzeniu, w drodze do szkoły i późno w nocy.

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Prezydium poprosiło, aby w artykułach, serwisach informacyjnych i przekazach w mediach społecznościowych znalazła się informacja o tym, gdzie można szukać pomocy. Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116 111, a osoby dorosłe pod numer 116 123 lub do Centrum Wsparcia pod numer 800 70 2222. Połączenia są bezpłatne i anonimowe.

Jeśli odczuwasz lęk lub potrzebujesz rozmowy, możesz skorzystać z bezpłatnych i anonimowych numerów.

Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116 111, a osoby dorosłe pod numer 116 123 lub 800 70 2222.

Autorzy apelu poprosili, aby te informacje towarzyszyły relacjom także w kolejnych dniach, kiedy pierwsza fala zainteresowania mediów minie. „Żałoba i lęk nie kończą się wraz z końcem serwisu informacyjnego” – napisano w apelu.

Młodzi radni zwrócili się również o szczególną troskę w sposobie przekazywania informacji. Poprosili o rezygnację z drastycznych zdjęć i nagrań, sensacyjnych nagłówków oraz niepotwierdzonych doniesień, które pogłębiają cierpienie ofiar i ich bliskich. Zwrócili uwagę na wrażliwość młodych odbiorców, którzy w internecie są szczególnie narażeni na takie treści.