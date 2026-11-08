00:07 Kończymy relację

Na tym kończymy relację z Krakowa. Podsumowanie wydarzeń tej soboty znajdą Państwo w osobnym tekście. O kolejnych ustaleniach będziemy informować na bieżąco.

23:44 Szułdrzyński: po zamachu w Krakowie Polska nie jest już bezpieczną wyspą

„Zamach terrorystyczny w Krakowie brutalnie kończy epokę, w której Polska uchodziła za bezpieczną wyspę” – pisze Michał Szułdrzyński. Kończy się pewna epoka. Służby zadziałały wzorowo, ale jako społeczeństwo dopiero uczymy się, jak zachować się w obliczu zagrożenia.

23:31 Prezydent Węgier i szefowa MSZ złożyli kondolencje rodzinom ofiar

„Prezydent Węgier, Andras Baka, jest głęboko wstrząśnięty strzelaniną w Krakowie. Głowa państwa składa szczere kondolencje rodzinom ofiar i życzy szybkiego powrotu do zdrowia poszkodowanym” – podało w sobotę wieczorem biuro węgierskiego prezydenta.

Również szefowa MSZ Węgier Anita Orbán napisała w poście zamieszczonym X, że jest „głęboko zasmucona dzisiejszą tragiczną strzelaniną w Krakowie”.

23:16 Kongresmenka demokratów: Łączę się z Polakami w żałobie po tym bezsensownym akcie tchórzostwa

Kongresmenka Marcy Kaptur, współprzewodnicząca polskiego zespołu parlamentarnego w Kongresie, napisała w oświadczeniu na platformie X: „Wiadomość o tragicznej, niesprowokowanej strzelaninie w sercu historycznego Krakowa jest druzgocąca. Łączę się z narodem polskim w żałobie po tym bezsensownym akcie tchórzostwa”.

To pierwsza reakcja ze strony członka Kongresu na atak w Krakowie.

23:07 Zbiórka krwi dla rannego policjanta

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie poinformowała, że trwa zbiórka krwi dla policjanta, który został dziś ranny.

23:03 Premier Ukrainy reaguje na zamach w Krakowie. „Ukraina łączy się z Polską w żałobie i solidarności”

Premier Ukrainy Serhij Korecki odniósł się do sobotniej strzelaniny w Krakowie, wyrażając głębokie poruszenie tragicznymi wydarzeniami. We wpisie opublikowanym w serwisie X stanowczo potępił atak, nazywając go bezsensownym aktem przemocy. Przekazał również kondolencje rodzinom ofiar oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym.

22:59 Giorgia Meloni o „podłym i nieakceptowalnym akcie przemocy”

Premier Włoch Giorgia Meloni wyraziła głęboki smutek z powodu sobotniej strzelaniny w Krakowie. We wpisie opublikowanym w serwisie X potępiła atak, określając go jako „podły i nieakceptowalny akt przemocy”. Szefowa włoskiego rządu przekazała kondolencje rodzinom ofiar oraz wyrazy solidarności z całym narodem polskim. Życzyła również szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim osobom rannym w zamachu.

22:56 Jarosław Kaczyński apeluje o odwołanie manifestacji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał do odwołania organizowanych w Polsce protestów. Jak przekazał w serwisie X rzecznik PiS Rafał Bochenek, apel ma związek z żałobą narodową ogłoszoną po sobotnim zamachu w Krakowie. „Pan prezes Jarosław Kaczyński apeluje o odwołanie manifestacji organizowanych w Polsce w związku z nielegalnymi działaniami koalicji 13 grudnia, w tym zajęciem Trybunału Konstytucyjnego” – przekazał Bochenek.

Rzecznik PiS podkreślił, że odwołanie demonstracji ma być wyrazem szacunku dla ofiar tragicznego ataku w Krakowie.

22:55 Kraków po tragicznym zamachu. Rynek Główny zamknięty, na ulicach znacznie mniej ludzi

Po sobotniej strzelaninie centrum Krakowa wygląda inaczej niż podczas typowego weekendowego wieczoru. Rynek Główny pozostaje zamknięty, a dostępu do niego oraz części okolicznych ulic pilnują policjanci i strażnicy miejscy. Jak relacjonuje PAP, w rejonie ulic Franciszkańskiej i Dominikańskiej można spotkać niewielkie grupy turystów, jednak ruch jest znacznie mniejszy niż zazwyczaj.

Funkcjonariusze pomagają zdezorientowanym przyjezdnym odnaleźć alternatywne drogi do hoteli i hosteli. Zamknięto również część ulic prowadzących w kierunku Kazimierza. Choć niektóre lokale gastronomiczne nadal przyjmują gości, w okolicy panuje znacznie spokojniejsza atmosfera. Według relacji PAP autobusy kursujące w kierunku centrum są niemal puste, a na przystankach brakuje pasażerów.

22:52 Warszawa zwiększa środki bezpieczeństwa po zamachu w Krakowie

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie policja wzmacnia obecność funkcjonariuszy w Warszawie, szczególnie w miejscach, w których gromadzi się najwięcej osób. Jak poinformowała w serwisie X Karolina Gałecka, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA, na ulicach prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia zostaną ustawione zapory drogowe. Dodatkowe środki ostrożności mają zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańcom stolicy oraz odwiedzającym ją turystom.

22:51 Czechy: Na ulicach pojawi się więcej uzbrojonych policjantów

Czeska policja zdecydowała o wprowadzeniu dodatkowych środków ostrożności w związku z sobotnią strzelaniną w Krakowie – poinformowała Ambasada RP w Pradze. Choć według tamtejszych służb atak nie ma bezpośredniego związku z Czechami, w miejscach publicznych, szczególnie tam, gdzie gromadzą się większe grupy ludzi, zwiększona zostanie obecność funkcjonariuszy wyposażonych w broń długą i ochronę balistyczną.

22:47 Kierwiński apeluje o szacunek dla rannych policjantów. „Zachowali się po bohatersku”

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wyraził uznanie dla funkcjonariuszy, którzy interweniowali podczas sobotniego zamachu w Krakowie. We wpisie opublikowanym w serwisie X podkreślił, że policjanci z narażeniem własnego życia wypełnili obowiązek wobec obywateli.

„Policjanci zachowali się dzisiaj po bohatersku. Wzorowo spełnili obowiązek wobec obywateli i Ojczyzny” – napisał szef MSWiA.

Kierwiński przekazał również, że jeden z funkcjonariuszy walczy o życie, a drugi jest ranny. Zaapelował o uszanowanie ich poświęcenia oraz pracy wszystkich osób pełniących służbę w mundurze.

22:44 Kolejne kraje reagują na zamach w Krakowie. Słowa solidarności z Rumunii, Danii i Chorwacji

Przedstawiciele władz Rumunii, Danii i Chorwacji przekazali kondolencje rodzinom ofiar sobotniej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. Prezydent Rumunii Nicușor Dan oraz premier Luca Niculescu wyrazili głęboki smutek z powodu tragedii i zapewnili o solidarności z Polską.

Do wydarzeń odniósł się również szef duńskiej dyplomacji Lars Løkke Rasmussen. „Zwykła sobota zamieniła się w koszmar” – napisał w serwisie X, przekazując wyrazy współczucia poszkodowanym i ich bliskim.

Minister spraw zagranicznych Chorwacji Gordan Grlić Radman podkreślił natomiast, że Rynek Główny w Krakowie jest miejscem, które łączy ludzi, dlatego tragedia budzi szczególne poruszenie. „Widok tego miejsca stającego się areną tak bezsensownej przemocy łamie serce” – zaznaczył. Szef chorwackiej dyplomacji złożył również kondolencje Radosławowi Sikorskiemu i rodzinom ofiar oraz życzył rannym szybkiego powrotu do zdrowia.

22:40 Andy Burnham: Wielka Brytania solidaryzuje się z Polakami

Andy Burnham wyraził smutek w związku z sobotnią strzelaniną w Krakowie. We wpisie opublikowanym w serwisie X przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar oraz słowa wsparcia wszystkim rannym i osobom dotkniętym tragedią. Określił atak jako bezsensowny akt przemocy i zapewnił o solidarności Wielkiej Brytanii z narodem polskim.

22:38 Donald Tusk ujawnia nazwiska rannych policjantów. „To prawdziwi bohaterowie”

Premier Donald Tusk podziękował funkcjonariuszom, którzy podczas sobotniego zamachu w Krakowie z narażeniem własnego życia podjęli interwencję wobec uzbrojonego napastnika. We wpisie w serwisie X wymienił starszych posterunkowych Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, podkreślając, że dzięki ich odwadze udało się prawdopodobnie zapobiec kolejnym ofiarom.

„Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia” – napisał szef rządu. Jak przekazał, stan obu policjantów pozostaje poważny, jednak znajdują się pod bardzo dobrą opieką medyczną. „Cała Polska trzyma za Was kciuki” – dodał Tusk.

22:37 Psychotraumatolożka ostrzega po zamachu w Krakowie. Lęk mogą odczuwać również osoby, które nie były świadkami ataku

Tragiczne wydarzenia w Krakowie mogą negatywnie wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa nie tylko bezpośrednich świadków strzelaniny i rodzin ofiar, ale także osób śledzących doniesienia medialne. Jak wyjaśniła w rozmowie z PAP psycholożka i psychotraumatolożka Joanna Chmiel-Starzyńska, szczególnie niepokojąca jest świadomość, że do tak dramatycznego zdarzenia może dojść w trakcie wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Zdaniem ekspertki tego rodzaju tragedie mogą wywoływać lęk również u osób, które nie znajdowały się w miejscu ataku.

22:34 Prezydent Nawrocki podpisał rozporządzenie o żałobie narodowej

Prezydent Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie wprowadzające dwudniową żałobę narodową w związku z tragicznym zamachem w Krakowie. Jak poinformował w serwisie X Rafał Leśkiewicz, żałoba na terenie całej Polski ma obowiązywać w niedzielę 8 listopada i poniedziałek 9 listopada.

22:33 Nowe ustalenia dotyczące trzech osób znalezionych martwych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Według nieoficjalnych ustaleń reportera TVN24 trzy osoby, których ciała odnaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, to najbliżsi członkowie rodziny sprawcy sobotniej strzelaniny w Krakowie – jego to matka, ojciec oraz siostra.

22:26 Obywatelka Portugalii ranna w zamachu w Krakowie. Portugalski rząd potwierdza

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Portugalii poinformowało, że wśród osób poszkodowanych podczas sobotniego zamachu w Krakowie znajduje się obywatelka tego kraju. Jak przekazano w serwisie X, portugalskie władze za pośrednictwem ambasadora w Warszawie monitorują stan zdrowia rannej kobiety. Resort dyplomacji wyraził również nadzieję na jej pełny powrót do zdrowia.

22:22 Haszczyński: Kraków trafił na ponurą listę miast terroru

„Polska uchodziła dotąd za wyjątkowo spokojną i bezpieczną. Teraz Rynek Główny i Kraków stają się symbolem utraty przez Polskę tego uprzywilejowanego statusu” – pisze Jerzy Haszczyński.

22:15 Publikowanie nagrań rannych po zamachu w Krakowie może mieć konsekwencje prawne

Po sobotniej strzelaninie w Krakowie w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się filmy ukazujące osoby poszkodowane w ataku. Jak zauważa PAP, udostępnianie takich materiałów bez zgody przedstawionych na nich osób może stanowić naruszenie dóbr osobistych i skutkować odpowiedzialnością cywilną. W przypadku nagrań przedstawiających osoby zmarłe ich bliscy mogą również dochodzić ochrony pamięci o zmarłych.

22:12 Trzy ciała znalezione w domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Policja potwierdza

Policja poinformowała, że w miejscu zamieszkania mężczyzny zatrzymanego po sobotnim zamachu w Krakowie odnaleziono zwłoki trzech osób. W budynku w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała dwóch kobiet i mężczyzny. Na miejscu nadal pracują funkcjonariusze, którzy prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności ich śmierci.

22:09 Komendant główny policji o interwencji w Krakowie. Na miejsce skierowano 30 patroli

Komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń poinformował, że w związku z sobotnią strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie dyspozytor skierował do interwencji 30 załóg policyjnych. Jak przekazał podczas briefingu, do wymiany ognia między napastnikiem a funkcjonariuszami doszło zaledwie trzy minuty po otrzymaniu zgłoszenia.

– Dziękuję za tę heroiczność, za profesjonalizm i oddanie służbie i społeczeństwu. To ma ogromne znaczenie – podkreślił Boroń, wyrażając wdzięczność policjantom uczestniczącym w akcji.

Szef policji wyjaśnił, że pierwszy patrol podjął bezpośrednią interwencję wobec uzbrojonego sprawcy, a pozostałe skierowane na miejsce załogi miały wspierać działania funkcjonariuszy.

22:07 Strzelanina w Krakowie przejdzie do historii najtragiczniejszych ataków na świecie

Masowe strzelaniny dokonywane przez pojedynczych napastników zdarzały się w różnych częściach świata i nieraz prowadziły do zaostrzenia przepisów dotyczących dostępu do broni. Przypominamy najtragiczniejsze z nich.

Czytaj więcej Przestępczość Najtragiczniejsze masowe strzelaniny na świecie pojedynczych zamachowców Sobotnia tragedia na Rynku Głównym w Krakowie to zdaniem ekspertów prawdopodobnie pierwszy w Polsce zamach terrorystyczny, dokonany z premedytacją...

22:01 Prokurator apeluje do świadków zamachu w Krakowie. „Filmy powinny najpierw znaleźć się w rękach organów”

Dr Piotr Kosmaty, prokurator, w rozmowie z PAP zaapelował do świadków sobotniej strzelaniny w Krakowie, aby nagrania i zdjęcia dokumentujące przebieg ataku przekazywali bezpośrednio policji lub prokuraturze, zamiast publikować je w mediach społecznościowych. – Lepiej, żeby dla dobra tego postępowania, te filmy najpierw znalazły się w rękach organów, niż były rozpowszechniane w mediach społecznościowych – podkreślił ekspert.

Jak wyjaśnił, pierwsze minuty i godziny po tak poważnym przestępstwie mają kluczowe znaczenie dla śledztwa. Niezbędne jest szybkie zabezpieczenie dowodów, przesłuchanie świadków oraz przeanalizowanie nagrań z monitoringu, które pozwolą odtworzyć trasę napastnika i ustalić, gdzie przygotowywał się do ataku.

Zdaniem Kosmatego jednym z najważniejszych zadań śledczych będzie również wyjaśnienie, czy 24-letni sprawca działał samodzielnie, czy też mógł być przez kogoś inspirowany lub kierowany.

21:57 W poniedziałek i wtorek żałoba narodowa w Polsce

Premier Donald Tusk poinformował także, że w związku z tragicznym zamachem w Krakowie poniedziałek 9 listopada i wtorek 10 listopada będą dniami żałoby narodowej. Decyzja jest odpowiedzią na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego.

21:55 Trzy osoby znalezione martwe w domu sprawcy zamachu w Krakowie. Premier potwierdza

Premier Donald Tusk potwierdził, że w domu sprawcy sobotniego zamachu w Krakowie odnaleziono ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny.

- Tragedia rzeczywiście wyjątkowa. Wiele na to wskazuje, że to członkowie najbliższej rodziny – dodał szef rządu.

21:54 Czym jest AR-15, z którego mógł strzelać sprawca z Krakowa

Napastnik z Rynku Głównego mógł używać karabinka samopowtarzalnego typu AR-15. W Polsce karabinek tego typu można legalnie kupić, ale tylko z pozwoleniem na broń, np. sportowym lub kolekcjonerskim.

21:51 Tusk: w domu zamachowca mogą być nieżywi ludzie.

- Prawdopodobnie w domu zamachowca są nieżywi ludzie – przekazał podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Krakowie szef rządu.

Premier zaznaczył, że informacja ta będzie jeszcze potwierdzana. - Tak wynika z obrazu z użytego drona. Będziemy informować opinię publiczną - dodał.

21:50 Prokurator apeluje do świadków zamachu w Krakowie. „Filmy powinny najpierw znaleźć się w rękach organów”

Dr Piotr Kosmaty, prokurator, w rozmowie z PAP zaapelował do świadków sobotniej strzelaniny w Krakowie, aby nagrania i zdjęcia dokumentujące przebieg ataku przekazywali bezpośrednio policji lub prokuraturze, zamiast publikować je w mediach społecznościowych. – Lepiej, żeby dla dobra tego postępowania, te filmy najpierw znalazły się w rękach organów, niż były rozpowszechniane w mediach społecznościowych – podkreślił ekspert.

Jak wyjaśnił, pierwsze minuty i godziny po tak poważnym przestępstwie mają kluczowe znaczenie dla śledztwa. Niezbędne jest szybkie zabezpieczenie dowodów, przesłuchanie świadków oraz przeanalizowanie nagrań z monitoringu, które pozwolą odtworzyć trasę napastnika i ustalić, gdzie przygotowywał się do ataku.

Zdaniem Kosmatego jednym z najważniejszych zadań śledczych będzie również wyjaśnienie, czy 24-letni sprawca działał samodzielnie, czy też mógł być przez kogoś inspirowany lub kierowany.

21:47 Komendant główny policji przekazał nowe informacje o ofiarach zamachu w Krakowie

Gen. insp. Marek Boroń poinformował podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Krakowie, że wśród sześciu ofiar śmiertelnych sobotniego ataku znajduje się obywatel Wielkiej Brytanii oraz dwie Polki.

Szef policji odniósł się również do stanu zdrowia funkcjonariuszy rannych podczas interwencji. – Ich stan jest ciężki – przekazał Boroń, informując, że obaj policjanci przeszli już operacje.

21:44 Jak zachować się podczas strzelaniny? Ekspert wskazuje najważniejsze zasady bezpieczeństwa

Ekspert ds. terroryzmu Andrzej Mroczek w rozmowie z PAP wyjaśnił, jak należy reagować w przypadku ataku z użyciem broni palnej. Podkreślił, że najważniejsze jest jak najszybsze oddalenie się od miejsca zagrożenia i ostrzeganie innych osób.

Jeśli ucieczka nie jest możliwa, należy znaleźć schronienie, wykorzystując pobliskie budynki lub elementy otoczenia. Ekspert zaznaczył również, że nie należy zbliżać się do miejsca, z którego dobiegają strzały, ani zatrzymywać się, by obserwować przebieg zdarzenia. Odnosząc się do sobotniego zamachu w Krakowie, pozytywnie ocenił reakcję policjantów, którzy jego zdaniem szybko rozpoznali zagrożenie i podjęli odpowiednie działania.

21:41 Donald Tusk na sztabie kryzysowym w Krakowie. „Nie może być miejsca na żadną grę”

Premier Donald Tusk przybył do krakowskiego magistratu, gdzie uczestniczy w posiedzeniu sztabu kryzysowego po sobotnim zamachu.

– Do tej pory w Polsce nie mieliśmy tak drastycznych przypadków terroryzmu, bo tak trzeba nazwać ten okrutny zamach na życie ludzi w Krakowie – powiedział szef rządu.

Premier podziękował również policjantom, którzy podczas interwencji „uratowali wiele istnień ludzkich, sami narażając się na śmierć”.

– Musimy się wykazać nadzwyczajną solidarnością. Dziś nie może być miejsca na żadną grę – podkreślił Tusk, wyrażając zadowolenie z obecności na odprawie przedstawiciela prezydenta Karola Nawrockiego, szefa BBN Bartosza Grodeckiego.

Szef rządu poinformował tez, że samochód zamachowca nie stanowi zagrożenia pirotechnicznego. Wyraził też nadzieję na szybkie zatrzymanie ewentualnych osób, które mogły pomagać sprawcy.

21:36 Kraków uruchamia pomoc psychologiczną po zamachu. W niedzielę otwarte będą dwie poradnie

Władze Krakowa poinformowały o zapewnieniu wsparcia psychologicznego osobom dotkniętym sobotnią tragedią na Rynku Głównym. W niedzielę, 8 listopada, pomoc będzie można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 na os. Kalinowym 18 (tel. 12 644 18 85) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy ul. Chmielowskiego 1 (tel. 12 430 50 52). Od poniedziałku w obu placówkach rozpoczną się również specjalne dyżury telefoniczne psychologów.

Przez całą dobę dostępne jest ponadto wsparcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod numerem 12 421 92 82. Zastępczyni prezydenta Krakowa Elżbieta Kois-Żurek zapewniła, że służby podjęły niezbędne działania, a sytuacja w mieście pozostaje pod kontrolą.

21:30 Prezydent Mołdawii reaguje na tragedię w Krakowie. „Jesteśmy z wami”

Prezydent Mołdawii Maia Sandu wyraziła głęboki smutek w związku z sobotnim zamachem w Krakowie. We wpisie opublikowanym w serwisie X przekazała wyrazy współczucia ofiarom ataku i ich bliskim oraz zapewniła o solidarności z narodem polskim. „Mołdawia jest z wami” – podkreśliła.

21:28 ABW przypomina, jak zachować się podczas zamachu. Kluczowa zasada 4U

Eksperci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przypominają o zasadzie 4U, która określa sposób postępowania w sytuacji zagrożenia: „uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak”.

Służby zalecają zwracanie uwagi na podejrzane zachowania i zgłaszanie potencjalnych zagrożeń pod numer 112. W przypadku usłyszenia strzałów lub wybuchu należy jak najszybciej oddalić się z niebezpiecznego miejsca, ostrzegając innych. Jeśli ucieczka nie jest możliwa, trzeba znaleźć schronienie, zabarykadować drzwi, wyciszyć telefon i odsunąć się od okien. Dopiero w ostateczności, gdy nie można ani uciec, ani się ukryć, eksperci zalecają podjęcie próby udaremnienia ataku, najlepiej przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

21:27 Policja dementuje doniesienia o osobie na dachu Kościoła Mariackiego. Wyjaśnia, co się wydarzyło

Małopolska policja zdementowała informacje o osobie biegającej po dachu Kościoła Mariackiego w Krakowie. Jak wyjaśniono w komunikacie opublikowanym w serwisie X, nagranie rozpowszechniane w mediach społecznościowych pochodzi sprzed kilku godzin. Interwencję funkcjonariuszy wywołał ksiądz, który wyszedł na taras plebanii.

21:23 Premier Irlandii wyraża solidarność z Polakami

Premier Irlandii Micheál Martin odniósł się do tragicznej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. We wpisie opublikowanym w serwisie X wyraził wstrząs brutalnym atakiem, do którego doszło w sobotę, gdy centrum miasta było pełne ludzi. Zapewnił o solidarności z Polakami, rodzinami i bliskimi ofiar oraz służbami ratunkowymi.

21:20 Nowe informacje o stanie rannych policjantów w Krakowie. Obaj są po operacjach

Dwaj funkcjonariusze postrzeleni podczas sobotniego zamachu w Krakowie przeszli operacje, a ich stan jest obecnie stabilny – poinformował w serwisie X dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski.

21:15 Szef niemieckiej dyplomacji przekazał kondolencje Radosławowi Sikorskiemu

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul wyraził głęboki smutek z powodu tragicznej strzelaniny w Krakowie. We wpisie opublikowanym w serwisie X przekazał wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Poinformował również, że osobiście złożył kondolencje szefowi polskiej dyplomacji Radosławowi Sikorskiemu. Zapewnił przy tym o solidarności Niemiec z Polską w obliczu tragedii.

21:15 Policja ewakuuje mieszkańców w Krakowie. Trwa kontrola pirotechniczna samochodu zamachowca

Małopolska policja poinformowała, że na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej trwa sprawdzanie samochodu, którym poruszał się sprawca sobotniego ataku. W związku z działaniami pirotechników mieszkańcy pobliskich budynków zostaną ewakuowani.

Funkcjonariusze przekazali również, że Rynek Główny i sąsiadujące z nim ulice pozostają zamknięte ze względu na prowadzone czynności procesowe. Zaapelowali o unikanie tych okolic. Policja zwróciła się także do świadków strzelaniny oraz osób posiadających nagrania lub zapisy z monitoringu o kontakt z najbliższą jednostką policji bądź Komendą Miejską Policji w Krakowie.

21:13 Nowe ustalenia w sprawie zamachu w Krakowie. Cyberpolicja sprawdzi aktywność napastnika w internecie

Jak ustalił Onet, do śledztwa dotyczącego sobotniego ataku terrorystycznego w Krakowie włączyli się funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ich zadaniem będzie m.in. przeanalizowanie internetowej aktywności Michała O. Śledczy sprawdzą, czy mężczyzna należał do grup działających w sieci, publikował treści świadczące o radykalnych poglądach oraz czy wcześniej pojawiały się sygnały mogące wskazywać, że przygotowuje zamach.

21:08 Dwa konie ranne podczas strzelaniny w Krakowie

W wyniku sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie ucierpiały też dwa konie – poinformowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals”. Jak przekazano we wpisie na Facebooku, jedno ze zwierząt zostało lekko zranione, natomiast drugie odniosło ranę postrzałową nogi. Oba konie przeżyły i otrzymały pomoc weterynaryjną.

21:02 Premier Słowacji reaguje na zamach w Krakowie. Deklaruje gotowość do pomocy Polsce

Premier Słowacji Robert Fico wyraził głęboki smutek i poruszenie sobotnim atakiem w Krakowie. We wpisie opublikowanym w serwisie X przekazał kondolencje premierowi Donaldowi Tuskowi oraz rodzinom ofiar tragedii. Zapewnił również o solidarności słowackiego rządu z Polską i zadeklarował gotowość do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy.

20:57 Donald Tusk o bohaterstwie policjantów w Krakowie. „Jeden walczy o życie”

Premier Donald Tusk odniósł się do działań policji podczas sobotniego zamachu w Krakowie. We wpisie w serwisie X podkreślił, że funkcjonariusze zareagowali natychmiast, wykazując się wyjątkową odwagą i poświęceniem. Jak przekazał, trzech policjantów zostało rannych, a stan jednego z nich jest na tyle poważny, że trwa walka o jego życie. Szef rządu zaapelował o modlitwę, solidarność i wsparcie dla poszkodowanych funkcjonariuszy. „Dlaczego niektórym tak trudno to zrozumieć?” – zapytał.

20:55 Kolejne niepokojące zdarzenie w Krakowie. Służby interweniują

Na dachu Kościoła Mariackiego w Krakowie zauważono osobę przemieszczającą się po zabytkowej świątyni – informuje portal Remiza.pl. Na miejscu interweniują służby. Na razie nie ustalono, w jaki sposób osoba ta dostała się na dach ani co skłoniło ją do takiego zachowania.

20:53 Ekspert ostrzega po zamachu w Krakowie. „Mogą pojawić się naśladowcy”

Mariusz Sokołowski, ekspert ds. bezpieczeństwa i były rzecznik Komendanta Głównego Policji, ostrzegł przed ryzykiem kolejnych ataków po sobotniej tragedii w Krakowie. W rozmowie z PAP podkreślił, że służby powinny szczególnie uważnie analizować wszelkie sygnały mogące świadczyć o potencjalnym zagrożeniu. „Szczególnie w najbliższych dniach konieczne będzie sprawdzanie wszelkich sygnałów, bo zamachowiec może mieć naśladowców” – zaznaczył. Zdaniem eksperta kluczowe jest ustalenie, w jaki sposób napastnik zdobył broń, czy przygotowywał się do ataku oraz czy działał sam. Sokołowski podkreślił również, że całkowite wyeliminowanie podobnych zagrożeń nie jest możliwe.

20:51 MSWiA ostrzega przed dezinformacją. Apeluje o weryfikowanie doniesień dotyczących tragedii w Krakowie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaapelowało o ostrożność przy rozpowszechnianiu informacji w internecie. Resort przypomniał, że przed udostępnieniem sensacyjnych doniesień należy sprawdzić ich źródło i poszukać potwierdzenia w oficjalnych komunikatach. MSWiA przestrzegło również przed działaniem pod wpływem emocji. Podkreślono, że wiarygodnych informacji, aktualnych zaleceń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa należy szukać w komunikatach służb oraz instytucji państwowych.

20:44 Kanclerz Niemiec Friedrich Merz: Stoimy u boku Polski

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził solidarność z Polską po tragicznym zamachu w Krakowie. We wpisie opublikowanym w serwisie X podkreślił, że wydarzenia w stolicy Małopolski głęboko nim wstrząsnęły. Przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim rannym. Zapewnił również, że Niemcy, jako przyjaciel i partner Polski, wspierają ją w tych trudnych chwilach.

20:38 Kierwiński przekazał najnowszy bilans zamachu w Krakowie. Cztery ofiary zostały zidentyfikowane

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że w sobotnim ataku terrorystycznym w Krakowie zginęło sześć osób, z których cztery udało się już zidentyfikować. Jak przekazał szef MSWiA, w krakowskich szpitalach przebywa obecnie 16 osób. Wśród hospitalizowanych znajdują się sprawca zamachu oraz dwóch rannych policjantów.

20:37 Rafał Trzaskowski: Na ulicach prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia staną zapory

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w sobotę, że zgodnie z rekomendacją policji służby miejskie przystąpiły do ustawiania zapór drogowych na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia. Środki bezpieczeństwa mają związek z tragedią, do której doszło w Krakowie.

20:35 Dwóch policjantów rannych podczas zamachu w Krakowie. Jeden z nich walczy o życie

Komenda Główna Policji przekazała, że podczas sobotniego ataku w Krakowie rannych zostało dwóch funkcjonariuszy, którzy podjęli interwencję wobec uzbrojonego napastnika. Stan jednego z policjantów jest krytyczny – trwa walka o jego życie. We wpisie opublikowanym w serwisie X policja podkreśliła odwagę funkcjonariuszy, którzy mimo śmiertelnego zagrożenia nie wycofali się z działań. Zapewniono również o wsparciu dla rannych policjantów oraz ich rodzin i bliskich, wyrażając nadzieję na ich powrót do zdrowia.

20:34 Skąd napastnik mógł wziąć broń?

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że śledczy analizują hipotezę, zgodnie z którą sprawca sobotniego ataku w Krakowie mógł zabrać broń z rodzinnego domu. Jak wyjaśnił, ojciec napastnika miał posiadać pozwolenie na broń. Szef MSWiA odniósł się również do możliwych motywów działania mężczyzny. „Pierwsza analiza wskazuje na takie ultranacjonalistyczne poglądy, ale to będzie weryfikowane” – zaznaczył.

20:33 Prezydent Krakowa przypomina o całodobowym telefonie wsparcia dla mieszkańców

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała przypomniał, że mieszkańcy miasta mogą korzystać z całodobowego telefonu interwencyjnego i zaufania. Pomoc dostępna jest pod numerem 12 421 92 82.

20:29 Andrzej Duda reaguje na tragedię w Krakowie. „Trudno znaleźć słowa”

Były prezydent Andrzej Duda odniósł się do tragicznego zamachu w Krakowie, składając kondolencje rodzinom ofiar i życząc rannym szybkiego powrotu do zdrowia. We wpisie opublikowanym w serwisie X zapewnił również o modlitwie za zabitych i poszkodowanych. Podkreślił, że tragedia jest dla niego szczególnie bolesna, ponieważ wydarzyła się w jego rodzinnym mieście. „Trudno znaleźć słowa, gdy taka tragedia dotyka nas jako społeczeństwo, nasz Kraj i nasze Miasto. Moje rodzinne” – napisał.

20:27 Prezydent Krakowa dziękuje służbom za interwencję. „Przemoc nie zmieni tego, jaki jest Kraków”

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała wyraził wdzięczność funkcjonariuszom za działania podjęte podczas sobotniego zamachu. Szczególnie podkreślił postawę strażników miejskich, którzy jako jedni z pierwszych przystąpili do interwencji, mimo że nie byli uzbrojeni. Zaapelował również do mieszkańców o współpracę ze służbami mundurowymi. Zaznaczył, że tragiczne wydarzenia nie zmienią charakteru Krakowa, który pozostanie miastem przyjaznym i otwartym.

20:25 Żurek: Sytuacja w Krakowie jest opanowana. Polityk apeluje do mieszkańców o pozostanie w domach

Waldemar Żurek podczas konferencji zapewnił, że sytuacja po sobotnim zamachu w Krakowie jest pod kontrolą. Zaapelował jednocześnie do mieszkańców i turystów, aby pozostali w swoich mieszkaniach i hotelach. Poinformował, że służby zabezpieczają miejsca zamieszkania i pobytu sprawcy ataku. Podkreślił również, że dzięki odwadze interweniujących policjantów udało się ocalić wiele ludzkich istnień. Zaznaczył, że tragedia powinna skłonić do refleksji nad możliwościami zapobiegania podobnym wydarzeniom w przyszłości.

20:22 Kierwiński: W samochodzie, którym jechał sprawca znaleziono wiele sztuk broni

Szef MSWiA mówił też, że sprawca strzelał z broni automatycznej. Jak dodał, ma on prawdopodobnie poglądy bardzo radykalne.

20:20 Kierwiński: Stan sprawcy jest ciężki

- Sprawca został postrzelony (...). Jego stan również jest ciężki, rozpoczęła się druga operacja, jest w jednym z krakowskich szpitali – mówił szef MSWiA, który zdementował też pojawiające się informacje, że sprawców zamachu mogło być więcej. - Wydaje się, że sprawca był jeden – zaznaczył.

20:18 Kierwiński: Wśród ofiar śmiertelnych jest jeden cudzoziemiec

Szef MSWiA poinformował też, że wśród 16 osób rannych w ataku jest sprawca i dwóch policjantów. Cudzoziemiec jest wśród ofiar śmiertelnych, które zostały zidentyfikowane.

20:17 Marcin Kierwiński: Błyskawiczna reakcja policjantów zapobiegła znacznie większej masakrze

Szef MSWiA poinformował w czasie konferencji prasowej z udziałem ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w Krakowie, że policjanci pierwsze strzały do napastnika oddali trzy minuty od zgłoszenia. - Straż pożarna była na miejscu po ok. trzech minutach – dodał Kierwiński zaznaczając, że w takim samym czasie na miejsce dotarło pogotowie ratunkowe.

20:16 Prokuratura bada okoliczności zamachu w Krakowie. Sprawdza, czy sprawca działał sam

W centrum Krakowa nadal trwają czynności śledcze prowadzone przez policję oraz prokuratorów z Prokuratury Rejonowej, Okręgowej i Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Jak przekazał PAP rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej Tomasz Waszczuk, śledczy analizują przebieg sobotniego ataku i weryfikują, czy 24-letni napastnik mógł współpracować z innymi osobami. Sprawdzane są również różne miejsca na terenie miasta, aby upewnić się, że sytuacja jest w pełni opanowana.

Prokuratura zapowiada kolejne czynności, w tym przesłuchania, w nadchodzących dniach. Według dotychczasowych ustaleń sprawca po oddaniu strzałów do prawdopodobnie przypadkowych przechodniów okrążył samochodem Rynek Główny, a następnie próbował uciec w kierunku Kazimierza. Został zatrzymany po policyjnym pościgu i przewieziony do szpitala.

20:12 Władysław Kosiniak-Kamysz: Doszło do zamachu

- Doszło do zamachu, doszło do ataku, do aktu terroru wymierzonego wobec mieszkańców i turystów przebywających w Krakowie. Wszystkie służby podjęły natychmiastowe działania – oświadczył wicepremier i minister obrony narodowej w czasie konferencji prasowej z udziałem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w Krakowie.

- Jest wiele osób w szpitalu, są osoby poszkodowane, są osoby, które walczą o życie, w tym nasi bohaterowie, policjanci, którzy (...) unieszkodliwili zamachowca ponosząc uszczerbki na swoim zdrowiu – mówił Kosiniak-Kamysz. - To co powinniśmy zrobić, jako wspólnota narodowa, to jest jedność wobec tragedii, która się tutaj rozegrała – dodał.

- Zamachowiec nie był i nie jest w żaden sposób związany z Wojskiem Polskim. Nie był i nie jest żołnierzem Wojska Polskiego – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

20:11 Krakowskie instytucje kultury odwołują wydarzenia po tragicznym zamachu

W związku z sobotnią strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie część miejskich instytucji kultury zdecydowała się odwołać zaplanowane wydarzenia artystyczne. Spektakle i koncerty nie odbędą się m.in. w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej, Cricotece, Kinie Kijów oraz Filharmonii im. Karola Szymanowskiego.

20:08 Policja apeluje do świadków strzelaniny w Krakowie. Na Rynku Głównym uruchomiono specjalny punkt

Policja zwróciła się z apelem do osób, które były świadkami sobotniego zamachu w Krakowie. Na Rynku Głównym, w pobliżu posterunku policji i straży miejskiej, ustawiono autobus, w którym można przekazywać informacje dotyczące przebiegu zdarzenia. Funkcjonariusze proszą wszystkich, którzy widzieli atak, o zgłoszenie się do wyznaczonego punktu lub najbliższej jednostki policji.

20:07 Prezydent Karol Nawrocki chce ogłosić żałobę narodową. Ma obowiązywać 8 i 9 listopada

W związku z tragicznym zamachem w Krakowie prezydent Karol Nawrocki podjął działania zmierzające do wprowadzenia dwudniowej żałoby narodowej. Jak poinformował w serwisie X Rafał Leśkiewicz, rozpoczęła się już formalna procedura, a projekt rozporządzenia ma wkrótce zostać przekazany premierowi Donaldowi Tuskowi do kontrasygnaty. Żałoba narodowa ma obowiązywać w niedzielę 8 listopada i poniedziałek 9 listopada.

20:06 Ustalenia dotyczące sprawcy strzelaniny w Krakowie. 24-latek pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego

Według nieoficjalnych informacji małopolskiej policji, przekazanych przez Informacyjną Agencję Radiową (IAR), sprawcą sobotniego zamachu w Krakowie był 24-letni Michał O., pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego. Mężczyzna miał posiadać pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany.

20:04 Jaką trasą poruszał się napastnik w Krakowie?

Sprawca strzelaniny w Krakowie miał poruszać się samochodem marki Subaru. Po wjechaniu na Rynek Główny zaczął strzelać do przypadkowych osób, nie wysiadając z pojazdu. Następnie przejechał przez cały rynek, ulicą Grodzką dotarł w okolice Wawelu, skąd skierował się na ulicę Stradomską – wynika z relacji portalu LoveKraków.pl.

Do najtragiczniejszych wydarzeń doszło w dwóch miejscach na Rynku Głównym – w pobliżu wylotu ulicy Sławkowskiej oraz przy sklepie Zara, niedaleko Kościoła Mariackiego i wylotu ulicy Siennej. Strzały padły również na Małym Rynku i ulicy Stradomskiej. Napastnik został zatrzymany przez policjanta na skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla, około kilometra od Rynku Głównego.

20:02 Policja informuje o autobusie, do którego mogą zgłaszać się świadkowie zamachu

Prosimy wszystkie osoby, które widziały to zdarzenie o zgłaszanie się do tego punktu lub najbliższej jednostki Policji - czytamy na profilu policji w serwisie X.

20:00 Emmanuel Macron reaguje na strzelaninę w Krakowie. Wyraża solidarność z Polską

Prezydent Francji Emmanuel Macron odniósł się do tragicznych wydarzeń w Krakowie, podkreślając, że wiadomość o strzelaninie wywołała wstrząs i ogromne poruszenie. We wpisie opublikowanym w serwisie X przekazał wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar oraz zapewnił o solidarności Francji z Polską.

19:54 Prezydent Krakowa wygłosił orędzie po zamachu. W mieście żałoba do środy

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zwrócił się do mieszkańców po tragicznej strzelaninie na Rynku Głównym, w której zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Polityk przekazał kondolencje bliskim ofiar i zapewnił, że poszkodowani oraz ich rodziny otrzymają niezbędne wsparcie. Poinformował również o uruchomieniu miejskiego sztabu kryzysowego i podpisaniu zarządzenia wprowadzającego żałobę w Krakowie, która potrwa do środy.

Gibała zaapelował o omijanie okolic Rynku Głównego, nieudostępnianie nagrań z miejsca tragedii oraz korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji. Podziękował policjantom, strażnikom miejskim, ratownikom, lekarzom i strażakom, a także mieszkańcom, którzy udzielili schronienia uciekającym przed napastnikiem. Podkreślił, że tragedia nie może stać się powodem podziałów. „Przemoc nie zmieni tego, jakim jesteśmy miastem – dumnym, gościnnym i otwartym” – zaznaczył.

19:51 Gen. Polko: policjanci w Krakowie zadziałali odważnie i skutecznie

Były dowódca GROM gen. Roman Polko ocenił w rozmowie z PAP, że policjant, który oddał strzały do napastnika na Rynku Głównym, działał w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. – Ten funkcjonariusz był ranny i neutralizował terrorystę z dużym poświęceniem – powiedział. Jego zdaniem dzięki policjantom liczba ofiar nie była większa.

19:47 Były żołnierz GROM alarmuje po zamachu w Krakowie. Zwraca uwagę na zachowanie świadków

Płk rez. Krzysztof Przepiórka, były żołnierz GROM i ekspert ds. bezpieczeństwa, w rozmowie z TVN24 skrytykował zachowanie części świadków sobotniej strzelaniny w Krakowie. Zwrócił uwagę, że niektórzy z nich zamiast szukać schronienia, próbowali nagrywać telefonami przebieg ataku. Jego zdaniem świadczy to o niewystarczającym przygotowaniu społeczeństwa do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Ekspert ocenił również, że profil psychologiczny napastnika odpowiada tzw. samotnemu wilkowi. Podkreślił, że podobne tragedie miały już miejsce w innych państwach, a wystąpienie takiego zagrożenia w Polsce było, jego zdaniem, jedynie kwestią czasu.

19:41 Policja dementuje doniesienia o opóźnionej interwencji w Krakowie. Pierwszy patrol zareagował po 23 sekundach

Małopolska policja zaprzeczyła informacjom sugerującym, że funkcjonariusze zbyt późno podjęli działania w związku z sobotnim zamachem w Krakowie. Jak przekazano w komunikacie opublikowanym w serwisie X, reakcja służb była natychmiastowa. Według policji pierwszy patrol rozpoczął interwencję zaledwie 23 sekundy od otrzymania zgłoszenia.

19:38 Kryminolog o strzelaninie w Krakowie. Ostrzega przed pochopnymi wnioskami

Kryminolog i były szef Służby Więziennej dr Paweł Moczydłowski zaapelował o ostrożność w ocenie sobotniego zamachu w Krakowie. W rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że Rynek Główny jest miejscem o szczególnym znaczeniu, odwiedzanym również przez zagranicznych turystów. Jak zauważył, w związku z wojną toczącą się za wschodnią granicą Polski pojawia się tendencja do doszukiwania się w podobnych zdarzeniach prowokacji lub udziału obcych państw. Ekspert podkreślił jednak, że motywy działania sprawcy pozostają nieznane, dlatego należy powstrzymać się od spekulacji.

19:32 Policja ujawnia nowe informacje o sprawcy zamachu w Krakowie. Miał pozwolenie na broń

Komenda Główna Policji przekazała, że mężczyzna odpowiedzialny za sobotni atak w Krakowie posiadał zezwolenie na broń. Napastnik został zatrzymany w wyniku dramatycznej interwencji młodych policjantów, którzy podczas akcji narażali własne życie.

19:30 Saperzy na miejscu zatrzymania zamachowca w Krakowie

Na miejsce, w którym znajduje się samochód sprawcy sobotniego ataku w Krakowie, przybyli saperzy.

19:24 Kosiniak-Kamysz dementuje doniesienia o zamachowcu z Krakowa. „Nigdy nie miał nic wspólnego z wojskiem”

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprzeczył pojawiającym się w przestrzeni publicznej informacjom, jakoby sprawca sobotniego ataku w Krakowie był żołnierzem Wojska Polskiego. We wpisie w serwisie X podkreślił, że mężczyzna ani obecnie, ani w przeszłości nie służył w polskiej armii. Jak zaznaczył szef MON, napastnik nigdy nie był związany z wojskiem.

19:21 Ambasador Wielkiej Brytanii reaguje na tragedię w Krakowie. „Stoimy u boku Polski”

Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Melinda Simmons odniosła się do tragicznych wydarzeń w Krakowie, wyrażając solidarność z ofiarami ataku i ich rodzinami. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podziękowała również służbom ratunkowym za ich działania. „Wielka Brytania stoi u boku Polski” – podkreśliła.

19:16 Ursula von der Leyen: Europa łączy się z Polską w bólu i solidarności

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odniosła się do tragicznych wydarzeń w Krakowie, przekazując kondolencje rodzinom ofiar oraz wyrazy wsparcia poszkodowanym i mieszkańcom miasta. Podziękowała także funkcjonariuszom policji, którzy podczas interwencji narażali własne życie. „Europa łączy się z Polską w bólu i solidarności” – podkreśliła we wpisie opublikowanym w serwisie X.

19:12 Kardynał Grzegorz Ryś zapowiedział specjalną mszę w Bazylice Mariackiej

Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś odniósł się do sobotniego zamachu w Krakowie, apelując o jedność w obliczu tragedii. „Stała się rzecz straszna! Przemoc, agresja, nienawiść jeszcze raz uderzyły w nas na sposób przekraczający wszelkie granice” – napisał w oświadczeniu cytowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Duchowny zwrócił uwagę, że ofiarą ataku mógł paść każdy, kto w tym czasie przebywał na Rynku Głównym. Zapowiedział również, że w niedzielę o godz. 16.00 w Bazylice Mariackiej zostanie odprawiona specjalna msza święta, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec przemocy i nienawiści.

19:11 Były kontrterrorysta: Zamachowiec zachowywał się jak tzw. Active Shooter

Zdaniem prof. Kuby Jałoszyńskiego, byłego policyjnego kontrterrorysty i wykładowcy Akademii Policji w Szczytnie, wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z pierwszym w Polsce zamachem terrorystycznym. Jak zauważył, że dostępne nagrania wskazują na to, iż zamachowiec zachowywał się jak tzw. Active Shooter, czyli aktywny strzelec. Inny ekspert w rozmowie z WP pochwalił działania policjanta, wskazując, że napastnik miał przewagę.

19:09 Policja o tragicznym bilansie strzelaniny w Krakowie

Przypominamy, że według najnowszych informacji policji liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny w Krakowie wynosi obecnie sześć. Wśród zabitych są cztery kobiety i dwóch mężczyzn.

19:07 Krzysztof Gawkowski ostrzega przed dezinformacją po zamachu w Krakowie. Apeluje też do polityków

Krzysztof Gawkowski złożył kondolencje rodzinom ofiar strzelaniny w Krakowie i wyraził solidarność z rannymi policjantami, którzy mimo odniesionych obrażeń zdołali zatrzymać napastnika.

Polityk poinformował również o uruchomieniu procedur monitorowania internetu w związku z rosnącą liczbą fałszywych informacji dotyczących tragedii. Jak przekazał, nieprawdziwe wpisy są na bieżąco zgłaszane administratorom platform internetowych. Zaapelował o korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł, a do polityków zwrócił się z prośbą, by nie wykorzystywali tragedii do własnych celów i pozwolili służbom wykonywać ich obowiązki.

19:04 Reakcje z zagranicy na tragedię w Krakowie. Słowa solidarności z Białorusi i Litwy

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wyraziła w serwisie X głębokie poruszenie sobotnią strzelaniną w Krakowie. Podkreśliła, że Białorusini solidaryzują się z Polakami w obliczu tragedii.

Do wydarzeń odniósł się również prezydent Litwy Gitanas Nausėda, który zapewnił o solidarności z prezydentem Karolem Nawrockim i narodem polskim. Złożył kondolencje bliskim ofiar oraz życzył szybkiego powrotu do zdrowia osobom rannym w ataku.

19:01 Redaktor naczelny „Rz” po tragedii w Krakowie. „Jest coś, co budzi dziś szczególne obrzydzenie”

Trudno znaleźć słowa, które oddałyby ogrom tej tragedii. W samym sercu Krakowa, na Rynku Głównym, 24-letni Polak, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, otworzył ogień do przypadkowych ludzi. W momencie wysyłania tej wiadomości bilans ofiar jest dramatyczny - sześć osób nie żyje, kilkanaście zostało rannych, stan niektórych jest krytyczny.

Myślami jesteśmy dziś z rodzinami ofiar, rannymi i wszystkimi, których dotknęła ta niewyobrażalna zbrodnia. Ogromny szacunek należy się policjantom, którzy z narażeniem własnego życia interweniowali i unieszkodliwili zamachowca. Trzech funkcjonariuszy zostało poważnie rannych. Ich odwaga i poświęcenie zasługują dziś na szczególne uznanie.

Wciąż nie znamy odpowiedzi na wiele pytań, dlatego apeluję o spokój i wyjątkową ostrożność wobec informacji krążących w internecie. Zwłaszcza tych rozpowszechnianych przez anonimowe konta, które w takich chwilach stają się fabrykami plotek, insynuacji i zwyczajnych kłamstw.

Jest jednak coś, co budzi dziś szczególne obrzydzenie. Trudno pojąć, jak zaledwie chwilę po tak potwornej tragedii można próbować zbijać na niej kapitał polityczny: atakować rząd, policję, formułować oskarżenia, zanim ktokolwiek zdążył ustalić podstawowe fakty. Niektórzy politycy prawicy i sprzyjający im komentatorzy, mieniący się dziennikarzami, przekroczyli dziś ostatnie granice przyzwoitości. Celowo nie będę przytaczał ich wypowiedzi. Nie zasługują na dodatkowy rozgłos, jedynie na potępienie.

„Rzeczpospolita” będzie relacjonować te wydarzenia z najwyższą starannością, bez spekulacji i pogoni za sensacją. Właśnie w takich chwilach najbardziej potrzebujemy odpowiedzialnego dziennikarstwa, nie wspominając zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

- Paweł Kapusta, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”

18:58 Rafał Trzaskowski: Warszawa solidaryzuje się z Krakowem

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyraził solidarność z mieszkańcami Krakowa oraz osobami poszkodowanymi w sobotnim ataku i ich bliskimi. Podkreślił, że przemoc nie może być w żaden sposób usprawiedliwiana, a zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom powinno pozostawać najważniejszym zadaniem władz. Zaapelował również o zachowanie spokoju i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych informacji przekazywanych przez odpowiednie służby. „W tych trudnych chwilach jesteśmy razem” – zaznaczył.

18:56 Były oficer CBŚP: W Krakowie zaatakowano tzw. punkt miękki

- W Krakowie zaatakowano tzw. miękki cel, czyli miejsce publiczne o znaczeniu symbolicznym – powiedział PAP dr hab. Tomasz Safjański, profesor Akademii WSB. Podkreślił, że nie da się zabezpieczyć wszystkich takich punktów.

– Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy sprawcy i czy zdarzenie można uznać za zamach. Wiemy natomiast, że celem ataku było miejsce publiczne o znaczeniu symbolicznym, czyli tzw. miękki cel – powiedział Safjański, były oficer Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

Ekspert wyjaśnił, że takie miejsca są łatwiej dostępne i słabiej chronione niż np. budynki ministerstw, gdzie działają kontrola wejścia, monitoring i ochrona. – Sprawcy często wybierają miękkie cele, ponieważ ryzyko napotkania zabezpieczeń jest tam znacznie mniejsze. W przypadku ataku na chroniony obiekt muszą się liczyć choćby z możliwością wymiany ognia i utraty życia – dodał.

18:52 Prezydent Poznania reaguje na tragedię w Krakowie. Policja wzmacnia bezpieczeństwo w mieście

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar tragicznych wydarzeń w Krakowie oraz zapewnił o solidarności z poszkodowanymi i mieszkańcami miasta. „Łączymy się z Wami w bólu” – napisał w mediach społecznościowych. Samorządowiec poinformował również, że rozmawiał z poznańską policją, która podjęła już działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w Poznaniu.

18:49 Co wiemy o sprawcy strzelaniny w Krakowie?

- To 25-letni obywatel Polski – jego narodowość i wiek zostały potwierdzone przez policję.



- Tożsamość napastnika – według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski sprawcą jest Michał O.



- Zawód – mężczyzna nie jest zawodowym żołnierzem. Według ustaleń WP pracuje jako tokarz.



- Ubiór – podczas ataku miał na sobie strój wojskowy typu moro.



- Broń – napastnik posługiwał się długą bronią. Według nieoficjalnych informacji RMF FM mógł to być karabinek AR-15.



- Arsenał w samochodzie – w pojeździe sprawcy policjanci znaleźli znaczną liczbę innych egzemplarzy broni oraz amunicję.



- Przebieg zatrzymania – podczas interwencji doszło do wymiany ognia z policjantami. Napastnik został postrzelony i zatrzymany.



- Stan sprawcy – po zatrzymaniu przewieziono go do jednego z krakowskich szpitali, przeszedł operację i

jest w stanie stabilnym.



- Liczba napastników – według policji sprawca działał sam.



- Motyw ataku – służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Motyw działania napastnika nie został dotąd oficjalnie potwierdzony.

18:46 Nowe, nieoficjalne ustalenia dotyczące sprawcy zamachu w Krakowie

Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski za sobotnim atakiem w Krakowie ma stać Michał O. Jak ustalił portal, mężczyzna nie jest zawodowym żołnierzem, lecz pracuje jako tokarz. Informacje te nie zostały dotąd oficjalnie potwierdzone.

18:44 Ranni w strzelaninie w Krakowie trafili do Szpitala Uniwersyteckiego

Część osób poszkodowanych w sobotniej strzelaninie w centrum Krakowa trafiła do Szpitala Uniwersyteckiego, co potwierdziła PAP rzeczniczka placówki Maria Włodkowska. Nie wiadomo, czy hospitalizowano tam wszystkich rannych. Szpital nie ujawnia informacji o stanie pacjentów, powołując się na obowiązujące przepisy. Według dotychczasowych informacji w ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym funkcjonariusze policji. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał, że stan jednego z policjantów jest bardzo ciężki i trwa jego operacja. Małopolska policja zdementowała natomiast doniesienia o śmierci funkcjonariusza.

18:42 Rzecznik rządu apeluje o niepowielanie dezinformacji po strzelaninie w Krakowie

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie pojawił się apel o zachowanie ostrożności wobec doniesień publikowanych w internecie i niektórych mediach. Rzecznik rządu zwrócił uwagę na rozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji oraz spekulacji dotyczących ataku. Zaapelował o korzystanie z oficjalnych komunikatów służb i nieudostępnianie niesprawdzonych wiadomości, które mogą dodatkowo potęgować niepokój.

18:41 Ostrzelano tramwaj linii nr 1

Podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie ostrzelany został również tramwaj linii nr 1. Jak poinformował przewoźnik, do zdarzenia doszło około godz. 15.05 na placu Wszystkich Świętych. Według relacji motorniczego strzały padły z samochodu osobowego, a jeden z nich doprowadził do rozbicia szyby w kabinie prowadzącego. Żaden z pasażerów ani motorniczy nie odniósł obrażeń. Przewoźnik zaapelował o ostrożność i przestrzeganie poleceń służb, zaznaczając, że dalszych informacji o zdarzeniu udziela policja

18:37 Jarosław Kaczyński: Okoliczności ataku muszą zostać dogłębnie wyjaśnione

„Bezpieczeństwo obywateli jest najważniejsze. Ta tragedia nigdy nie powinna była się wydarzyć” - wpis o takiej treści pojawił się na koncie Jarosława Kaczyńskiego w serwisie X.

18:35 Komendant główny policji udaje się do Krakowa

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie na miejsce udaje się komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń.

18:32 Łukasz Gibała wygłosi orędzie

Jak przekazał wiceprezydent Krakowa Karol Wałachowski, prezydent Łukasz Gibała wygłosi dzisiaj orędzie.

18:31 Panika wśród przechodniów w Krakowie

Relacje świadków wskazują, że odgłosy wystrzałów wywołały panikę wśród przechodniów.

18:23 Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zarządza w mieście żałobę

Żałoba potrwa do 11 listopada.

18:21 Do Krakowa udaje się szef BBN

Bartosz Grodecki podkreśla, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim

18:20 O 21.45 w Krakowie odbędzie się odprawa służb i ministrów z udziałem Donalda Tuska

O odprawie poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

18:15 Donald Tusk apeluje do polityków, by nie grali tragedią w Krakowie

„Wyjaśnimy wszystkie okoliczności tej zbrodni” - napisał szef rządu w serwisie X.