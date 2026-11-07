Rafał Trzaskowski poinformował w sobotę, że zgodnie z rekomendacją policji służby miejskie przystąpiły do ustawiania zapór drogowych na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia. Bariery zostaną rozmieszczone między innymi na ulicach Karowej, Świętokrzyskiej, Królewskiej oraz Miodowej.

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Rafał Trzaskowski: Wzmożone środki ostrożności w Warszawie po tragedii w Krakowie

Prezydent Warszawy przekazał także, że nakazał straży miejskiej oraz miejskim służbom dyżurnym zachowanie wzmożonej ostrożności. Szczególna uwaga ma być poświęcona monitoringowi miejskiemu, zwłaszcza w rejonie Krakowskiego Przedmieścia oraz w miejscach, gdzie zbierają się większe grupy osób.

Jak zaznaczył Trzaskowski, wprowadzone środki bezpieczeństwa mają związek z tragedią, do której doszło wcześniej tego dnia w Krakowie.

Po godzinie 15.00 ubrany w strój wojskowy sprawca wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Sześć osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych. Zamachowiec został postrzelony przez policję i zatrzymany. Jak podali funkcjonariusze, sprawca to 25-letni obywatel Polski.