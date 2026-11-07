Donald Tusk i Mateusz Morawiecki zabrali głos po tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. W sobotę, 7 listopada, po godzinie 15 na Rynku Głównym padły strzały w kierunku przypadkowych osób. Trwa akcja ratunkowa, a służby apelują do mieszkańców i turystów o unikanie miejsca zdarzenia.

Donald Tusk o strzelaninie w Krakowie. Policja bada okoliczności zamachu

Premier poinformował w mediach społecznościowych, że pozostaje w stałym kontakcie z szefem MSWiA w związku z wydarzeniami w Krakowie.

„Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu” napisał Donald Tusk na platformie X.

W kolejnym wpisie szef rządu zaapelował do polityków, by nie wykorzystywali tej tragedii.

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Strzały padły z samochodu, który wjechał na Rynek Główny od strony ulicy Sławkowskiej. Napastnik lub napastnicy strzelali do przypadkowych osób. Na miejscu zabici i ranni, jednak dokładna liczba poszkodowanych nie została jeszcze potwierdzona. Na Rynku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Strażacy zaapelowali, aby mieszkańcy i turyści nie zbliżali się do Rynku Głównego. Osoby znajdujące się w okolicy powinny przemieścić się w bezpieczne miejsce.

„Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!” - napisał prezydent Karol Nawrocki.

„Tragiczna strzelanina na Rynku w Krakowie. Dla nas, mieszkańców Krakowa i Małopolski to szczególnie trudne chwile. Jestem w kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych, wojewodą i wszystkimi służbami. Wszelkie okoliczności i motywy tego zdarzenia zostaną dokładnie sprawdzone. Składam najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar.” - skomentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Otrzymuję tuziny wiadomości od ministrów spraw zagranicznych z całego świata z kondolencjami dla Polski, Krakowa, rannych i rodzin zamordowanych. Miliony obcokrajowców, którzy odwiedzili Rynek Główny szczególnie czują nasz ból i wyrażają solidarność.” - napisał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Mateusz Morawiecki po strzelaninie: Żadnej pobłażliwości dla morderców

Do tragedii odniósł się również były premier Mateusz Morawiecki. Polityk przekazał kondolencje rodzinom ofiar i wezwał do zdecydowanych działań wobec osób odpowiedzialnych za strzelaninę.

„W obliczu doniesień o tragedii w Krakowie łączę się w bólu z rodzinami ofiar. Pamiętajmy o zabitych w naszych modlitwach. Bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. W świecie pełnym zagrożeń musimy zrobić wszystko, by chronić życie naszych obywateli. Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie!” napisał Morawiecki na platformie X.

Były premier zażądał także wykorzystania wszystkich możliwości państwa w celu zatrzymania sprawców.

„Państwo musi użyć wszelkich dostępnych sił i środków, aby schwytać wszystkich odpowiedzialnych za masakrę i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. Każdy kto brał udział w tej zbrodni powinien resztę swoich nędznych dni spędzić za więziennymi kratami! Żadnej pobłażliwości dla morderców! Żadnej bezkarności!” podkreślił.

Policja wyjaśnia okoliczności ataku. Na razie nie podano oficjalnych informacji o motywie sprawców ani o tym, czy doszło do zatrzymań.

„Wstrząsające informacje o tragedii w Krakowie. W obliczu tego dramatu łączę się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar, przekazując im wyrazy głębokiego współczucia. Naszą modlitwą obejmijmy także wszystkich rannych i poszkodowanych. Oczekujemy rzetelnego ustalenia przebiegu i przyczyn tragedii, a także pełnej odpowiedzialności osób, które przyczyniły się do tego dramatu. Życie i bezpieczeństwo ludzi muszą być zawsze najważniejsze. Wieczny odpoczynek racz Zmarłym dać, Panie.” - napisał Przemysław Czarnek.

Ambasador USA Tom Rose po strzelaninie w Krakowie: Ameryka stoi u boku Polski

Do tragicznych wydarzeń na Rynku Głównym w Krakowie odniósł się również ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose. Amerykański dyplomata potępił atak, przekazał kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił o solidarności USA z Polską.

„Dopiero poznajemy szczegóły przerażającej strzelaniny w Krakowie, dzikiego i morderczego ataku, który rozbił spokój Polski. To, co wiemy na razie, to że kilka niewinnych, cennych żyć zostało brutalnie przerwanych w sobotnie popołudnie na historycznym i ikonicznym centralnym placu Krakowa” napisał Tom Rose na platformie X.

Ambasador podkreślił, że Polska może liczyć na solidarność Stanów Zjednoczonych.

„Ameryka stoi u boku Polski w tej mrocznej godzinie, tak jak Polska stoi u boku swoich ukochanych obywateli Krakowa. Niech błogosławiona pamięć tych, którzy odeszli dziś, złagodzi żal tych, którzy opłakują” dodał amerykański dyplomata.

Włodzimierz Czarzasty: Jestem wstrząśnięty informacjami o wydarzeniach z Krakowa

Do strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie odniósł się także marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

„Jestem wstrząśnięty informacjami o dramatycznych wydarzeniach z Krakowa” – napisał na platformie X.

 Marszałek Sejmu złożył również kondolencje rodzinom ofiar i życzył dużo siły dla rannych.

Waldemar Żurek: Sprawca został ranny i zatrzymany

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował po godzinie 16, że sprawca został ranny i zatrzymany. „Na miejscu zdarzenia pracują już prokuratorzy, policja oraz wszystkie służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku” – podał.

„Państwo działa. Apelujemy o zachowanie spokoju i nieutrudnianie pracy służbom. Doprowadzimy do surowego rozliczenia sprawcy tej zbrodni” – zapowiedział prokurator generalny.

Waldemar Żurek napisał również, że łączy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar tej niewyobrażalnej tragedii.

Jan Strzeżek: Po tragedii w Krakowie możemy spodziewać się nasilonej dezinformacji

Założyciel Młodej Polski Jan Strzeżek ostrzegł z kolei przed możliwym zalewem nieprawdziwych informacji w internecie po tragicznych wydarzeniach na Rynku Głównym w Krakowie.

„W najbliższych godzinach możemy się spodziewać nasilonej dezinformacji przez ruskie boty i ich pomagierów. Korzystajmy tylko ze sprawdzonych źródeł – na złość Putinowi” – zaznaczył.