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Na Rynku Głównym w Krakowie doszło do strzelaniny. Jak informuje policja, zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym trzech funkcjona...
Prezydent Ukrainy Wołydymyr Zełenski napisał na platformie X: „Szokująca zbrodnia w Krakowie. W imieniu Narodu Ukraińskiego oraz własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla napastnika i mamy nadzieję, że kara będzie dotkliwa”.
Dodał: „Życzymy sił i powrotu do zdrowia ofiarom i wszystkim dotkniętym tą tragedią. Ukraina solidaryzuje się z Polską i Narodem Polskim. Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa!”.
Kondolencje przekazał również prezydent Litwy Gitanas Nausėda. „Głęboko zasmucony tragiczną strzelaniną w Krakowie. Składam serdeczne kondolencje rodzinom i bliskim tych, którzy zginęli. Życzę szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia wszystkim rannym” – napisał na X. Dodał, że Litwa „w pełni solidaryzuje się z prezydentem Karolem Nawrockim i narodem polskim w tym trudnym czasie”.
„Z wielkim smutkiem dowiedziałam się o strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie, w sobotnie popołudnie, które powinno było upłynąć w spokoju. Myślami jestem z niewinnymi ofiarami i ich rodzinami. Życzę wszystkim rannym szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Dziękuję policji i służbom ratunkowym za szybką interwencję i opanowanie sytuacji. Bądź silny, Krakowie” - napisała Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.
„Straszne wiadomości o dzisiejszej popołudniowej strzelaninie w Krakowie. Moje głębokie i szczere kondolencje dla rodzin i przyjaciół ofiar, wszystkim rannym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Łotwa solidaryzuje się z naszymi polskimi przyjaciółmi i sojusznikami w tej tragicznej godzinie” – napisał prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs.
W sobotę po południu doszło do strzelaniny w okolicach Rynku Głównego. Zginęło pięć osób, kilkanaście jest rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został postrzelony przez policjantów i jest transportowany do szpitala – poinformowała małopolska policja. Wcześniej policja informowała o trwającej akcji na Rynku Głównym.
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