Donald Tusk
Donald Tusk i Mateusz Morawiecki zabrali głos po tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. W sobotę, 7 listopada, po godzinie 15 na Rynku Głównym padły strzały w kierunku przypadkowych osób. Trwa akcja ratunkowa, a służby apelują do mieszkańców i turystów o unikanie miejsca zdarzenia.
Premier poinformował w mediach społecznościowych, że pozostaje w stałym kontakcie z szefem MSWiA w związku z wydarzeniami w Krakowie.
„Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu” – napisał Donald Tusk na platformie X.
Czytaj więcej
Na Rynku Głównym w Krakowie doszło do strzelaniny. Jak informuje straż pożarna, zginęły dwie osoby, a co najmniej 10 zostało poszkodowanych. Według...
Według informacji RMF FM strzały padły z samochodu, który wjechał na Rynek Główny od strony ulicy Sławkowskiej. Napastnik lub napastnicy strzelali do przypadkowych osób. Na miejscu są zabici i ranni, jednak dokładna liczba poszkodowanych nie została jeszcze potwierdzona. Na Rynku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Strażacy zaapelowali, aby mieszkańcy i turyści nie zbliżali się do Rynku Głównego. Osoby znajdujące się w okolicy powinny przemieścić się w bezpieczne miejsce.
Do tragedii odniósł się również były premier Mateusz Morawiecki. Polityk przekazał kondolencje rodzinom ofiar i wezwał do zdecydowanych działań wobec osób odpowiedzialnych za strzelaninę.
„W obliczu doniesień o tragedii w Krakowie łączę się w bólu z rodzinami ofiar. Pamiętajmy o zabitych w naszych modlitwach. Bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. W świecie pełnym zagrożeń musimy zrobić wszystko, by chronić życie naszych obywateli. Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie!” – napisał Morawiecki na platformie X.
Były premier zażądał także wykorzystania wszystkich możliwości państwa w celu zatrzymania sprawców.
„Państwo musi użyć wszelkich dostępnych sił i środków, aby schwytać wszystkich odpowiedzialnych za tę masakrę i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. Każdy kto brał udział w tej zbrodni powinien resztę swoich nędznych dni spędzić za więziennymi kratami! Żadnej pobłażliwości dla morderców! Żadnej bezkarności!” – podkreślił.
Policja wyjaśnia okoliczności ataku. Na razie nie podano oficjalnych informacji o motywie sprawców ani o tym, czy doszło do zatrzymań.
Do tragicznych wydarzeń na Rynku Głównym w Krakowie odniósł się również ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose. Amerykański dyplomata potępił atak, przekazał kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił o solidarności USA z Polską.
„Dopiero poznajemy szczegóły przerażającej strzelaniny w Krakowie, dzikiego i morderczego ataku, który rozbił spokój Polski. To, co wiemy na razie, to że kilka niewinnych, cennych żyć zostało brutalnie przerwanych w sobotnie popołudnie na historycznym i ikonicznym centralnym placu Krakowa” – napisał Tom Rose na platformie X.
Ambasador podkreślił, że Polska może liczyć na solidarność Stanów Zjednoczonych.
„Ameryka stoi u boku Polski w tej mrocznej godzinie, tak jak Polska stoi u boku swoich ukochanych obywateli Krakowa. Niech błogosławiona pamięć tych, którzy odeszli dziś, złagodzi żal tych, którzy opłakują” – dodał amerykański dyplomata.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas