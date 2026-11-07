Donald Tusk i Mateusz Morawiecki zabrali głos po tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. W sobotę, 7 listopada, po godzinie 15 na Rynku Głównym padły strzały w kierunku przypadkowych osób. Trwa akcja ratunkowa, a służby apelują do mieszkańców i turystów o unikanie miejsca zdarzenia.

Donald Tusk o strzelaninie w Krakowie. Policja bada okoliczności zamachu

Premier poinformował w mediach społecznościowych, że pozostaje w stałym kontakcie z szefem MSWiA w związku z wydarzeniami w Krakowie.

„Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu” napisał Donald Tusk na platformie X.

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Według informacji RMF FM strzały padły z samochodu, który wjechał na Rynek Główny od strony ulicy Sławkowskiej. Napastnik lub napastnicy strzelali do przypadkowych osób. Na miejscu zabici i ranni, jednak dokładna liczba poszkodowanych nie została jeszcze potwierdzona. Na Rynku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Strażacy zaapelowali, aby mieszkańcy i turyści nie zbliżali się do Rynku Głównego. Osoby znajdujące się w okolicy powinny przemieścić się w bezpieczne miejsce.

Mateusz Morawiecki po strzelaninie: Żadnej pobłażliwości dla morderców

Do tragedii odniósł się również były premier Mateusz Morawiecki. Polityk przekazał kondolencje rodzinom ofiar i wezwał do zdecydowanych działań wobec osób odpowiedzialnych za strzelaninę.

„W obliczu doniesień o tragedii w Krakowie łączę się w bólu z rodzinami ofiar. Pamiętajmy o zabitych w naszych modlitwach. Bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. W świecie pełnym zagrożeń musimy zrobić wszystko, by chronić życie naszych obywateli. Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie!” napisał Morawiecki na platformie X.

Były premier zażądał także wykorzystania wszystkich możliwości państwa w celu zatrzymania sprawców.

„Państwo musi użyć wszelkich dostępnych sił i środków, aby schwytać wszystkich odpowiedzialnych za masakrę i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości. Każdy kto brał udział w tej zbrodni powinien resztę swoich nędznych dni spędzić za więziennymi kratami! Żadnej pobłażliwości dla morderców! Żadnej bezkarności!” podkreślił.

Policja wyjaśnia okoliczności ataku. Na razie nie podano oficjalnych informacji o motywie sprawców ani o tym, czy doszło do zatrzymań.

Ambasador USA Tom Rose po strzelaninie w Krakowie: Ameryka stoi u boku Polski

Do tragicznych wydarzeń na Rynku Głównym w Krakowie odniósł się również ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose. Amerykański dyplomata potępił atak, przekazał kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił o solidarności USA z Polską.

„Dopiero poznajemy szczegóły przerażającej strzelaniny w Krakowie, dzikiego i morderczego ataku, który rozbił spokój Polski. To, co wiemy na razie, to że kilka niewinnych, cennych żyć zostało brutalnie przerwanych w sobotnie popołudnie na historycznym i ikonicznym centralnym placu Krakowa” napisał Tom Rose na platformie X.

Ambasador podkreślił, że Polska może liczyć na solidarność Stanów Zjednoczonych.

„Ameryka stoi u boku Polski w tej mrocznej godzinie, tak jak Polska stoi u boku swoich ukochanych obywateli Krakowa. Niech błogosławiona pamięć tych, którzy odeszli dziś, złagodzi żal tych, którzy opłakują” dodał amerykański dyplomata.