W sobotę, 7 listopada, po godzinie 15.00 doszło do strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Funkcjonariusze policji oddali strzały do napastnika. Sprawca został ranny i zatrzymany, a następnie przetransportowany do Szpitala Uniwersyteckiego.

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Masowe strzelaniny dokonywane przez pojedynczych napastników zdarzały się w różnych częściach świata – od Europy, przez Azję, po Amerykę i Australię. Przypominamy najtragiczniejsze z nich. Niektóre państwa w konsekwencji tych ataków zaostrzyły przepisy dotyczące dostępu do broni.

Norwegia, 2011 r. – 69 zabitych

22 lipca 2011 r. skrajnie prawicowy ekstremista Anders Breivik zabił 77 osób w dwóch zamachach. Najpierw zdetonował samochód pułapkę, zabijając osiem osób. Następnie przebrany za policjanta przedostał się na wyspę Utoya, gdzie odbywał się obóz młodzieżówki rządzącej Partii Pracy. Zastrzelił tam 69 osób, głównie nastolatków. Breivik kierował się wrogością wobec wielokulturowości i muzułmańskiej imigracji. Został skazany na 21 lat pozbawienia wolności z możliwością bezterminowego przedłużania kary.

USA, 2017 r. – 60 zabitych

1 października 2017 r. 64-letni Stephen Paddock otworzył ogień z 32. piętra hotelu Mandalay Bay w Las Vegas do uczestników festiwalu muzyki country. Wystrzelił ponad tysiąc pocisków, zabijając 60 osób i raniąc setki kolejnych. Popełnił samobójstwo przed przybyciem policji. Śledczym nie udało się ustalić motywu sprawcy.

Korea Południowa, 1982 r. – 56 zabitych

26 kwietnia 1982 r. policjant Woo Bum-kon rozpoczął serię ataków w kilku wioskach w prowincji Gyeongsang Południowy. Uzbrojony w karabiny i granaty zabił 56 osób, a około 35 zranił, po czym wysadził się w powietrze wraz z trzema zakładnikami. Atak poprzedziła kłótnia z partnerką, a sprawca miał problemy osobiste i był pod wpływem alkoholu.

Nowa Zelandia, 2019 r. – 51 zabitych

15 marca 2019 r. 36-letni skrajnie prawicowy ekstremista Brenton Tarrant zaatakował dwa meczety w Christchurch podczas piątkowych modlitw. Zabił 51 osób. Pierwszy atak transmitował na żywo w internecie, a wcześniej opublikował manifest propagujący rasistowską teorię, według której biała ludność jest celowo zastępowana przez imigrantów.

USA, 2016 r. – 49 zabitych

12 czerwca 2016 r. 29-letni Omar Mateen zastrzelił 49 osób w nocnym klubie gejowskim Pulse w Orlando na Florydzie. Podczas ataku zadzwonił pod numer alarmowy i zadeklarował wierność przywódcy Państwa Islamskiego. Został zabity przez policję. Był to najkrwawszy zamach terrorystyczny w USA od ataków z 11 września 2001 r.

Turcja, 2017 r. – 39 zabitych

W noc sylwestrową z 31 grudnia 2016 na 1 stycznia 2017 r. 28-letni Uzbek Abdulkadir Maszaripow otworzył ogień w klubie Reina w Stambule. Zabił 39 osób, w tym wielu zagranicznych turystów, a 79 zranił. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Maszaripow, który według śledczych przeszedł szkolenie bojowe w Afganistanie i Pakistanie, został skazany na wielokrotne dożywocie.

Tunezja, 2015 r. – 38 zabitych

26 czerwca 2015 r. 22-letni Seifeddine Rezgui zaatakował turystów wypoczywających na plaży przy hotelu w Susie. Zabił 38 osób, w tym 30 Brytyjczyków. Został zastrzelony przez policję. Według tunezyjskich władz przeszedł wcześniej szkolenie w obozie dżihadystów w Libii, a do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Atak poważnie uderzył w tunezyjską turystykę, jeden z najważniejszych sektorów gospodarki.

Australia, 1996 r. – 35 zabitych

28 kwietnia 1996 r. 28-letni Martin Bryant zabił 35 osób w Port Arthur na Tasmanii, popularnym miejscu turystycznym. Motyw masakry nie został jednoznacznie ustalony. Wydarzenie doprowadziło do przełomowej reformy australijskiego prawa: wprowadzono surowe ograniczenia dotyczące posiadania broni półautomatycznej i program wykupu setek tysięcy sztuk broni od obywateli.

USA, 2007 r. – 32 zabitych

16 kwietnia 2007 r. 23-letni student z Korei Płd. Cho Seung-hui zabił 32 osoby na kampusie Virginia Tech, po czym popełnił samobójstwo. Wcześniej leczył się psychiatrycznie i wykazywał niepokojące zachowania. Była to najkrwawsza strzelanina szkolna w historii USA.

USA, 2012 r. – 26 zabitych

14 grudnia 2012 r. 20-letni Adam Lanza zastrzelił 20 dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat oraz sześciu pracowników szkoły podstawowej Sandy Hook w Newtown w stanie Connecticut. Wcześniej zabił swoją matkę. Po przybyciu policji popełnił samobójstwo. Śledczy wskazywali na jego poważne problemy psychiczne, fascynację masowymi zabójstwami i dostęp do broni.

Wielka Brytania, 1996 r. – 17 zabitych

13 marca 1996 r. 43-letni Thomas Hamilton wtargnął do szkoły podstawowej w szkockim Dunblane i zastrzelił 16 dzieci w wieku pięciu i sześciu lat oraz nauczycielkę. Ranił kolejnych 15 osób, po czym popełnił samobójstwo. Motyw sprawcy nie został jednoznacznie ustalony. Była to najkrwawsza strzelanina w historii Wielkiej Brytanii i w jej następstwie wprowadzono niemal całkowity zakaz prywatnego posiadania broni krótkiej.

Niemcy, 2002 r. – 16 zabitych

26 kwietnia 2002 r. 19-letni Robert Steinhauser, były uczeń gimnazjum Gutenberga w Erfurcie, zastrzelił 16 osób, w tym 12 nauczycieli, po czym popełnił samobójstwo. Kilka miesięcy wcześniej został wydalony ze szkoły. Według relacji świadków celowo wybierał nauczycieli i pracowników placówki jako swoje ofiary.

Niemcy, 2009 r. – 15 zabitych

11 marca 2009 r. 17-letni Tim Kretschmer otworzył ogień w swojej dawnej szkole w Winnenden koło Stuttgartu. Zabił dziewięcioro uczniów i troje nauczycieli, a następnie uciekł. W pobliskim Wendlingen zastrzelił kolejne trzy osoby, po czym podczas konfrontacji z policją popełnił samobójstwo. Motyw nigdy nie został jednoznacznie ustalony.

Szwajcaria, 2001 r. – 14 zabitych

27 września 2001 r. 57-letni Friedrich Leibacher, przebrany za policjanta, wtargnął do budynku parlamentu kantonu Zug i otworzył ogień do uczestników posiedzenia. Zabił 14 osób, a dziesięć zranił, po czym popełnił samobójstwo. Sprawca od lat pozostawał w konflikcie z lokalnymi władzami, które oskarżał o prześladowanie i niesprawiedliwe traktowanie.

Czechy, 2023 r. – 14 zabitych

21 grudnia 2023 r. 24-letni student David Kozak otworzył ogień na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w centrum Pragi. Zastrzelił 14 osób i ranił 25 kolejnych. Jeszcze jedna osoba zginęła wskutek upadku z wysokości podczas próby ucieczki. Sprawca popełnił samobójstwo. Śledczy powiązali go również z wcześniejszym zabójstwem ojca oraz dwóch osób w lesie pod Pragą. Motyw masakry nie został jednoznacznie ustalony. Była to najkrwawsza masowa strzelanina w historii niepodległych Czech.

Niemcy, 2019 r. – 2 zabitych

9 października 2019 r. 27-letni Stephan Balliet próbował wtargnąć do synagogi w Halle, gdzie kilkadziesiąt osób uczestniczyło w modlitwach z okazji żydowskiego święta Jom Kipur. Gdy nie udało mu się sforsować drzwi, zastrzelił kobietę na ulicy, a następnie mężczyznę w pobliskim barze z kebabem. Atak transmitował na żywo w internecie. W trakcie nagrania stwierdził, że „źródłem wszystkich problemów są Żydzi”. Został skazany na dożywocie.