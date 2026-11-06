Księżna Meghan Markle
Thomas Markle nie uczestniczył w ślubie córki z księciem Harrym. Meghan wyjaśniła, że zdecydowała się ograniczyć z nim kontakt, aby chronić swoje dzieci.
Thomas Markle, ojciec księżnej Sussex, Meghan, został aresztowany w piątek rano przez agentów federalnych na Florydzie w związku z zarzutami dotyczącymi materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci – poinformowała w piątek agencja AP.
Mężczyznę aresztowano w okolicach Tampy – podała AP, powołując się na źródła w organach ścigania.
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Meghan Markle powiedziała niedawno, że jest „głęboko poruszona” doniesieniami, jakoby w dawnym domu jej ojca znaleziono zdjęcia przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Ujawniła również, że w 2018 r. do londyńskiej policji trafił list zawierający „niepokojące zarzuty” dotyczące jej ojca.
Wcześniej przyrodni brat Meghan, Thomas Markle jr, powiedział mediom, że odkrył w dawnym domu ojca na Filipinach materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci i zgłosił sprawę policji.
82-letni Markle senior zdecydowanie odrzucił oskarżenia, nazywając je „chorymi kłamstwami”.
Thomas Markle nie uczestniczył w ślubie córki z księciem Harrym. Meghan wyjaśniła, że zdecydowała się ograniczyć z nim kontakt, aby chronić swoje dzieci.
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