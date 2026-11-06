Thomas Markle, ojciec księżnej Sussex, Meghan, został aresztowany w piątek rano przez agentów federalnych na Florydzie w związku z zarzutami dotyczącymi materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci – poinformowała w piątek agencja AP.

Reklama Reklama

Ojciec księżnej Meghan Markle aresztowany na Florydzie

Mężczyznę aresztowano w okolicach Tampy – podała AP, powołując się na źródła w organach ścigania.

Meghan Markle powiedziała niedawno, że jest „głęboko poruszona” doniesieniami, jakoby w dawnym domu jej ojca znaleziono zdjęcia przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Ujawniła również, że w 2018 r. do londyńskiej policji trafił list zawierający „niepokojące zarzuty” dotyczące jej ojca.

Pornografia dziecięca w domu Thomasa Markle

Wcześniej przyrodni brat Meghan, Thomas Markle jr, powiedział mediom, że odkrył w dawnym domu ojca na Filipinach materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci i zgłosił sprawę policji.

82-letni Markle senior zdecydowanie odrzucił oskarżenia, nazywając je „chorymi kłamstwami”.

Thomas Markle nie uczestniczył w ślubie córki z księciem Harrym. Meghan wyjaśniła, że zdecydowała się ograniczyć z nim kontakt, aby chronić swoje dzieci.