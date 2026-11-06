Wartość majątku Elona Muska w ciągu 48 godzin spadła o około 113 miliardów dolarów w wyniku silnych spadków cen akcji spółek Tesla oraz SpaceX – podliczył magazyn Fortune.



Sam Musk poinformował w piątek, że jego Tesla zakończy produkcję modelu Cybertruck w swojej gigafabryce w Teksasie około połowy 2027 r. Tłumaczył to utrzymującą się słabą sprzedażą futurystycznego modelu, niegdyś reklamowanego jako rywal dla starszych pickupów. Dlaczego właśnie teraz – po przegranych przez wspieranych przez miliardera republikanów wyborach - Musk ogłasza likwidację teksańskiej produkcji? Sam tego nie wyjaśnił.

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Musk stracił 0,5 mld dol. na wspieraniu republikanów

W poście na portalu X napisał, że zakończenie produkcji Cybertrucka umożliwi zwiększenie produkcji nowo wprowadzonego modelu Cybercab, który miliarder uczynił centralnym elementem ambicji Tesli w zakresie robotaxi.

Agencja Reutera zauważa, że ogłoszenie to nastąpiło pod koniec trudnego dla Muska tygodnia, kiedy to jego rekordowe wydatki polityczne w wysokości prawie pół miliarda dolarów nie przyniosły większych efektów we wtorkowych wyborach uzupełniających w USA. Zdecydowana większość popieranych przez Muska kandydatów Partii Republikańskiej przegrała swoje wybory. Wśród nich jest także ostoja republikanów – Teksas, gdzie Musk poparł republikańskiego gubernatora Grega Abbotta i wydał 158 mln dolarów na promocję Kena Paxtona, kandydata Partii Republikańskiej do Senatu USA. Obaj przegrali, a Teksasem po raz pierwszy będzie rządziła Partia Republikańska na czele z gubernatorem – kobietą.

Chociaż nie było od razu jasne, czy produkcja Cybertrucka zostanie przeniesiona do innego zakładu, czy całkowicie wycofana, fabryka producenta samochodów w teksańskiej stolicy Austin jest jedyną znaną fabryką Tesli, która jest w stanie produkować specjalistyczne komponenty do tego ciężkiego, kanciastego modelu.

W odpowiedzi użytkownikowi X Musk nazwał Cybertrucka „najlepszym pojazdem, jaki Tesla kiedykolwiek wyprodukowała”, a jego wycofanie z produkcji „końcem pewnej ery”.

Cybertruck znika po trzech latach produkcji

Tesla nie odpowiedziała natychmiast na prośbę Reutersa o komentarz wysłaną poza godzinami pracy. Agencja przypomina, że amerykański producent pojazdów elektrycznych rozpoczął dostawy Cybertrucków do klientów pod koniec 2023 r. Według platformy danych motoryzacyjnych Kelley Blue Book, firma sprzedała w USA w zeszłym roku zaledwie 20 237 Cybertrucków, co stanowi spadek o 48 proc. w porównaniu z 2024 r. Przed rozpoczęciem produkcji w 2023 r. Musk przewidywał roczną sprzedaż na poziomie 250 000 sztuk.

– Nie ma sensu kontynuować produkcji, skoro nie osiąga ona założonych celów – powiedział były prezes Aston Martina, Andy Palmer. – Każda osoba z branży motoryzacyjnej powiedziałaby to samo. [...] Bez wątpienia będzie to jedynie błąd zaokrąglenia w bilansie Tesli, ale statystyki mówią same za siebie – dodał.

SpaceX Muska był jednym z największych klientów tego modelu w zeszłym roku i kupił od Tesli Cybertrucki o wartości 131 mln dolarów w 2025 r. po cenie katalogowej, zgodnie z dokumentem IPO.

Już od premiery w 2019 r., Cybertruck był kontrowersyjnym wyborem Muska. Puryści pickupów wyśmiewali jego kanciastą konstrukcję, a eksperci ds. bezpieczeństwa przewidywali, że uzyskanie zgody na sprzedaż na kluczowych rynkach, takich jak Europa, będzie trudne.

Samo premierowe wydarzenie zostało zakłócone, gdy Musk próbował udowodnić, że jego szyby są odporne na stłuczenie, rzucając w nie metalowymi kulkami – tylko po to, by na dwóch z nich powstały ogromne pęknięcia.

Podczas oficjalnej premiery Cybertrucka w 2023 r., Musk zachwalał go jako futurystycznego konkurenta dla pickupów General Motors i Forda, mówiąc: „w końcu przyszłość będzie wyglądać jak przyszłość”.

Jednak model ten nie spełnił tych oczekiwań. Tesla ogłosiła 11 wycofań Cybertrucka (by naprawić usterki) od czasu jego wprowadzenia do sprzedaży pod koniec 2023 r., według Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA). Niektóre pojazdy wymagały napraw fizycznych, inne naprawiono za pomocą aktualizacji oprogramowania drogą radiową.

Analityk motoryzacyjny Felipe Munoz powiedział, że chociaż Cybertruck został nazwany porażką z powodu słabej sprzedaży, elektryczne pickupy Forda i innych marek również poniosły porażkę na rynku amerykańskim.

„Wszystkie przegrały konkurencję, ponieważ elektryczne pickupy nie są popularne w USA” – powiedział Munoz.

Cybertruck, który ma drzwi otwierane do góry i nie ma kierownicy, pedałów ani lusterek, jest jednym z kluczowych produktów Muska w jego dążeniu do przekształcenia Tesli w firmę zajmującą się sztuczną inteligencją i robotyką, a nie tylko producentem samochodów. Musk powiedział, że postrzega go jako główny model autonomiczny Tesli, dostarczający globalną sieć robototaksówek.

Pani gubernator kontra centra danych

Tymczasem nowo wybrana gubernator Teksasu, Gina Hinojosa, zapowiedziała inne niekorzystne dla biznesu Elona Muska działanie. Stan wprowadzi przepisy chroniące mieszkańców przed centrami danych, powołując się na ich wpływ na społeczności wiejskie. Dzięki obfitym źródłom energii, stosunkowo taniej ziemi i polityce sprzyjającej przedsiębiorczości, Teksas stał się jednym z wiodących regionów na świecie pod względem rozwoju centrów danych.

„Centra danych przeniosły się głównie do społeczności wiejskich, a nie ma żadnych zasad ani praw chroniących Teksańczyków” – powiedziała nowa gubernator w wywiadzie dla CNN.

Administracja Trumpa zdecydowanie poparła rozbudowę centrów danych jako priorytet narodowy, ale społeczeństwo coraz bardziej sprzeciwia się takim projektom, powołując się na obawy dotyczące zapotrzebowania na energię elektryczną, zużycia wody, wpływu na dziką przyrodę i dostępu publicznego do gruntów federalnych.

SpaceX i Tesla Muska mają siedziby w Teksasie, gdzie Musk planował też przedsięwzięcie w zakresie produkcji chipów. Hinojosa zapowiedziała, że Teksas może nawiązać bliskie relacje robocze z Muskiem i jego firmami, ale na warunkach nowej administracji.