Choć nie ma jeszcze ostatecznych wyników wyborów do amerykańskiego Kongresu (wybierano cały skład Izby Reprezentantów i jedną trzecią składu Senatu), nie ma wątpliwości, że demokraci odnieśli ogromne zwycięstwo, zyskując poparcie niemal dwóch trzecich wyborców i zdobywając większość w obu izbach. Wybory parlamentarne w Stanach Zjednoczonych mają mniejsze znaczenie, niż w Polsce, ze względu na tamtejszy podział władzy pozwalający posiadającemu całość władzy wykonawczej prezydentowi względnie skutecznie rządzić nawet bez poparcia obu izb, przy wykorzystaniu dekretów i prawa weta.

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Bez poparcia izb nie da się jednak przyjąć nowych ustaw, a dekrety muszą bazować na istniejącym prawie (wchodzą w życie zaraz po podpisaniu, ale można je zaskarżyć, a Kongres może nie dać pieniędzy na ich realizację). Najważniejsze jest jednak to, że wyniki wyborów w połowie kadencji prezydenta są uważane za miernik oceny jego rządów. I choć prezydent Trump twierdzi, że większość Amerykanów go popiera, a wyborcza przegrana jego partii wynikała tylko z błędów popełnionych przez samych kandydatów, wyniki głosowania pokazują dokładnie to samo, co prowadzone na bieżąco sondaże: działania prezydenta aprobuje tylko jedna trzecia społeczeństwa.

Wybory do Kongresu: W jakim stanie jest gospodarka USA?

Skąd to rozczarowanie? W felietonie sprzed tygodnia pisałem o tym, że w wyborach coraz mniejszą rolę odgrywa dziś racjonalna ocena wyników polityki gospodarczej, a coraz większą – pozaracjonalne emocje. Serce, a nie mózg. Amerykańskie wybory wydają się temu przeczyć, bo przecież głównym zarzutem stawianym przez ludzi prezydentowi jest wzrost cen i stan gospodarki. Czyżby głosowanie Amerykanów było jednak w pełni racjonalne?

Nie do końca. Trumpowi trudno oczywiście uciec przed odpowiedzialnością za wzrost cen paliw, bo wynika on bezpośrednio z pochopnie zaczętej i nieudolnie prowadzonej wojny z Iranem (a pomoc ze strony Putina okazała się nieskuteczna – amerykańskie firmy nie chcą kontraktować obiecanego przez niego paliwa, bo prezydencka umowa jest sprzeczna z ustawą o sankcjach na Rosję). Ale w sumie gospodarka amerykańska wcale nie jest w złym stanie. PKB zwiększa się w przyzwoitym tempie 2-3 proc., inflacja nieco wzrosła, ale jest pod kontrolą (3,7 proc.), na dość niskim poziomie pozostaje też stopa bezrobocia (4,2 proc.).

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Dlaczego Donald Trump przegrał?

No to skąd aż tak negatywne oceny? Wyjaśnieniem jest to, że Donald Trump nie obiecywał swoim wyborcom jedynie sprawnego zarządzania gospodarką. Obiecywał cud, który w dodatku miał nastąpić w błyskawicznie krótkim czasie. Jego symbolami miały być „niesamowita” koniunktura gospodarcza (dzięki potężnej podwyżce ceł na import), obniżenie podatków (za Amerykanów miała je podobno płacić zagranica), niskie ceny energii i paliw (chwalił się nimi dosłownie w przeddzień ataku na Iran), radykalne ograniczenie roli rządu federalnego (miał tego dokonać Elon Musk). Najwyraźniej w opinii znacznej części swoich wyborców prezydent tej zachwycającej obietnicy nie dotrzymał. A więc stracił ich serca.

P.S. I jeszcze jedno: w jednym z przedwyborczych wywiadów Donald Trump zasugerował, że w razie przegranej republikanów będzie wetował wszystkie ustawy, które uchwali Kongres, nawet jeśli to będzie grozić paraliżem państwa. Skąd my to znamy?