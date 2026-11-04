W wywiadzie telefonicznym udzielonym we wtorek wieczorem prezydent USA powiedział, że nie ma wątpliwości, iż wojna z Iranem obniżyła popularność jego prezydentury i przyczyniła się do słabego wyniku republikanów w wyborach połówkowych. Zapewnił, że od miesięcy walczy o zakończenie konfliktu, który jego zdaniem „stał się nieustającym problemem”.

Reklama Reklama

– Nie myślę o tym. Postąpiłem słusznie. Zrobiłbym to samo jeszcze raz – powiedział. Podkreślił, że największym obciążeniem politycznym jest frustrujący Amerykanów wzrost cen ropy naftowej w wyniku konfliktu, a nie sama wojna.

Trump: przegraliśmy, bo nie było mnie na liście kandydatów

Donald Trump nie zgadza się z poglądem, że wynik wyborczy jest krytyką jego prezydentury, choć wskazują na to realia: republikanie przegrali w stanach o silnych poglądach republikańskich, takich jak Kansas, Karolina Południowa i Teksas, a notowania Trumpa w sondażach znacząco spadły w wielu stanach. Jak twierdzi Trump, wyborcy nie odrzucają republikanów z powodu frustracji związanej z gospodarką lub domniemaną korupcją w administracji Trumpa.

– Największym problemem jest to, że mnie nie było na liście kandydatów – powiedział.

Czytaj więcej Polityka Donald Trump: Gdybym był na kartach wyborczych to byśmy wygrali Donald Trump napisał w serwisie Truth Social, że gdyby jego nazwisko znalazło się na kartach wyborczych w czasie wyborów połówkowych, Partia Republ...

Prezydent przyznał, że niektórzy republikanie startujący w wyborach „mogliby być lepsi”. – Niektórzy z nich mieli mnóstwo wad i oczywiście nie byli akceptowalni dla wyborców – powiedział, dodając: – Wiesz, można zrobić tylko tyle.

WSJ zauważa, że niektórzy z kandydatów, którzy przegrali we wtorkowym głosowaniu, byli forsowani przez samego Trumpa. Dotyczy to m.in. republikańskiej senator Darline Graham z Karoliny Południowej. – Próbowałem im pomóc – powiedział prezydent.

Czytaj więcej Polityka Partia Demokratyczna „odbiła” Karolinę Północną Ray Cooper senatorem Partia Republikańska straciła mandat senatora w Karolinie Północnej w wyborach połówkowych. Nowym senatorem z tego stanu będzie 69-letni kandydat P...

Trump zapowiedział współpracę z demokratami

Prezydent oświadczył, że nie planuje żadnych zmian personalnych w swojej administracji i wyraził poparcie dla sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, który kieruje działaniami wojennymi. – Uważam, że jest naprawdę świetny – powiedział.

Trump nie zakwestionował ważności wyników wyborów i stwierdził, że chętnie podejmie współpracę z demokratami, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, skorzysta z „prawa weta”.

– Myślę, że będziemy współpracować z demokratami i będziemy się z nimi bardzo dobrze dogadywać. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy wobec nich bardzo surowi, a oni będą wobec nas bardzo surowi – stwierdził​​. Nie odpowiedział na pytanie, z którymi demokratami będzie mu się dobrze współpracowało.