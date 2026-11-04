Abdul El-Sayed
Abdul El-Sayed, a raczej Abdulrahman Mohamed El-Sayed (imię skrócił już jako dziecko, gdyż miał obawy, że innym osobom będzie je trudno wymówić) urodził się w 1984 r. w Detroit w stanie Michigan. Jego ojciec to imigrant z Egiptu.
W rodzinie spotykały się imigracyjne doświadczenia i wielopokoleniowe amerykańskie tradycje. Sam Abdul El-Sayed jest muzułmaninem, a jego ojciec - imamem.
Studiował biologię i nauki polityczne na University of Michigan. Miał świetne wyniki i został wyznaczony do wygłoszenia przemówienia inauguracyjnego dla studentów w 2007 r.. Jak sam wspomina - obecny na wydarzeniu były prezydent Bill Clinton namawiał go później na zaangażowanie się w służbę publiczną.
El-Sayed planował zostać neurochirurgiem. Zamiast jednak leczyć pojedynczych pacjentów zainteresował się dostępnością ochrony zdrowia. Zauważył, że niektóre, biedniejsze społeczności mają gorszy dostęp do opieki, chorują częściej, żyją krócej.
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W 2015 r. El-Sayed został urzędnikiem. Ówczesny burmistrz Detroit Mike Duggan powierzył mu misję odbudowy miejskiego departamentu zdrowia. Miasto dwa lata wcześniej ogłosiło bankructwo, część usług publicznych, w tym administracja zdrowotna zostały sprywatyzowane.
Realizował inicjatywy zapewniania bezpłatnych okularów dla dzieci, ograniczania nieplanowanych ciąż u najmłodszych czy walki z zanieczyszczeniem powietrza. W 2016 r. został wybrany urzędnikiem roku przez Michigan League of Conservation Voters. Rok później El-Sayed zrezygnował z funkcji publicznej, by zaangażować się w kampanię wyborczą.
W 2018 r. wystartował w prawyborach Partii Demokratycznej na gubernatora Michigan. Uważany był za jednego z tych polityków, którzy poszli w ślady socjalistycznego senatora z Vermont Berniego Sandersa. El-Sayed postulował wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, inwestycje w energię odnawialną, zapewnienie mieszkańcom dostępu do czystej wody i ograniczenie wpływu wielkich korporacji na decyzje władz. Prawybory przegrał, zajmując drugie miejsce. Zdobył jednak ponad 340 tys. głosów, co było początkiem budowania swojej pozycji w progresywnym skrzydle demokratów.
Rozwijał się jako publicysta i ekspert. W 2019 r. zaczął prowadzić podcast „America Dissected”, gdzie zajmował się polityką zdrowotną, epidemiologią i nierównościami społecznymi. Dużo miejsca w kolejnych latach poświęcił pandemii COVID-19. Napisał także kilka książek, w tym o koncepcji powszechnego systemu ubezpieczeń.
W 2020 r. znalazł się w zespole zadaniowym ds. ochrony zdrowia powołanym przez Joe Bidena i Berniego Sandersa w ramach porozumienia jednoczącego demokratów przed wyborami prezydenckimi.
W grudniu 2022 r. powrócił do administracji publicznej, obejmując stanowisko dyrektora Departamentu Zdrowia w hrabstwie Wayne, obejmującym m.in. Detroit. Odpowiadał m.in. za umarzanie długów medycznych i walkę z epidemią opioidową. W 2025 r. odszedł ze stanowiska, by znów wystartować w kampanii wyborczej - tym razem do Senatu.
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W prawyborach zmierzył się m.in. z kongresmenką Haley Stevens, reprezentującą establishmentowe skrzydło Partii Demokratycznej. Kampania była zacięta, zwłaszcza, że Stevens dysponowała znacznie większym wsparciem finansowym, popierali ją także umiarkowani demokraci. El-Sayed zyskał z kolei wsparcie Berniego Sandersa, a także lokalnego związku zawodowego pracowników motoryzacji. W sierpniu 2026 r. wygrał prawybory, pokonując Stevens niewielką różnicą głosów.
El-Sayed jest uważany w USA za kontrowersyjnego polityka, nie tylko ze względu na ostre wypowiedzi. Jest też jednym z najbardziej zaciekłych krytyków izraelskiej polityki wobec Palestyńczyków. Działania w Gazie określa mianem ludobójstwa i krytykuje wsparcie wojskowe dla Izraela.
- Pieniądze, które wydajemy na dotowanie apartheidu na Zachodnim Brzegu, to pieniądze, które powinny być przeznaczone na West Side (część Detroit) - mówił w rozmowie z Jonem Stewartem. - To są nasze pieniądze, powinny być wydane tutaj - mówił.
Wiele kontrowersji wywołała jego wypowiedź o zamachu na synagogę w West Bloomfield Township w Michigan, do którego doszło w marcu 2026 r.. Choć El-Sayed powiedział, że "nic nie usprawiedliwia haniebnego ataku", to jednocześnie stwierdził, że należy zrozumieć, że "skrzywdzeni ludzie krzywdzą innych", nawiązując do sytuacji w strefie Gazy. Słowa te wywołały oburzenie wśród społeczności żydowskich oraz republikanów, którzy oskarżyli go o próbę usprawiedliwienia agresji. Później polityk przepraszał za te słowa i twierdził, że został źle zrozumiany.
Wypowiedzi El-Sayeda, m.in. o Izraelu, doprowadziły także do zaskakującego ruchu ze strony dawnej rywalki, kongresmenki demokratów Haley Stevens. Na finiszu kampanii polityka poparła jego rywala, republikanina Mike'a Rogersa.
El-Sayed jako muzułmanin był też w kampanii wyborczej ostro krytykowany przez swoich politycznych rywali. - Jestem tu, by powstrzymać dżihadystę i członka Bractwa Muzułmańskiego przed zostaniem senatorem - mówił prezydent USA Donald Trump w trakcie wystąpienia Port Huron.
- Byłby jedynym senatorem, który musiałby przechodzić przez wykrywacz metalu, zanim zostanie wpuszczony do Senatu. Chcę, żeby miał wykrywacz metalu - dodawał. Z kolei wiceprezydent J.D. Vance sugerował, że El-Sayed nie jest Amerykaninem.
Polityk demokratów nie pozostawał dłużny. - Donald Trump jest idiotą. Cokolwiek o nim myślisz, jest geniuszem w jednej rzeczy i jest to zdobywanie uwagi, a to dlatego, że tata mu jej wystarczająco nie dawał - powiedział El-Sayed w podcaście komika Hasana Minhaja.
- A ponieważ był "nepo baby", ponieważ miał środki, szybko zdał sobie sprawę, że po prostu pragnie uwagi, i wtedy użył taktyki zastraszania, której używa teraz, aby ją zdobyć. Ale ten facet jest idiotą. To znaczy, po prostu głupcem, kiedy przychodzi co do czego - mówił.
Oskarżał także współpracowników Trumpa, m.in. wiceprezydenta J.D. Vance'a, nazywając ich "kundlami dla najgłupszej osoby w pokoju". - Krajem rządzi cała paczka najgłupszych albo najbardziej tchórzliwych ludzi - przekonywał.
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