Czy relacje transatlantyckie ulegną teraz zasadniczej zmianie? Trump wciąż będzie prowadził politykę zagraniczną przy ograniczonym wpływie odnowionych izb Kongresu. Czy po wyborach przestanie popierać skrajną prawicę w Europie? Czy stanie po stronie Wołodymyra Zełenskiego zamiast Władimira Putina? Czy wycofa cła nałożone na europejski import? Wątpię.

Dlaczego Amerykanie zagłosowali przeciw Donaldowi Trumpowi?