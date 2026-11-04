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Ruch MAGA przegrał, ale wciąż jest mocny
Czy relacje transatlantyckie ulegną teraz zasadniczej zmianie? Trump wciąż będzie prowadził politykę zagraniczną przy ograniczonym wpływie odnowionych izb Kongresu. Czy po wyborach przestanie popierać skrajną prawicę w Europie? Czy stanie po stronie Wołodymyra Zełenskiego zamiast Władimira Putina? Czy wycofa cła nałożone na europejski import? Wątpię.
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