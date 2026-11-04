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Jan Zielonka: Partia Trumpa przegrała, ale to nic nie zmienia dla Europy

Amerykańscy wyborcy pokazali Donaldowi Trumpowi żółtą kartkę. W wielu stolicach Europy będą więc otwierać butelki szampana, choć prezydent Karol Nawrocki nie ma powodów do radości – pisze politolog Jan Zielonka, profesor na uniwersytetach w Oksfordzie i Warszawie.

Publikacja: 04.11.2026 06:56

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Ruch MAGA przegrał, ale wciąż jest mocny

Ruch MAGA przegrał, ale wciąż jest mocny

Foto: REUTERS

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Jan Zielonka

Czy relacje transatlantyckie ulegną teraz zasadniczej zmianie? Trump wciąż będzie prowadził politykę zagraniczną przy ograniczonym wpływie odnowionych izb Kongresu. Czy po wyborach przestanie popierać skrajną prawicę w Europie? Czy stanie po stronie Wołodymyra Zełenskiego zamiast Władimira Putina? Czy wycofa cła nałożone na europejski import? Wątpię.

Dlaczego Amerykanie zagłosowali przeciw Donaldowi Trumpowi?

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