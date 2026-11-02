3 listopada Amerykanie wybiorą wszystkich, 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów. W skali całego kraju Partia Demokratyczna ma nad Partią Republikańską, politycznym zapleczem prezydenta USA Donalda Trumpa, ok. 8-10 punktów procentowych przewagi, co raczej przesądza zdobycie przez nią większości w Izbie Reprezentantów. W Senacie o przyszłej większości zdecydują wyniki wyborów w siedmiu stanach, w tym m.in. w Michigan. 

Haley Stevens, kongresmenka Partii Demokratycznej, popiera kandydata republikanów. Donald Trump zaprasza ją do swojej partii

Haley Stevens rywalizowała w prawyborach organizowanych przez Partię Demokratyczną z Abdulem El-Sayedem, który ostatecznie został kandydatem demokratów do Senatu w Michigan. Teraz, w przededniu wyborów połówkowych (midterms) oficjalnie poparła rywala demokraty, Rogersa i pojawiła się u jego boku w jednym z kościołów w Detroit. 

– Nie pasuję do kampanii Abdula – powiedziała Stevens w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Kilka godzin później, na wiecu w Iowa, Donald Trump zaproponował Stevens, by ta dołączyła do Partii Republikańskiej. Zapowiedział też, że zadzwoni do kongresmenki, by podziękować jej za poparcie, które nazwał „mądrym posunięciem”, ponieważ „El-Sayed zniszczy nasze państwo”. Trump nazwał też El-Sayeda „dżihadystą”. Kandydat Partii Demokratycznej w Michigan ma szansę zostać pierwszym muzułmaninem, który zostanie senatorem w USA. Według opublikowanego właśnie sondażu Siena College dla „NYT” ma 11 punktów procentowych przewagi nad republikaninem. 

Kiedy poznamy wyniki wyborów do Kongresu USA?

Kiedy poznamy wyniki wyborów do Kongresu USA?

Foto: PAP

Haley Stevens odwraca się od kandydata Partii Demokratycznej po reklamie uderzającej w Izrael

Stevens poparła Rogersa w dniu, w którym miała pojawić się u boku El-Sayeda, aby zademonstrować jedność Partii Demokratycznej. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, po tym jak kongresmenka wezwała El-Sayeda do potępienia reklamy zewnętrznej organizacji, która – jej zdaniem – obciążała Izrael odpowiedzialnością za wysokie ceny produktów spożywczych. – Ta reklama była bardzo bolesna – powiedziała kongresmenka w rozmowie z CNN. Jest tak wielu demokratów, którzy chcą głosować na naszego demokratycznego nominata i właśnie im powiedziano: „Hej, to partia, do której nie należysz lub to kampania, do której nie należysz” - dodała. 

Przedstawiciele sztabu El-Sayeda mieli prosić Stevens, by ta nie występowała publicznie do dnia wyborów, aby „nie odciągać uwagi od kluczowych kwestii dla kampanii”. 

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Rogers, po uzyskaniu poparcia od Stevens, określił jej zachowanie mianem „odwagi w amerykańskiej polityce”. – Gdy widzisz, jak partia, a przynajmniej jej niewielka część, zmierza w stronę zaciekłej nienawiści, którą jej przedstawiciele szerzą wobec pewnej grupy ludzi, robi się niebezpiecznie – dodał. 

Tymczasem rzecznik kampanii El-Sayeda stwierdził, że w ciągu czterech godzin od poparcia, jakiego Stevens udzieliła Rogersowi, udało się zebrać 1,2 mln dolarów na prowadzenie kampanii wyborczej. 

– W tych wyborach nigdy nie chodziło o mnie. Nie chodziło nawet o Mike'a Rogersa. Z pewnością nie chodziło o Haley Stevens. Chodziło o mieszkańców stanu Michigan, ludzi, których poznałem w kościołach i synagogach, w ich piwnicach i salonach, mówiących o tym, czego chcą i na co zasługują – mówił z kolei El-Sayed w rozmowie z MS NOW.

Gdyby Partia Demokratyczna zdobyła większość w Senacie, w sytuacji, w której niemal na pewno zdobędzie większość w Izbie Reprezentantów, będzie mogła blokować inicjatywy ustawodawcze administracji Trumpa w dwóch ostatnich latach jego drugiej kadencji, a także wszczynać śledztwa przeciwko przedstawicielom jego administracji. 