Na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” czytamy, że w Polsce nie doszło do zamachu stanu. „W piątek w Polsce nie doszło ani do puczu, ani do zamachu stanu” – pisze warszawski korespondent gazety Stefan Locke. Jak dodaje „parlament, rząd i prezydent, wszyscy demokratycznie wybrani, zachowali urzędy i wzajemnie się uznają”.

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„Frankfurter Allgemeine Zeitung”: Naruszenie praworządności można uzdrowić tylko naruszeniem praworządności

Jednocześnie Locke przyznaje, że doszło do eskalacji w konflikcie między prawicą a liberałami, którego stawką jest władza nad Trybunałem Konstytucyjnym. Dodaje przy tym, że TK „właściwie powinien być neutralny”, ale – jak zaznacza – nie jest taki od 2015, ponieważ, jak pisze, PiS po przejęciu władzy obsadzał stanowiska sędziów politykami partyjnymi „według swojego widzimisię”.

Locke zauważa, że po 2023 roku rząd Donalda Tuska próbował cofnąć zmiany w sądownictwie wprowadzone przez PiS, co uniemożliwiał jednak m.in. prezydent Karol Nawrocki. „Odmawiając z powodów politycznych przyjęcia ślubowania od legalnie wybranych sędziów, prezydent przekracza swoje kompetencje, ponieważ przepisy nie dają mu takiego prawa” – czytamy na łamach „FAZ”.

W ocenie niemieckiego korespondenta premier Tusk próbuje wymusić na Karolu Nawrockim decyzję w tej sprawie „stosując wątpliwe metody”. „Zawieszenie posłusznego wobec PiS, ale będącego w pełni sił umysłowych prezesa TK jest co najmniej wątpliwe” – przyznaje autor tekstu.

„W Polsce widać dylemat, który już dawno temu przewidzieli krytycy – naruszenie praworządności przez PiS można uzdrowić tylko za pomocą kolejnego naruszenia (prawa). Cierpi na tym pokój prawny” – podsumowuje autor tekstu w „FAZ”.

„Sueddeutsche Zeitung” o Karolu Nawrockim: Przyznaje się do chuligańskiej przeszłości

Drugi największy niemiecki dziennik, „Sueddeutsche Zeitung” ocenia, że dla Polek i Polaków eskalacja sporu o Trybunał jest „nie tylko niepokojąca, lecz także wstydliwa”. Autorka tekstu Viktoria Grossmann zwraca uwagę na wpis renomowanego prawnika, iż Polska prezentuje się jak „republika bananowa”.

Grossmann nawiązuje do okoliczności wejścia prezydenta Karola Nawrockiego do budynku TK. „Nagrania wideo pokazują postępowanie Karola Nawrockiego, który w wolnym czasie lubi boksować i przyznaje się do swojej chuligańskiej przeszłości” – czytamy w tekście na łamach „Sueddeutsche Zeitung” dodając, że z takimi ludźmi „trudno jest budować państwo, a szczególnie państwo prawa”.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Foto: PAP

Grossmann kwestionuje możliwość uratowania Trybunału Konstytucyjnego poprzez dymisję obecnego składu sędziów i stworzenie nowego TK w porozumieniu z obiema izbami parlamentu i prezydentem. „Rozsądek nie przemawia do politycznego przeciwnika. Jest tutaj przede wszystkim prawicowo-narodowe PiS, które wspomagają częściowo skrajnie prawicowe i prawicowo radykalne partie. Ci ludzie nie są zainteresowani negocjacjami, nie chcą dzielić się władzą, dlatego PiS w czasach swoich rządów niemal zlikwidowało trójpodział władz” – uważa autorka tekstu.

„Skomplikowana sytuacja w Polsce jawi się po raz kolejny jako ostrzeżenie dla wszystkich Europejczyków, żeby wzmacniali swoje demokratyczne instytucje. To jest jak u dentysty – profilaktyka chroni” – czytamy w podsumowaniu.