Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 1 na 2 listopada:

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Rosja i Ukraina informują o cyberatakach na swoje systemy ostrzegania przed atakami z powietrza

W nocy z Rosji i Ukrainy napływały informacje o cyberatakach, których celem były systemy służące ostrzeganiu przed atakami z powietrza.

Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało nad ranem o „zmasowanym cyberataku” na jego mobilną aplikację ostrzegającą ludność cywilną o atakach dronów i innych zagrożeniach. W komunikacie opublikowanym przez resort czytamy, że atakujący mogą teraz „rozpowszechniać fałszywe informacje wśród ludności”.

Wcześniej dowództwo ukraińskich Sił Powietrznych poinformowało, że system ostrzegania ludności przed atakiem powietrznym „został zhakowany przez wroga” i przez pewien czas wysyłał błędne ostrzeżenia. W komunikacie przekazano, że aplikacja przez krótki czas przesyłała ostrzeżenia, że Kijów i inne rejony Ukrainy mogą być zaatakowane bronią nuklearną i chemiczną oraz że istnieje zagrożenie walkami ulicznymi. Ostrzegała też przed rosyjskim pociskiem balistycznym Oresznik. Zakłócenia w działaniu aplikacji już ustąpiły, a ukraińskie Ministerstwo Przekształceń Cyfrowych podało, że aplikacja jest chwilowo nieczynna, ale inne środki ostrzegania ludności oraz systemy syren alarmowych funkcjonują normalnie.

Łotwa po raz pierwszy objęła przewodnictwo w RB ONZ

Łotwa 1 listopada po raz pierwszy w historii objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Celem Rygi jest każdorazowe podnoszenie sprawy wojny Rosji przeciwko Ukrainie na posiedzeniach tego gremium. – Dokładamy wszelkich starań, aby rosyjska wojna przeciwko Ukrainie pozostawała ważnym punktem w porządku obrad Rady, tak by nie dopuścić do normalizacji rosyjskiej agresji, przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie i kłamstwom, a także by wyjaśniać społeczności międzynarodowej imperialistyczne cele Rosji oraz ich globalne konsekwencje – oświadczyła ambasador Łotwy w ONZ Sanita Pavļuta-Deslandes.

W latach 2026-2027 Łotwa pełni rolę niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podczas rotacyjnego przewodnictwa Ryga przez miesiąc będzie kierować formalnymi i nieformalnymi posiedzeniami.

Sondaże z USA: Partia Demokratyczna z dużą szansą na większość w Senacie

Z sondaży Siena College publikowanych przez „NYT” wynika, że w każdym z siedmiu stanów, które przesądzą o większości w Senacie po wyborach połówkowych, prowadzi obecnie kandydat Partii Demokratycznej.

Czytaj więcej Polityka USA: Partia Demokratyczna prowadzi w kluczowych pojedynkach o Senat We wszystkich siedmiu stanach, w których wyniki wyborów do Senatu są kluczowe dla tego, jak ukształtuje się większość w izbie wyższej Kongresu USA...

Największą przewagę kandydaci demokratów mają w Michigan (11 punktów procentowych), Teksasie (7 punktów procentowych), Maine (6 punktów procentowych), Ohio i Kansas (po 5 punktów procentowych). W przypadku Teksasu, gdzie James Talarico ma szansę zostać pierwszym senatorem Partii Demokratycznej z tego stanu od 1986 roku i Michigan, gdzie o miejsce w Senacie walczy Abdul El-Sayed, który może zostać pierwszym muzułmańskim senatorem w USA, ich przewaga nad republikańskimi rywalami jest większa od błędu statystycznego.

3 listopada Amerykanie wybiorą wszystkich, 435 członków Izby Reprezentantów oraz 35 ze 100 senatorów. W skali całego kraju Partia Demokratyczna ma nad Partią Republikańską, politycznym zapleczem prezydenta USA Donalda Trumpa, ok. 8-10 punktów procentowych przewagi, co raczej przesądza zdobycie przez nią większości w Izbie Reprezentantów.

Kongresmenka Partii Demokratycznej poparła kandydata Partii Republikańskiej na senatora

Kongresmenka Partii Demokratycznej Haley Stevens, która rywalizowała w prawyborach organizowanych przez Partię Demokratyczną z Abdulem El-Sayedem (ostatecznie to on został kandydatem partii na senatora w Michigan), w przededniu wyborów połówkowych (midterms) oficjalnie poparła rywala demokraty, Mike'a Rogersa i pojawiła się u jego boku w jednym z kościołów w Detroit.

Kilka godzin później, na wiecu w Iowa, Donald Trump zaproponował Stevens, by ta dołączyła do Partii Republikańskiej. Zapowiedział też, że zadzwoni do kongresmenki, by podziękować jej za poparcie, które nazwał „mądrym posunięciem”, ponieważ „El-Sayed zniszczy nasze państwo”. Trump nazwał też El-Sayeda „dżihadystą”. Kandydat Partii Demokratycznej w Michigan ma szansę zostać pierwszym muzułmaninem, który zostanie senatorem w USA.

Stevens poparła Rogersa w dniu, w którym miała pojawić się u boku El-Sayeda, aby zademonstrować jedność Partii Demokratycznej. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, po tym jak kongresmenka wezwała El-Sayeda do potępienia reklamy zewnętrznej organizacji, która – jej zdaniem – obciążała Izrael odpowiedzialnością za wysokie ceny produktów spożywczych. – Ta reklama była bardzo bolesna – powiedziała kongresmenka w rozmowie z CNN. Jest tak wielu demokratów, którzy chcą głosować na naszego demokratycznego nominata i właśnie im powiedziano: „Hej, to partia, do której nie należysz lub to kampania, do której nie należysz” – dodała.

Kryzys energetyczny w Wenezueli nasila się

Od niedzielnego popołudnia w kilku stanach Wenezueli występują wielogodzinne niedobory prądu, pogłębiając panujący od kilku tygodni w tym kraju kryzys energetyczny – wynika z relacji lokalnych mediów oraz użytkowników sieci społecznościowych. Największe trudności w dostawach energii elektrycznej odczuwają mieszkańcy stanów północnej i północno-zachodniej części Wenezueli.

Według niezależnego portalu El Nacional przerwy w dopływie prądu występują w niedzielę m.in. w stanach Zulia, La Guaira, Sucre, Falcón, Mérida oraz Barinas.

Zdaniem przedstawicieli rządu Wenezueli nasilające się przerwy w dystrybucji prądu wynikają głównie z awarii przestarzałej infrastruktury energetycznej. Łączny koszt jej modernizacji szacowany jest na 25 mld dolarów.

Pożar na pokładzie samolotu Ryanair lecącego do Lizbony

Załoga samolotu linii Ryanair lecącego z lotniska Bruksela Charleroi do Lizbony podjęła akcję gaśniczą po pojawieniu się ognia na pokładzie. Zdarzenie spowodowane zostało zapaleniem się powerbanku jednego z pasażerów.

Jak przekazała telewizja Aviação TV, na skutek pożaru zniszczona została częściowo podłoga w korytarzu maszyny oraz jedno z siedzeń. Nikt z obecnych na pokładzie nie odniósł obrażeń.

Powołująca się na ekipę ratowniczą stacja sprecyzowała, że ogień, który pojawił się w jednym z bagaży podręcznych, został ugaszony przez załogę samolotu jeszcze przed awaryjnym lądowaniem w Lizbonie.