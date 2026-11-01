Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 31 października na 1 listopada:

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FBI oskarża władze Korei Północnej o kradzież ponad 6 mld dolarów z giełdy kryptowalut Binance

Federalne Biuro Śledcze oficjalnie przypisało odpowiedzialność za cyberatak i kradzież ponad 6 mld dolarów z giełdy kryptowalut Binance władzom Korei Północnej. Według FBI cyberprzestępcy powiązani z Pjongjangiem starają się „wyprać” skradzione aktywa.

Jak napisało w komunikacie FBI, za czwartkowy atak – największą kradzież kryptowalut w historii – odpowiada Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Biuro poinformowało, że przestępcy z Korei Północnej o nazwie TraderTraitor piorą skradzione aktywa, zamieniając je na cyberwalutę ethereum. Dodało, że spodziewa się „dalszych etapów” prania skradzionych aktywów cyfrowych. Wezwało przy tym firmy z branży do blokowania transakcji z wymienionych w komunikacie adresów cyfrowych.

Już w piątek atak na Binance z hakerami z Korei Północnej powiązała w raporcie firma TRM Labs. Cyberprzestępczość jest znaczącym źródłem przychodów dla reżimu w Pjongjangu.

Sama giełda poinformowała tymczasem w sobotę w opublikowanym na platformie X oświadczeniu, że odtworzyła 90 proc. skradzionych aktywów wykorzystując do tego własne środki i fundusze rezerwowe. Giełda ponownie zapewniła, że użytkownicy nie poniosą finansowych konsekwencji kradzieży. Zapowiedziała też, że w niedzielę 1 listopada wznowi wstrzymane po ataku hakerskim wypłaty środków.

Prezydent USA Donald Trump pytany w sobotę o atak na Binance, stwierdził, że nie wiadomo, czy Korea Północna faktycznie jest odpowiedzialna za atak. - Jeśli się okaże, że to oni, to z nimi porozmawiamy – zapewnił Trump.

Korea Północna twierdzi, że przetestowała moc bomb kasetowych

Północnokoreańska państwowa agencja prasowa KCNA poinformowała w nocy z soboty na niedzielę, że północnokoreańskie instytuty naukowo-badawcze zajmujące się obronnością przeprowadziły testy dużego systemu uzbrojenia, które miały na celu „ocenę dostosowania do walki i mocy głowicy bomby kasetowej, która ma być umieszczona na taktycznych pociskach balistycznych”.

Według agencji, test wykazał, że standardowa głowica bomby kasetowej typu 2 przy największym zagęszczeniu może zniszczyć cel o powierzchni od 12 do 13 hektarów. Urzędnik północnokoreańskiej administracji rakietowej, poinformował, że głowice bomb kasetowych dzielą się na cztery kategorie, nie podając jednak szczegółów.

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Korea Północna zamierza do końca 2026 roku umożliwić swoim jednostkom wojskowym korzystanie ze wszystkich rodzajów bomb, ⁠zależnie od ich celu operacyjnego – podała KCNA.

Agencja Reutera przypomina, że w czwartek Korea Północna przeprowadziła testy około 10 rakiet balistycznych ze swojego wschodniego wybrzeża w kierunku morza, podczas szczytu, który odbył się w Korei Południowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Boliwia: prezydent ogłosił stan wyjątkowy w związku z fenomenem El Niño

Prezydent Boliwii Rodrigo Paz ogłosił w sobotę stan wyjątkowy z powodu spodziewanych susz i powodzi wiązanych z wyjątkowo silnym w tym roku fenomenem El Niño, czyli naturalnego zjawiska pogodowego i oceanicznego, które polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokich temperatur na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku.

W przemówieniu nadanym przez państwową telewizję Paz powiedział, że El Nino „bardzo silnie uderzy” w kraj, powodując susze i powodzie. Ocenił, że „poradzenie sobie z tym fenomenem” będzie wymagało współpracy „wszystkich instytucji”. Według danych rządowych susza w dziewięciu departamentach Boliwii dotknęła już 78 tys. rodzin i doprowadziła do śmierci 75 tys. sztuk bydła.

„Supeniño”, jak się nazywa tegoroczne El Niño, budzi poważne obawy również w innych krajach Ameryki Łacińskiej. W lipcu z jego powodu wprowadzono stan wyjątkowy na części terytorium Peru. W sierpniu władze Ekwadoru ogłosiły w całym kraju czerwony alert – najwyższy w trzystopniowej skali. Na należącym do Ekwadoru archipelagu Galapagos w wyniku ulew ucierpiały w sobotę dziesiątki rodzin – podał portal Primicias.

Sekretarz generalna Światowej Organizacji Meteorologicznej Celeste Saulo oceniła w ubiegłym tygodniu, że El Niño może osiągnąć niespotykaną dotąd siłę, wykraczającą poza wszystko, co obserwowano w ciągu ostatnich czterech dekad.

Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) oceniała we wrześniu, że nasilający się fenomen El Niño i towarzyszące mu ekstremalne zjawiska pogodowe zwiększają zagrożenie dla zdrowia ludzi w obu Amerykach. W Ameryce Środkowej nasila się ryzyko susz, w Kolumbii – pożarów lasów i ulew, a w Peru – powodzi i osunięć ziemi.

Atak dronów na firmę pod Moskwą. Ukraina: to rafineria

„W obwodzie niżnonowogrodzkim trwał w nocy i w niedzielę rano zmasowany atak dronowy, zniszczono ponad setkę dronów” – napisał gubernator obwodu Gleb Nikitin w komunikacie. Władze rosyjskie podały, że trafione zostało przedsiębiorstwo przemysłowe na wschód od Moskwy.

Według ukraińskich mediów chodzi o rafinerię Łukoil w mieście Kstowo, czwartą w Rosji pod względem mocy przerobowych, wynoszącej 17 mln ton rocznie. Wybuchł tam pożar. Według wstępnych danych nie ma ofiar.

Tuż po godz. 4 (3 czasu polskiego) w internecie zaczęły pojawiać się zdjęcia przedstawiające duży pożar w Kstowie. Mieszkańcy informowali o odgłosach wybuchów. Z nagrań z monitoringu wynika, że pożar wybuchł w kilku miejscach na terenie rafinerii.