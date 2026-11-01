Bogdan Święczkowski przybył w niedzielę po godz. 8.30 przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego przy al. Szucha w Warszawie. Domagał się wpuszczenia na teren instytucji, podkreślając, że nadal pełni funkcję prezesa TK.

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– Jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Nikt mnie nie zwolnił z tego stanowiska i nie może mnie zwolnić. Była to decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – mówił do zgromadzonych.

Święczkowski zwrócił się także bezpośrednio do policjantów, wzywając ich do umożliwienia mu wejścia do budynku. Zaapelował, aby nie uczestniczyli w – jak to określił – przestępczych działaniach osób, które obecnie znajdują się na terenie TK.

Bogdan Święczkowski zwrócił się do policjantów. „Nie uczestniczcie w nielegalnych działaniach”

– Nie słuchajcie Anny Korwin-Piotrowskiej, która nie jest sędzią sądu powszechnego i nigdy nie była sędzią TK. Wszystkie działania, które są wykonywane przez panią, są nielegalne, uczestniczycie w nielegalnych działaniach – powiedział Święczkowski.

Zapowiedział, że zamierza codziennie przychodzić przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego.

Noc z soboty na niedzielę przed budynkiem TK przebiegła spokojnie. Według obecnych na miejscu dziennikarzy PAP nie doszło do incydentów ani interwencji policji.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Zbigniew Kapiński zwołuje sędziów Sądu Najwyższego

W sobotę prezydent Karol Nawrocki przeprowadził serię spotkań z liderami ugrupowań parlamentarnych, poświęconych sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Podczas rozmów przedstawiono mu między innymi propozycję resetu Trybunału oraz koncepcję powołania rządu technicznego.

Wieczorem premier Donald Tusk wygłosił orędzie, w którym wykluczył kompromis w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Na kryzys zareagował również Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. W sobotę wieczorem na stronie SN opublikowano jego zarządzenie o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.

Posiedzenie zaplanowano na wtorek, 3 listopada, na godz. 14.00. Sędziowie mają omówić zagrożenia dla porządku konstytucyjnego, w szczególności dotyczące niezależności sądownictwa, zasad demokratycznego państwa prawnego oraz funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa. Następnie mają podjąć uchwałę w tej sprawie.

Zbigniew Kapiński wyjaśnił, że ze względu na nadzwyczajny charakter sytuacji nie zachowano ustawowego, siedmiodniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu.