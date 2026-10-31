23:00 Kończymy relację

Dziękujemy za śledzenie dzisiejszej relacji. Na najnowsze doniesienia dotyczące kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym zapraszamy w niedzielę od wczesnego poranka.

22:51 Korwin-Piotrowska: Święczkowski i Sochański bez prawa wstępu do TK. Pozostali sędziowie - po uzgodnieniu

Pracownikom Kancelarii TK zawieszono obowiązki bez uszczerbku dla pensji. Anna Korwin-Piotrowska tłumaczy ograniczenia bezpieczeństwem i zakłóceniami porządku.

22:48 Bronisław Komorowski: Sabotaż polityczny Karola Nawrockiego

Zdaniem byłego prezydenta RP, piątkowe wydarzenia w Trybunale są „obarczone poważnym ryzykiem”, jednocześnie jest w tym „pewne istotne uzasadnienie ze względu na wieloletni, pogłębiający się z miesiąca na miesiąc kryzys”.

22:34 Komisja Europejska komentuje sytuację wokół TK

Do polskich władz należy zapewnienie, aby Trybunał Konstytucyjny mógł funkcjonować zgodnie z polską konstytucją oraz z poszanowaniem odpowiedniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej — powiedziała w sobotę rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogey.

22:17 Morawiecki: Polska na skraju wojny domowej



Lider Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska stoi na skraju wojny domowej. W jego ocenie potrzebne jest pilne odwołanie obecnego rządu i powołanie rządu technicznego, którym miałoby kierować Marek Jurek. „Reset” w TK miałby polegać na przejściu w stan spoczynku wszystkich sędziów.

- Uważam, że wotum nieufności ma szansę przejść przez obecny Sejm. Żeby to się stało, potrzebujemy 231 posłów, więc brakuje nam do obecnego stanu 10-11 posłów. Rozmawiamy z posłami różnymi, ale to jest oczywiście decyzja któregoś z dwóch klubów: albo Polski 2050 albo PSL. PSL ma szansę przerwać ten chocholi taniec, odwołać ten bardzo zły rząd - powiedział w sobotę wieczorem w Polsat News Mateusz Morawiecki.

Lider Rozwoju Plus dodał, że rządem technicznym może kierować Marek Jurek, którego określił jako „osobę bardzo koncyliacyjną".

- Taka osoba byłaby gwarantem uspokojenia sytuacji i dzięki temu mielibyśmy rozwiązane kwestie, np. przyjęcia ambasadorów i oczywistych ustaw gospodarczych, które muszą być przyjęte i załatwione. Sytuacja mogłaby tutaj ulec po prostu znaczącej poprawie - mówił Morawiecki.

Jego zdaniem po powołaniu rządu technicznego powinien nastąpić reset Trybunału Konstytucyjnego. Miałyby on polegać na przejściu w stan spoczynku wszystkich obecnych sędziów TK i wybranie przez nowy Sejm nowych sędziów.

21:53 Prezydencki doradca w Radiu Maryja o orędziu premiera: kuriozalne

Doradca Karola Nawrockiego Błażej Poboży ocenił na antenie Radia Maryja, że orędzie szefa rządu było „kuriozalne i nonsensowne”. Ocenił, że nocny kryzys pod TK był przykładem naruszenia trójpodziału władzy, niezależności sędziowskiej oraz niezawisłości sądu, a Donalda Tuska powinno się nazywać „zamachowcem”, ponieważ to właśnie on stoi za przejęciem TK.

21:42 Manifestacje przed siedzibą TK przebiegają spokojnie

Zgromadzenie przebiega spokojnie, do poważniejszej interwencji doszło przed południem. Około godz. 11 jedna z organizatorek zgromadzenia odbywającego się przed siedzibą TK zwróciła uwagę na mężczyznę, który miał twarz zasłoniętą kominiarką. „Na prośbę o jej odsłonięcie, mężczyzna uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki. Próbowali go ująć inni uczestnicy zgromadzenia, jednak 30-latek wyrwał się i zaczął biec dalej” - przekazała Komenda Stołeczna Policji.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Miał przy sobie nóż, pistolet gazowy na kulki i odznakę z napisem „Security” przypominającą kształtem policyjną, a także narkotyki.

21:12 Premier cytuje Miedwiediewa: „Liberałowie Tuska, protegowanego Brukseli, uciskają konserwatystów z PiS”

Premier Donald Tusk zacytował we wpisie na x słowa byłego prezydenta i premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa.

„Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, stwierdził, że w Polsce doszło do zamachu stanu, a “liberałowie Tuska, protegowanego Brukseli, uciskają konserwatystów z PiS”. I wszystko jasne” - napisał szef rządu.

Wpis Miedwiediewa na Telegramie w całości brzmi: „W Polsce doszło do zamachu stanu. Liberałowie brukselskiego protegowanego Tuska nękają konserwatystów z PiS, najwyraźniej częściowo z powodu ich nienawiści do banderowców. A metoda jest dokładnie taka sama jak na neonazistowskiej Ukrainie: uchylenie uprawnień Trybunału Konstytucyjnego. Tam już dawno przestał on istnieć – jakiś drań z kozią bródką w zielonej tunice oczyścił sąd. Co można powiedzieć? Jedyne, co przychodzi mi na myśl, to stary dowcip, który kończy się słowami: 'I ci ludzie mają pretensje o to, że z bratem dłubaliśmy w nosie… '”.

20:53 Pierwszy prezes SN zwołał nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego

Pierwszy prezes SN Zbigniew Kapiński zwołał na wtorek 3 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego

Głównym punktem obrad ma być „omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależności władzy sądowniczej oraz prawidłowego funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa, a także podjęcie uchwały w tej sprawie”.

20:33 Po orędziu premiera opozycja mówi o hipokryzji i eskalowaniu konfliktu

Orędzie Donalda Tuska w sprawie Trybunału Konstytucyjnego wywołało reakcje polityków PiS, Konfederacji i KO. Michał Dworczyk zarzucił premierowi hipokryzję i eskalowanie konfliktu, a Łukasz Schreiber przedstawił własny plan rozwiązania kryzysu w TK. Sławomir Mentzen i Konrad Berkowicz krytykowali wystąpienie, zarzucając Tuskowi manipulacje. Marcin Kierwiński poparł stanowisko premiera, podkreślając, że odwrotu od obrony praworządności nie będzie.

20:14 Prezydent spotkał się z przedstawicielami Konfederacji Korony Polskiej

Reprezentowali ją Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalik.

20:01 Orędzie premiera. „W państwie prawa polityk nie może zastraszać sędziów”

Premier przekonywał, że w sporze o Trybunał nie może być miejsca na kompromis z bezprawiem. Podkreślił, że o racji w demokratycznym państwie nie powinny decydować siła fizyczna, agresja ani partyjne interesy.

Czytaj więcej Polityka Orędzie Donalda Tuska. „W pewnych sprawach nie może być kompromisu” Państwo prawa tym różni się od prawa dżungli, że o racji nie decydują mięśnie i chamstwo –- mówił premier Donald Tusk w wystąpieniu związanym z kry...

19:38 Tusk sonduje pomysł referendum?

Donald Tusk nie zamierza cofnąć się w sprawie TK, ale zamierza wyjść naprzeciw propozycji prezydenta, który wcześniej chciał zmian w ustawie zasadniczej. Premier miałby wyjść również naprzeciw tym siłom politycznym, które chcą resetu konstytucyjnego, takim jak partia Razem i Konfederacja – pisze Jacek Nizinkiewicz.

19:15 Nawrocki spotkał się z przedstawicielami koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia

18:53 Kosiniak-Kamysz: Konsekwentnie i od lat proponuję reset konstytucyjny

„W obecnej sytuacji, gdy zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego jest zrujnowane, obywatele nie mają instytucji, która stałaby na straży ich praw. Dlatego konsekwentnie i od lat proponuję reset konstytucyjny, który doprowadzi do odbudowy zaufania do TK, zapewni niezależność sędziom, skończy z podważaniem orzeczeń Trybunału i zakończy trwający spór”- napisał na X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON dodał, że w obecnej sytuacji jest to jedyna szansa na stopniowe przywracanie normalności wokół Trybunału Konstytucyjnego.

18:32 Konfederacja proponuje uchwałę ws. skrócenia kadencji Sejmu

Podczas konsultacji w Pałacu Prezydenckim liderzy Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen przedstawili Nawrockiemu metody na rozwiązanie kryzysu wokół TK.

Przed spotkaniem z prezydentem jeden z liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen poinformował, że przedstawią prezydentowi „konkretną propozycję resetu” TK. Jak mówił, spór o TK trwa między PiS a KO od ponad dziesięciu lat i obecnie eskaluje. - Mamy tylko dwie możliwości: albo kontynuowanie tego sporu przez kolejne dziesięć lat, albo reset konstytucyjny - podkreślił.

Drugi z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zapowiadał zaś, że klub chce także skrócić obecną kadencję Sejmu i w tej sprawie przedstawi propozycje prezydentowi na spotkaniu.

18:17 Akcja „przejęcia Trybunału” przygotowywana w wielkiej tajemnicy. „Rz” ujawnia kulisy

Decyzje w sprawie wejścia do Trybunału Konstytucyjnego zapadły na poziomie politycznym. W policji tylko kilka osób było wtajemniczonych – komendant główny Marek Boroń, komendant stołeczny Krzysztof Ogroński oraz jego zastępca Tomasz Znajdek. O kulisach operacji piszą dziennikarki „Rz” Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka

18:02 Beata Szydło składa wniosek o nadzwyczajne posiedzenie komisji Europejskiej Tarczy Demokracji w PE

„Składam wniosek o nadzwyczajne posiedzenie komisji Europejskiej Tarczy Demokracji w Parlamencie Europejskim w celu omówienia łamiących demokrację działań rządu Tuska. Komisja Europejskiej Tarczy Demokracji została powołana, aby monitorować zakłócanie procesów demokratycznych w krajach UE. Jeśli tak, to proszę - jest poważny temat” - napisała była premier z czasów rządów PiS.

„Chodzi nie tylko o najazd na Trybunał Konstytucyjny. Całokształt działań Tuska sugeruje - jak trafnie zauważył to w swoim mocnym materiale red. Krzysztofa Stanowskiego - że Tusk i jego ludzie po prostu nie dopuszczą do przeprowadzenia w Polsce w pełni demokratycznych wyborów” - dodała.

17:47 Helsińska Fundacja Praw Człowieka zajęła stanowisko ws. kryzysu wokół TK

„Trybunał Konstytucyjny pogrążony jest w głębokim kryzysie instytucjonalnym od końca 2015 r. W obecnej sytuacji organ ten nie jest w stanie wykonywać swoich zadań w sposób niezależny i bezstronny, co negatywnie wpływa na poziom poszanowania praw człowieka i praworządności w Polsce” - czytamy w stanowisku dotyczącym sytuacji wokół TK, zamieszczonym na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zdaniem HFPC, jedynym sposobem na rozwiązanie kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym jest realizacja tzw. „resetu konstytucyjnego”, zaproponowanego niedawno przez Fundację im. Stefana Batorego. Scenariusz taki powinien zakładać m.in. zmianę zasad wyboru sędziów TK, tak aby zapobiegać przejęciu i upolitycznieniu tej instytucji przez jedno ugrupowanie, a następnie wygaszenie kadencji wszystkich sędziów i dokonanie obsady wakatów na nowych zasadach - podkreślono.

17:33 Po rezygnacji ambasadorów szef MSZ uderza w otoczenie prezydenta

Jakub Kumoch, ambasador RP w Chinach, oraz Paweł Soloch, reprezentujący Polskę w Rumunii, poinformowali o rezygnacji ze stanowisk w związku z kryzysem wokół TK.

Szef MSZ przekazał, że z otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego wykonywano telefony zarówno do dyplomatów, którzy zrezygnowali, jak i do osób rozważających kandydowanie na stanowiska ambasadorskie.

17:17 Viktor Orbán życzy Karolowi Nawrockiemu sukcesu „w obronie porządku konstytucyjnego”

„To, czego byliśmy świadkami wczoraj w Warszawie, było jawnym naruszeniem konstytucji Polski. To, co zobaczyliśmy wczoraj w Warszawie, było jawnym naruszeniem polskiej konstytucji. Nigdy nie przypuszczałem, że Donald Tusk posunie się tak daleko, by zorganizować zamach stanu przeciwko własnemu narodowi” - napisał na X były węgierski premier.

„Mam szczerą nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki odniesie sukces w swoich działaniach na rzecz ochrony ładu konstytucyjnego w Polsce. Łączymy się z Polakami w tych trudnych chwilach” - dodał Orbán.

16:52 Mentzen: Kompromisem jest reset

„Nie możemy pozwolić sobie teraz na wojnę domową, zamach stanu, podważanie porządku konstytucyjnego. Politycy PiS i KO zabrnęli w tym sporze już naprawdę daleko. Nie chcę wiedzieć, jaki może być kolejny krok, do czego jeszcze mogą się posunąć. Reakcją na bezprawie Tuska nie może być bezprawie Kaczyńskiego. Najwyższy czas zakończyć ten spór” - napisał na X Sławomir Mentzen.

Polityk zamieścił we wpisie 5-punktowy plan resetu TK, podkreślając, że brak zgody na reset Trybunału „jest opowiedzeniem się za dalszą destabilizacją naszego państwa”, zaś przyjęcie wskazanych rozwiązań doprowadzi do naprawy TK i uniemożliwi powtórkę kryzysu.

„Twórcy naszej Konstytucji niestety nie przewidzieli, do czego mogą posunąć się PiS z KO. Musimy teraz naprawić ich błąd. Apeluję do wszystkich liderów politycznych: przeprowadźmy reset konstytucyjny!” - napisał Mentzen.

16:39 Trwa spotkanie Nawrockiego z Morawieckim i Horałą

16:31 Orędzie premiera Donalda Tuska

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w mediach społecznościowych, że w sobotę o godz. 20 szef rządu wygłosi orędzie do narodu.

16:25 Zandberg po rozmowie z Nawrockim: Jedynym wyjściem jest reset TK

- Prezydent usłyszał ode mnie bardzo jasno, że źle się stało, iż wyszedł z roli arbitra i stał się stroną konfliktu – mówił lider Razem Adrian Zandberg.

Dodał, że jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktu wokół TK jest reset Trybunału i jego konstytucyjne zabezpieczenie.

16:04 Stanowisko Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP

Rada Parlamentarzystów przy Prezydencie RP z oburzeniem oceniła wydarzenia z 30 października wokół Trybunału Konstytucyjnego, uznając je za bezprawny zamach na konstytucyjny organ państwa. Zaapelowała o przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Trybunału, poszanowanie Konstytucji i urzędu prezydenta oraz powstrzymanie dalszej eskalacji sporu, która – jej zdaniem – osłabia autorytet państwa i podważa zaufanie obywateli do prawa.

15:55 Oświadczenie sędziów TK wybranych przez poprzednią większość parlamentarną

Obecny prezes TK Bogdan Święczkowski i sędziowie wybrani przez poprzednią większość parlamentarną: Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Rafał Wojciechowski i Jarosław Wyrembak zwrócili się w oświadczeniu do konstytucyjnych organów RP oraz sił politycznych „o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań zmierzających do rozwiązania obecnej sytuacji wokół sądu konstytucyjnego z zachowaniem zasad demokratycznego państwa prawnego”.

15:40 Hołownia po spotkaniu z Nawrockim: Rozmawialiśmy o możliwościach wyjścia z impasu

Po konsultacjach w Pałacu Prezydenckim Szymon Hołownia przekazał, że rozmowy dotyczyły możliwościach rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

- Sytuacja w TK budzi nasze jako Polski 2050 zaniepokojenie. Trybunał w tym kształcie jest nie do uratowania - mówił Hołownia, zastrzegając jednocześnie, że do tego aby jakiekolwiek scenariusze dotyczące deeskalacji konfliktu zostały zrealizowane, potrzeba bardzo dużo pracy. Polityk stwierdził, że widzi wolę Karola Nawrockiego do rozmów. - Wierzę, że po naszej stronie sceny politycznej także taka wola będzie - dodał.

15:20 Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

O pokojowe rozwiązywanie trudności zaapelowało Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Biskupi proszą o modlitwę za Ojczyznę oraz o wsparcie wysiłków na rzecz narodowego porozumienia i pojednania.

„Nie jest rolą Kościoła rozstrzyganie o przyczynach tego sporu i odpowiedzialności za brak jego rozwiązania. W trosce jednak o dobro Ojczyzny i spokój społeczny apelujemy o nieeskalowanie konfliktu, podjęcie konstruktywnego dialogu i pokojowe rozwiązywanie wszystkich trudności” - czytamy. „Zwracamy się do ludzi dobrej woli, którym leży na sercu prawdziwe dobro naszego kraju, o wsparcie wszelkich wysiłków na rzecz narodowego porozumienia i pojednania”.

15:16 Mateusz Morawiecki zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Proponuje nazwisko premiera technicznego

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Oświadczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Dariusza Zawistowskiego w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym https://t.co/wf3aitWsKq</p>— Krajowa Rada Sądownictwa (@KRS_RP) <a href="https://x.com/KRS_RP/status/2116528177808040253?ref_src=twsrc%5Etfw">October 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></scriptMateusz Morawiecki poinformował, że kierowany przez niego Rozwój Plus proponuje złożenie konstruktywnego wniosku o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Jak wyjaśnił, inicjatywa ta wymaga również wskazania kandydata na nowego premiera, którego głównym zadaniem byłoby uspokojenie sytuacji politycznej w kraju oraz doprowadzenie do uczciwych wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Miałby nim być Marek Jurek.

15:08 Oświadczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Dariusza Zawistowskiego w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym

„Eskalowanie konfliktu nie może i nie doprowadzi do uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, który od dawna nie jest w stanie wypełniać swojej ustrojowej roli na skutek ingerencji władz politycznych w jego niezależność. Godzi to w podstawowe prawa Obywateli i stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Państwa” - pisze w oświadczeniu sędzia Zawistowski.

Podkreśla, że działania żadnej z władz politycznych nie mogą godzić w bezpieczeństwo i prawa sędziów wybranych do Trybunału, o których wyborze rozstrzyga wyłącznie Sejm.

14:56 Biernat: niedopuszczanie sędziów do orzekania uzasadniało odsunięcie Święczkowskiego

Prawo nie przewidziało także tego, że prezydent odmawia przyjęcia ślubowania od legalnie wybranych sędziów, a prezes TK nie dopuszcza ich do orzekania. Bezpośrednich sankcji prawnych za to nie ma. Można mówić co najwyżej o postawieniu prezydenta przed Trybunałem Stanu, co jest mało prawdopodobne – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Stanisław Biernat.

14:45 Trwa spotkanie prezydenta z Kaczyńskim i Błaszczakiem

14:36 Kalendarium sporu o TK

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

14:30 Prezydent rozmawiał z politykami PSL i Polski 2050

Jak przekazał na platformie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, odbyło się już spotkanie prezydenta - w którym uczestniczyli także szef KPRP Zbigniew Bogucki i szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker - z przedstawicielami PSL, tj. liderem formacji, wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim.

Na spotkanie z prezydentem stawił się także przewodniczący klubu Polska 2050 Szymon Hołownia.

14:10 Klub Centrum nie spotka się z Nawrockim

14:00 Konstytucjonalista: Co jeśli inny sędzia zarządzi przerwę w wykonywaniu czynności przez sędzię Korwin-Piotrowską?

Wydarzenia z piątku nie zakończą kryzysu wokół Trybunału, lecz jedynie go zaognią. Jest bowiem oczywiste, że działań podjętych przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską nie zaakceptują Prezydent RP oraz znaczna część opinii publicznej. Co więcej, jeżeli Trybunał w tych warunkach podejmie działalność orzeczniczą, może to jedynie pogłębić problem nieuznawania jego orzeczeń przez pozostałych uczestników obrotu prawnego – pisze doktor prawa, prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu na Uniwersytecie SWPS, Mateusz Radajewski.

13:33 Krzysztof Izdebski: Lepszym scenariuszem byłoby powolne wygaszanie działalności TK niż próby odzyskania go

Z pewnością obrazki, które widzieliśmy, zniechęcają polityczne centrum do popierania jednej czy drugiej strony, więc może ono jeszcze mocniej poprzeć opcję zero, ale z drugiej strony myślę, że za wcześnie na optymizm. Polaryzacja może wessać owo centrum, czego jakimś przykładem jest zaangażowanie się po jednej ze stron Mateusza Morawieckiego, który jeszcze niedawno deklaratywnie opowiadał się za resetem – mówi „Rzeczpospolitej” Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego.

13:11 Pełczyńska-Nałęcz: Gdybym nie odeszła z rządu tydzień temu. Odeszłabym dziś

12:50 Kaczyński i Błaszczak będą reprezentować PiS w Pałacu Prezydenckim

12:29 Kosiniak-Kamysz zapowiedział rozmowę z Nawrockim

12:16 Europosłanka Konfederacji chce przedterminowych wyborów

12:11 Biskupi proszą o modlitwę

Członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego zaapelowali o nieeskalowanie konfliktu, podjęcie konstruktywnego dialogu i pokojowe rozwiązywanie trudności.

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Z wielkim niepokojem obserwujemy wydarzenia, jakie mają miejsce wokół Trybunału Konstytucyjnego. Trwający już od dłuższego czasu spór o konstytucyjne podstawy funkcjonowania Rzeczpospolitej nie służy budowaniu jedności i pojednania narodowego, a jego eskalacja prowadzi do głębokiego kryzysu państwa.



Nie jest rolą Kościoła rozstrzyganie o przyczynach tego sporu i odpowiedzialności za brak jego rozwiązania. W trosce jednak o dobro Ojczyzny i spokój społeczny apelujemy o nieeskalowanie konfliktu, podjęcie konstruktywnego dialogu i pokojowe rozwiązywanie wszystkich trudności.



Zwracamy się do ludzi dobrej woli, którym leży na sercu prawdziwe dobro naszego kraju, o wsparcie wszelkich wysiłków na rzecz narodowego porozumienia i pojednania.



Prosimy także wierzących, by swoją modlitwą wspierali naszą Ojczyznę.



Módlmy się o światło i mądrość dla rządzących i wszystkich odpowiedzialnych za życie publiczne, by troska o dobro mieszkańców naszego kraju i o dobro wspólne była dla nich najważniejszą powinnością.



+ Tadeusz Wojda SAC Arcybiskup Metropolita Gdański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski



+ Józef Kupny Arcybiskup Metropolita Wrocławski Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski



+ Marek Marczak Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski Warszawa, dnia 31 października 2026 r.

12:06 Sikorski: Alternatywą było zaakceptowanie niekonstytucyjnej zmiany ustroju

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił w sobotę, że nocne wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego „nie były eleganckie”, ale alternatywą było zaakceptowanie niekonstytucyjnego przekształcenia Polski w republikę prezydencką.

„Wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie zeszłej nocy nie były eleganckie, ale alternatywą byłoby ustąpienie wobec niekonstytucyjnego przekształcenia Polski w republikę prezydencką” – napisał Sikorski na platformie X.

12:00 Morawiecki: Obecna władza musi zostać powstrzymana

11:58 Jerzy Stępień: prezydent nie ma prawa wejść w nocy do siedziby TK

„Prezydent – jako reprezentant władzy wykonawczej – nie ma prawa wejść w nocy do siedziby TK. Z jego strony jest to manifestacja siły, która nie może być zaakceptowana” - napisał w mediach społecznościowych były prezes TK Jerzy Stępień.

Wyjaśnił, że wniosek do TK o uchylenie immunitetu Świeczkowskiemu i Sochańskiemu musi być rozpoznany w ciągu 30 dni. „Jest oczywiste, że wyżej wymienieni nie mogą brać udziału w jego rozpoznaniu - mogą jedynie złożyć w tej sprawie wyjaśnienia. W tej sytuacji przejęcie kierownictwa przez sędziego o najdłuższym stażu, czyli sędzię Annę Korwin-Piotrowską jest w świetle ustaw o TK i ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym w pełni uzasadnione” - stwierdził.

Zaznaczył, że wszystkie decyzje konieczne dla rozwiązania tej sytuacji leżą w rękach samych sędziów TK i nikt nie powinien wywierać na nich presji. „Ważą się w tej chwili losy nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, ale przede wszystkim demokracji w Polsce i praworządności” - zakończył.

11:45 Mentzen i Bosak spotkają się z prezydentem

11:34 Nowe zarządzenie na stronie TK

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie ws. organizacji pracy w TK skierowane do pracowników i sędziów Trybunału.

11:17 Bosak apeluje o kontynuowanie pokojowego protestu przed TK

11:12 Raport Res Futury: prawica zdominowała dyskusję w sieci wokół wydarzeń w TK

Narracja o „zamachu stanu” i „siłowym przejęciu” Trybunału Konstytucyjnego zdominowała dyskusję w mediach społecznościowych po piątkowych wydarzeniach wokół TK. Wpisy prezentujące takie stanowisko zgromadziły 83 proc. interakcji po obu stronach sporu, wynika z raportu Res Futury.

Według autorów analizy noc z 30 na 31 października w mediach społecznościowych należała do opozycji i prezydenta Karola Nawrockiego. Wpisy i komentarze były wyraźnie bardziej przychylne tej stronie sporu, niż rządowi.

11:08 Policja podsumowuje działania przed budynkiem TK

11:06 Złoty, obligacje i GPW pod presją. Polityczny kryzys może mieć swoją cenę

Piątkowa eskalacja konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego może odbić się na notowaniach złotego, polskich obligacji i warszawskiej giełdy, choć analitycy nie spodziewają się gwałtownej reakcji rynków. Jak ocenia Michał Stajniak, analityk XTB, znacznie większy wpływ na polskie aktywa mają obecnie czynniki globalne, a wieloletni spór o TK został już w dużej mierze uwzględniony w ich wycenach. Poważniejszym zagrożeniem dla inwestorów byłoby przeniesienie politycznego konfliktu na Narodowy Bank Polski, którego niezależność ma kluczowe znaczenie dla stabilności złotego i rynku obligacji.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Inwestorzy szykują się na poniedziałek W piątek wieczorem spór o Trybunał Konstytucyjny wszedł w najostrzejszą fazę od lat. Sędziowie wybrani przez obecny Sejm ogłosili odsunięcie prezes...

11:03 O godzinie 13 pierwsze spotkania w Pałacu Prezydenckim

10:53 Święczkowski spotka się z częścią sędziów TK

Bogdan Święczkowski poinformował, że ok. godz. 11-12 w sobotę spotka się z „pozostałymi legalnymi sędziami”, którzy jadą już do Warszawy. Święczkowski, który ma zarządzoną przerwę w czynnościach prezesa TK, dodał, że wcześniej czy później wejdzie do budynku TK. Być może będziemy orzekać w innych miejscach - mówił.

10:51 Pod TK nadal stoją policjanci. Jest ich znacznie mniej niż w nocy

Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego nadal stoją policjanci. Jednak jest ich znaczenie mniej niż w nocy. Kilku stoi przed bramą, a kilkunastu na terenie TK.

10:45 Przedstawiciele Polski 2050 wezmą udział w spotkaniu z prezydentem

Z naszych nieoficjalnych rozmów wynika, że Polska 2050 spodziewa się udziału w konsultacjach także PSL, drugiej części dawnej Trzeciej Drogi. Nie udało nam się jeszcze potwierdzić tego u polityków PSL. O sprawę pytaliśmy też w Lewicy. Jej politycy odpowiadają na razie retorycznie: „A czy prezydent i jego ludzie powiedzieli coś więcej niż tylko oświadczenie wykrzyczane na ulicy?”.

10:38 Paweł Kapusta: W sporze o Trybunał nie liczy się prawda, tylko polityczny utarg

Politycy koalicji wiedzą, że zarządzenie sędzi Korwin-Piotrowskiej jest prawnie wątpliwe. Politycy opozycji wiedzą, że prawnie wątpliwe jest odmawianie przez prezydenta ślubowań sędziom wybranym przez Sejm. Obie strony uznają jednak, że ich wątpliwości nie mają znaczenia.

Paweł Kapusta, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, pisze, że w sporze o Trybunał nie liczy się prawda, tylko polityczny utarg.

10:32 Poczobut: Wybuch radości w białoruskiej i rosyjskiej propagandzie był łatwy do przewidzenia

10:24 Zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP

10:05 Monika Rosa: Państwo prawa musi działać

09:54 Czym jest Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego?

Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego to organ wewnętrzny Trybunału, w którego skład wchodzą wszyscy urzędujący sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta RP.

Zgodnie z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK do najważniejszych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy przedstawianie kandydatów na stanowiska prezesa i wiceprezesa Trybunału, zatwierdzanie corocznej informacji o działalności i orzecznictwie TK, a także uchwalanie regulaminu Trybunału.

Organ ten podejmuje również decyzje dotyczące statusu sędziów Trybunału. Do jego kompetencji należy m.in. wyrażanie zgody na pociągnięcie sędziego TK do odpowiedzialności karnej, stwierdzanie wygaśnięcia mandatu sędziego, przenoszenie sędziów w stan spoczynku z powodu trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków oraz stwierdzanie utraty statusu sędziego w stanie spoczynku.

Zgromadzenie Ogólne odpowiada także za część spraw organizacyjnych i finansowych Trybunału. Uchwala statut kancelarii TK i Biura Służby Prawnej TK, projekt dochodów i wydatków Trybunału oraz Kodeks Etyczny Sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego co do zasady zwołuje prezes TK, który ustala ich porządek i przewodniczy obradom. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby sędziów Trybunału, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ustawa przewiduje również coroczne publiczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, podczas którego omawiane są najważniejsze problemy wynikające z działalności i orzecznictwa Trybunału. Na takie posiedzenie zapraszani są m.in. Prezydent RP, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przedstawiciele innych organów państwa.

09:38 Artur Bartkiewicz: Trybunał Schrödingera. Wszyscy zadowoleni, Polska traci

„30 października wzmocnił polaryzację, która według niektórych zaczynała już słabnąć” – ocenia w komentarzu Artur Bartkiewicz.

09:28 Prof. Marek Migalski: W sporze o Trybunał wygra silniejszy, a nie ten, kto ma rację

Według politologa prof. Marka Migalskiego spór o Trybunał Konstytucyjny może przesądzić o wyniku wyborów parlamentarnych w 2027 r., a nawet o tym, kto zostanie prezydentem po 2030 r.

09:22 Święczkowski: Zrobimy wszystko, by odwrócić tę sytuację

- Będziemy oczywiście próbować się dzisiaj dostać do Trybunał Konstytucyjnego. Podobno chcą z nami rozmawiać te osoby, które uważają się za sędziów. W tej chwili zjeżdżają pozostali legalni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego do Warszawy – poinformował przed budynkiem TK prezes Bogdan Święczkowski.

09:01 Szymon Hołownia: Wzywamy Prezydenta i Premiera, by jak najszybciej, jeszcze dziś, usiedli przy stole i dogadali się w sprawie resetu TK

Nocne wydarzenia osłabiły nas wobec rosyjskiego przeciwnika, grającego na Polską polaryzację. Odepchną od nas miliony dolarów w inwestycjach. Polska potrzebuje dziś pokoju, a nie wojny! Potrzebuje rozmowy, a nie przepychanek. Prezydent wzywa dziś partie parlamentarne na konsultacje. Nasz klub weźmie w nich udział - napisał wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.

08:34 Sławomir Wikariak: Odsunięcie prezesa to gwóźdź do trumny Trybunału Konstytucyjnego

„Jeśli ktoś wcześniej sądził, że nie ma już Trybunału Konstytucyjnego, to teraz nie ma go jeszcze bardziej” – pisze w komentarzu Sławomir Wikariak. Jego zdaniem TK od dawna nie spełnia swojej konstytucyjnej roli. W tym roku wydał niewiele ponad 20 merytorycznych wyroków, a sprawy zwykłych obywateli czekały latami. Autor uważa Annę Korwin-Piotrowską za sędzię TK, ale nazywa jej zarządzenie o odsunięciu Bogdana Święczkowskiego próbą przejęcia Trybunału „na rympał”, za którą stoi polityka.

08:23 Co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym? Wyjaśniamy w dziesięciu punktach

Odsunięcie prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, policja przed siedzibą Trybunału, wnioski Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów i nocna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego zakończona przepychankami w drzwiach. Do tego rezygnacje dwóch ambasadorów, prezydenckie wezwanie do pilnych konsultacji z siłami parlamentarnymi i komentarz ambasadora USA, który mówi o „bezprecedensowej konfrontacji”. Zebraliśmy najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wokół TK.

Czytaj więcej Polityka Co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym? Wyjaśniamy Bogdan Święczkowski został odsunięty od kierowania Trybunałem Konstytucyjnym przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, której ani Święczkowski, ani Karo...

08:00 Żurek komentuje wejście Nawrockiego do budynku TK

– Mnie zaniepokoiło, ogromnie, zachowanie prezydenta, bo widzieliśmy te filmiki, które dzisiaj są w sieci i mam nadzieję, że prokuratura podejmie tutaj działania, bo to jest niedopuszczalne, żeby osoba, którą chroni immunitet prezydencki, zachowywała się w taki sposób – wdzierała się, atakowała sędziów – powiedział w sobotę rano na antenie TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentując nocne wejście prezydenta Karola Nawrockiego do siedziby TK.

Czytaj więcej Polityka Waldemar Żurek: niedopuszczalne zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego - To jest niedopuszczalne, żeby osoba, którą chroni immunitet prezydencki zachowywała się w taki sposób - powiedział na antenie TVN24 minister spra...

07:48 Wójcik zwraca się do koalicjantów Tuska

„I jak tam @szymon_holownia i @KosiniakKamysz ? Fajnie jest być w takiej reżimowej koalicji, która ośmieszyła Polskę na cały świat? Stańcie po stronie Narodu.” - napisał poseł Michał Wójcik.

07:47 Żukowska: Nawrocki jest częścią problemu, a nie rozwiązaniem problemu

„Prezydent Nawrocki pozbawił się automatycznie jakiejkolwiek możliwości bycia arbitrem w sprawie sporu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego w momencie w którym nie przyjął ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów. Jest częścią problemu, a nie rozwiązaniem problemu.” - napisała przewodnicząca KP Lewicy.

07:27 Paweł Czuryło komentuje spór o TK: Co z tego zrozumie dealer walutowy handlującym polskim złotym albo polskimi obligacjami w londyńskim City?

Zastanawiasz się, o co chodzi i jakoś nie rozumiesz do końca, bo przecież nie musisz aż tak szczegółowo analizować sytuacji w jednym z krajów, którego walory znajdują się w twoim portfelu. Przez lata zresztą przyzwyczaiłeś się, że jego waluta jest mocna, giełda bije rekordy, średnia płaca przez 5 lat wzrosła o blisko 50 proc., bezrobocie jest prawie niezauważalne, a większość inwestorów chce tam po prostu na co dzień być - pisze w komentarzu Paweł Czuryło.

07:09 Żurek: Nie doszło do wypracowania kompromisu

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN 24, odwołując się nocnych wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym przyznał, że „były prowadzone rozmowy m.in. z panem Sochańskim, ale do żadnego wypracowania kompromisu nie doszło”.

- Zarówno za czasów pani Przyłębskiej, jak i w czasach pana Święczkowskiego po prostu dobierano niezgodnie z zasadami przydziału spraw taki skład, żeby uzyskać określone orzeczenie - powiedział. Według ministra Waldemara Żurka na rozpatrzenie czeka szereg skarg obywatelskich, którymi przez lata nikt nie nadał biegu.

- One są nierozpoznane. Leżą w szafach Trybunału, więc to jest sytuacja bardzo niepokojąca, że tak ważny organ po prostu nie pracuje - powiedział.

07:04 Kierwiński podziękował policjantom

„Policja pod TK od wielu godzin działała profesjonalnie i spokojnie. Nie eskaluje, dba o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ten profesionalizm powinien być doceniony przez wszystkich.” - napisał szef MSWiA.

07:02 Wielkie emocje wokół nocnej wizyty Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zarzuca sędziom TK naruszenie nietykalności głowy państwa. Z kolei Maciej Berek pisze, że prezydent próbując wejść do Trybunału „z impetem wpadł na Sędzię A. Korwin-Piotrowską i zaczął przepychać się przez grupę pozostałych Sędziów”.

06:49 Prezydent zwołuje pilne konsultacje z udziałem sił parlamentarnych

Oświadczenie prezydenta odczytał na trwającej w nocy z piątku na sobotę demonstracji przed TK prezydencki minister Paweł Szefernaker. - Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa - odczytał.

Jak wskazał w oświadczeniu Nawrocki, odbył konsultacje z pierwszym prezesem SN Zbigniewem Kapińskim, który „również nie uznaje za legalne działań podjętych przez osoby uzurpujące sobie władzę” w Trybunale.

06:25 Berek: prezydent z impetem wpadł na Korwin-Piotrowską, nikt go nie szarpał

„Wyjaśniamy ważne okoliczności tej bulwersującej i skandalicznej sytuacji. Sędziowie TK czekali na Prezydenta przed wejściem do siedziby TK (bocznym ze wzgl. bezpieczeństwa). Staliśmy przed drzwiami. Na przodzie grupy sędziów stała STK A. Korwin-Piotrowska, która chciała przywitać Prezydenta i zaprosić do przygotowanej na spotkanie sali. Nadchodzący energicznie Prezydent nie tylko nie zatrzymał się przed stojącą przed drzwiami Sędzią” - napisał sędzia Maciej Berek.

06:18 Radosław Sikorski: Demokratycznie wybrany rząd będzie nadal stał na straży konstytucji

W ciągu ostatnich trzech lat parlament wybrał zgodnie z procedurą nową większość sędziów, którzy domagali się możliwości wykonywania swoich funkcji. Odchodzący przewodniczący Trybunału nieustannie blokował te działania. Najstarszy rangą sędzia z nowej większości przejął kontrolę nad siedzibą Trybunału i zwrócił się do policji o ochronę” - przekazał szef MSZ Radosław Sikorski.

Jak ocenił, „populistyczna opozycja niestety nie chce pogodzić się z utratą kontroli nad Trybunałem”. „Demokratycznie wybrany rząd będzie nadal stał na straży konstytucji” - zapewnił.

06:09 Szef gabinetu prezydenta RP: Tusk ryzykuje polskie bezpieczeństwo

„Przed dniem Wszystkich Świętych jeden człowiek ściąga do Warszawy tysiące policjantów, którzy powinni być albo ze swoimi rodzinami, albo chronić Polaków. Aby sięgnąć po jeszcze większą władzę dla siebie, wywołuje kryzys państwa i przedstawia Polskę przed całym światem jako kraj niestabilny. Ryzykuje polskie bezpieczeństwo” - napisał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

06:06 Prezydent w TK do m.in. Korwin-Piotrowskiej i Berka: nie jesteście sędziami TK

Nie jesteście sędziami TK - mówił na nagraniu opublikowanym przez Onet prezydent Karol Nawrocki w siedzibie TK do Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza i Macieja Berka. Słychać też, jak szef KPRP Zbigniew Bogucki mówi do Anny Korwin-Piotrowskiej, że dokonuje ona zamachu stanu.

05:53 Paweł Soloch zrezygnował z funkcji ambasadora w Rumunii. To reakcja na próbę sprzecznego z prawem przejęcia TK

„W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii” - napisał Soloch na portalu X.