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Prezydent Karol Nawrocki
Najważniejszym faktem politycznym sobotniego poranka w Warszawie jest deklaracja Szymona Hołowni, którą potwierdzają też nasze nieoficjalne informacje: Polska 2050 weźmie udział w zapowiedzianych konsultacjach w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oświadczenie prezydenta o zwołaniu takiego spotkania odczytał przed Trybunałem Konstytucyjnym szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Z naszych nieoficjalnych rozmów wynikało, że Polska 2050 spodziewała się udziału w konsultacjach także PSL, drugiej części dawnej Trzeciej Drogi. Swój udział potwierdził później lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
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