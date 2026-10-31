Gdyby klasa polityczna propaństwowo chciała rozwiązać spór wokół trybunału, stałoby się to już dawno temu. Doszłoby do ponadpartyjnego porozumienia, wypracowania przez niezależnych (wtedy, tych kilka lat temu, jeszcze tacy byli!) ekspertów rozwiązania akceptowalnego przez każdą ze stron. Nikt nie miał i nie ma w tym jednak żadnego interesu, bo nie o to przecież chodzi w gonieniu królika, żeby go złapać.

Trybunał Konstytucyjny jako łup