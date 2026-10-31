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Prof. Marek Migalski: Siłowy spór o Trybunał – Tusk, Kaczyński i Nawrocki grają o wszystko

Walka o Trybunał Konstytucyjny może przesądzić o wyniku wyborów w 2027 r.. Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki wiedzą, że w tym starciu liczy się już tylko siła. Zwycięzca zdobędzie polityczną premię, pokonany zapłaci wysoką cenę.

Publikacja: 31.10.2026 09:27

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rezes PiS Jarosław Kaczyński (P), rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek (C) i dzia

rezes PiS Jarosław Kaczyński (P), rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek (C) i działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz (L) przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego

Foto: PAP/Radek Pietruszka

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Marek Migalski

Jesteśmy świadkami poważnego przesilenia politycznego, które może rozstrzygnąć o wynikach przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, a może nawet o tym, kto będzie prezydentem Polski po 2030 r. Decydującym elementem będzie to, kto okaże się w walce o przejęcie Trybunału Konstytucyjnego silniejszym. Po prostu.

Spór o Trybunał Konstytucyjny: Berek kontra Święczkowski. Prawo przegrywa z siłą

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