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rezes PiS Jarosław Kaczyński (P), rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek (C) i działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz (L) przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Jesteśmy świadkami poważnego przesilenia politycznego, które może rozstrzygnąć o wynikach przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, a może nawet o tym, kto będzie prezydentem Polski po 2030 r. Decydującym elementem będzie to, kto okaże się w walce o przejęcie Trybunału Konstytucyjnego silniejszym. Po prostu.
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