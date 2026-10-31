Jesteśmy świadkami poważnego przesilenia politycznego, które może rozstrzygnąć o wynikach przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, a może nawet o tym, kto będzie prezydentem Polski po 2030 r. Decydującym elementem będzie to, kto okaże się w walce o przejęcie Trybunału Konstytucyjnego silniejszym. Po prostu.

Spór o Trybunał Konstytucyjny: Berek kontra Święczkowski. Prawo przegrywa z siłą