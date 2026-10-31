Szymon Hołownia w imieniu Polski 2050 zabrał głos w sprawie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wicemarszałek Sejmu zaznacza, na nocne wydarzenia „patrzy z zaniepokojeniem”. „Nie przybliżają nas do naprawy tego, co zostało zepsute” – dodaje.

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Hołownia nie broni prezesa TK. „Jest dla nas jasne, że Bogdan Święczkowski, wraz z nominatami PiS-u, zrobił z TK karykaturę sądu konstytucyjnego. Sytuacja w nim wymagała pilnej naprawy” – stwierdza. Krytykuje jednak sposób, w jaki do niej przystąpiono. „Dokonywanie jej jednak w sposób siłowy – tylko dobija pacjenta. Pogłębia upadek Trybunału” – pisze.

Nawrocki w TK. Hołownia: obrazy konfrontacji prezydenta z sędziami obiegły świat

Hołownia odnosi się też do nocnej wizyty prezydenta w TK. „Sceny fizycznej konfrontacji Prezydenta RP z sędziami (niezależnie od przepychanek o to, kto popchnął pierwszy), przerwana wizyta zagraniczna – te obrazy obiegły już cały świat” – zauważa. Według niego niszczą one wizerunek Polski jako „państwa stabilnego, bezpiecznego, lidera regionu, wzoru do naśladowania”, budowany zarówno przez Koalicję 15 Października, „którą współtworzymy”, jak i przez głowę państwa.

Ostrzega także przed skutkami dla bezpieczeństwa i gospodarki. „Nocne wydarzenia osłabiły nas wobec rosyjskiego przeciwnika, grającego na polską polaryzację. Odepchną od nas miliony dolarów w inwestycjach. Polska potrzebuje dziś pokoju, a nie wojny! Potrzebuje rozmowy, a nie przepychanek” – pisze.

Hołownia wzywa Nawrockiego i Tuska do porozumienia ws. resetu TK

Hołownia zapowiada, że klub Polski 2050 weźmie udział w konsultacjach, które zwołał prezydent. Formułuje też własny apel. „To my wzywamy dziś Prezydenta i Premiera, by jak najszybciej, jeszcze dziś, usiedli przy stole i dogadali się w sprawie resetu TK. Bo tego właśnie: decyzji i odpowiedzialności obdarzonych najsilniejszym mandatem przywódców, oczekują dziś Polacy” – napisał.

Wpis kończy się słowami skierowanymi wprost do obu polityków: „Panowie, Polska jest dziś w Waszych rękach. Nie pozwolimy Wam uchylić się od tej odpowiedzialności”.

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Zawieszenie Święczkowskiego. Co wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym?

Kryzys wybuchł w piątek ok. godz. 18. Na stronie TK pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wydała je sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która jako sędzia z najdłuższym stażem stanęła na czele TK. Jako podstawę wskazała art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Przepis pozwala natychmiast odsunąć sędziego od obowiązków na maksymalnie miesiąc, do decyzji sądu dyscyplinarnego. Sędziom zarzucono m.in. blokowanie zwołania Zgromadzenia Ogólnego, które ma uchwalić budżet TK na 2027 r., arbitralne wyznaczanie składów i niedopuszczanie do orzekania sędziów wybranych przez Sejm w 2026 r.

Tego samego wieczoru prokurator generalny Waldemar Żurek przesłał do TK pięć wniosków o uchylenie immunitetów: cztery dotyczą Święczkowskiego, jeden Sochańskiego. Dołączył 50 tomów akt.

Pod siedzibą TK przy al. Szucha pojawiła się policja. Według komunikatu działała na wniosek sędzi Korwin-Piotrowskiej i nie weszła do budynku. Przed Trybunałem zebrali się politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński. Na miejscu byli także Mateusz Morawiecki, Grzegorz Braun i przedstawiciele Konfederacji. Na polecenie Święczkowskiego przecięto zabezpieczenie furtki, policja zatrzymała trzy osoby. Święczkowski ostatecznie opuścił teren TK, mówiąc, że nie będzie „bić się z policją”.

Prezes TK i jego zwolennicy mówią o „zamachu stanu”.

Nocna wizyta prezydenta Nawrockiego w TK i konsultacje z partiami

Prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i ok. 21.40 wylądował w Warszawie. W Pałacu Prezydenckim spotkał się ze Święczkowskim i I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. Potem pojechał do Trybunału, do którego wszedł przed godz. 5. Sędzia Maciej Berek twierdzi, że prezydent „z impetem wpadł” na sędzię Korwin-Piotrowską. Otoczenie prezydenta zarzuca sędziom naruszenie nietykalności głowy państwa i nazywa ich „uzurpatorami”.

Rano prezydent wezwał do „opuszczenia terenu Trybunału przez siły przymusu” i zwołał pilne konsultacje z siłami parlamentarnymi. Według prezydenta doszło do „naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w sobotę rano w TVN24, że „do żadnego wypracowania kompromisu nie doszło”.

W proteście przeciw działaniom wokół TK z funkcji ambasadorów zrezygnowali Jakub Kumoch (Chiny) i Paweł Soloch (Rumunia). Ambasador USA Thomas Rose nazwał sytuację „bardzo poważną” i „bezprecedensową konfrontacją”.