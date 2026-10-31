Najważniejszym faktem politycznym sobotniego poranka w Warszawie jest deklaracja Szymona Hołowni, którą potwierdzają też nasze nieoficjalne informacje: Polska 2050 weźmie udział w zapowiedzianych konsultacjach w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oświadczenie prezydenta o zwołaniu takiego spotkania odczytał przed Trybunałem Konstytucyjnym szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Z naszych nieoficjalnych rozmów wynika, że Polska 2050 spodziewa się udziału w konsultacjach także PSL, drugiej części dawnej Trzeciej Drogi. Nie udało nam się jeszcze potwierdzić tego u polityków PSL. O sprawę pytaliśmy też w Lewicy. Jej politycy odpowiadają na razie retorycznie: „A czy prezydent i jego ludzie powiedzieli coś więcej niż tylko oświadczenie wykrzyczane na ulicy?”. Twardego „nie” jednak w tej chwili nie usłyszeliśmy. W spotkaniu, jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, wezmą udział przedstawiciele Partii Razem.