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Kryzys w Trybunale: Polska 2050 idzie do prezydenta. Co z resztą koalicji?

Z oficjalnych deklaracji oraz ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że politycy Polski 2050 wezmą udział w zapowiedzianych w nocy przez Pałac Prezydencki konsultacjach w sprawie kryzysu wokół TK. Co z resztą koalicji?

Publikacja: 31.10.2026 10:37

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Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: Reuters/Ezra Acayan

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Michał Kolanko

Najważniejszym faktem politycznym sobotniego poranka w Warszawie jest deklaracja Szymona Hołowni, którą potwierdzają też nasze nieoficjalne informacje: Polska 2050 weźmie udział w zapowiedzianych konsultacjach w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oświadczenie prezydenta o zwołaniu takiego spotkania odczytał przed Trybunałem Konstytucyjnym szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Z naszych nieoficjalnych rozmów wynika, że Polska 2050 spodziewa się udziału w konsultacjach także PSL, drugiej części dawnej Trzeciej Drogi. Nie udało nam się jeszcze potwierdzić tego u polityków PSL. O sprawę pytaliśmy też w Lewicy. Jej politycy odpowiadają na razie retorycznie: „A czy prezydent i jego ludzie powiedzieli coś więcej niż tylko oświadczenie wykrzyczane na ulicy?”. Twardego „nie” jednak w tej chwili nie usłyszeliśmy. W spotkaniu, jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, wezmą udział przedstawiciele Partii Razem.

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