Najważniejszym faktem politycznym sobotniego poranka w Warszawie jest deklaracja Szymona Hołowni, którą potwierdzają też nasze nieoficjalne informacje: Polska 2050 weźmie udział w zapowiedzianych konsultacjach w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oświadczenie prezydenta o zwołaniu takiego spotkania odczytał przed Trybunałem Konstytucyjnym szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Z naszych nieoficjalnych rozmów wynika, że Polska 2050 spodziewa się udziału w konsultacjach także PSL, drugiej części dawnej Trzeciej Drogi. Nie udało nam się jeszcze potwierdzić tego u polityków PSL bezpośrednio w tym momencie. O sprawę pytaliśmy też w Lewicy. Jej politycy odpowiadają nieoficjalnie, że na spotkanie o 15 w Pałacu Prezydenckim się nie wybierają ze względu na to, że prezydent zaangażował się w ten konflikt bezpośrednio. W spotkaniu, jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, wezmą udział przedstawiciele Partii Razem, w tym współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg.