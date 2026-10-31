Po zakończeniu spotkania przedstawicieli partii Razem z Karolem Nawrockim Adrian Zandberg zaprezentował dziennikarzom propozycję wyjścia z kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem konieczne jest przeprowadzenie resetu instytucji i zagwarantowanie nowych zasad jej funkcjonowania na poziomie konstytucyjnym.

Plan zakłada dwa zasadnicze kroki: zakończenie kadencji wszystkich sędziów obecnie zasiadających w TK oraz powołanie nowego składu większością kwalifikowaną. Takie rozwiązanie miałoby uniemożliwić jednej partii samodzielne obsadzanie Trybunału i podporządkowywanie go własnym interesom politycznym.

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„Trybunał nie ma batalionów wojska”

Lider Razem ostrzegł również przed dalszym zaostrzaniem konfliktu. Podkreślił, że Trybunał może prawidłowo funkcjonować tylko wtedy, gdy jego autorytet i orzeczenia uznawane przez wszystkie siły polityczne oraz społeczeństwo.

Trybunał nie ma szwadronów policji ani batalionów wojska, które stoją za jego legitymizacją. Jego jedyną siłą jest powszechne uznawanie jego orzeczeń. Dziś w tym miejscu nie jesteśmy zaznaczył Zandberg.

Nie chciał ujawniać stanowiska prezydenta przedstawionego podczas rozmowy. Zaapelował natomiast do obu stron sporu o natychmiastowe podjęcie rozmów i powstrzymanie eskalacji. Jak ocenił, konflikt między najważniejszymi ośrodkami decyzyjnymi w państwie jest niebezpieczny dla Polski. Wezwał polityków do wykonania „kroku w tył” zamiast podsycania emocji wśród najbardziej zaangażowanych wyborców. Przedstawiciele Razem zadeklarowali także gotowość do spotkania z premierem Donaldem Tuskiem.

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Lider Razem został również zapytany o fizyczne starcie prezydenta Karola Nawrockiego z sędzią Anną Korwin-Piotrowską w siedzibie Trybunału. Nie krył zażenowania przebiegiem wydarzeń i podkreślił, że ich konsekwencje odczuwa całe państwo.

Uważam, że na tych obrazkach, zawstydzających scenach, które wczoraj zobaczyła Polska, po prostu tracimy wszyscy jako kraj, jako państwo powiedział. Zaznaczył, że nie zamierza oceniać politycznych i wizerunkowych zysków poszczególnych uczestników sporu. Jego zdaniem najważniejszy jest szerszy skutek ostatnich wydarzeń: osłabienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie w niestabilnej sytuacji bezpieczeństwa.